Panne d'Internet mondiale : ChatGPT planté comme des milliers de sites à cause de Cloudflare

Une panne géante frappe Internet ce mardi 18 novembre, rendant des sites et des services totalement inaccessibles. Le problème vient de Cloudflare, le géant des infrastructures réseau dans le monde. La situation revient progressivement à la normale.

Une grande partie du Web est paralysée ce mardi 18 novembre 2025, depuis le milieu de journée. En cause, Cloudflare, l'un des piliers de l'infrastructure Internet, qui fait face à un incident majeur. Des milliers de sites utilisant ses services sont perturbés, certains disparaissant purement et simplement du réseau. Parmi les victimes figurent des plateformes ultra populaires comme ChatGPT, Canva, Google, Marmiton, Doctissimo, Instagram, Facebook ainsi que des sites de médias, de streaming et de jeux comme Spotify ou League of Legends. Des internautes français ont même du mal à accéder à des services bancaires, comme à la Société Générale.

C'est la panique chez les utilisateurs, particuliers comme entreprises, confrontés à des pages blanches et des messages d'erreur, certains affichant de cryptiques informations de Cloudflare, certains évoquant une mystérieuse vérification. Et, malheureusement, après une légère amélioration en début d'après-midi, la situation a continué se dégrader. Mais depuis 16 h, heure française tout semble rentrer dans l'ordre.

L'entreprise elle-même a reconnu l'incident peu avant midi, précisant qu'elle "identifiait un problème susceptible d'affecter plusieurs clients" et qu'une enquête était en cours. Les détails restent flous, mais la gravité de la situation est visible sur des plateformes comme DownDetector, où des milliers de signalements témoignent d'un impact mondial. De manière ironique, DownDetectoir est lui même impacté, car il utilise aussi les services de Cloudflare !

© DownDetector

© DownDetector

© DownDetector

Panne d'Internet : un réseau fragile sous dépendance

Cette panne met en lumière une vulnérabilité majeure : l'omniprésence de certains acteurs. Cloudflare, tout comme Amazon Web Services ou Microsoft Azure, concentre une part importante de l'infrastructure web mondiale. Cette entreprise américaine joue en effet un rôle central dans la circulation des données sur Internet. Elle fait en effet office de CDN, pour Content Delivery Network, ou réseau de diffusion de contenu en français. De façon schématisée, Cloudflare copie les données – des pages Web – des sites qui utilisent ses services sur des milliers de serveurs locaux répartis dans le monde entier, au plus proches des utilisateurs finaux, afin de répondre plus vite à leurs requêtes. C'est un acteur essentiel qui assure ainsi une diffusion rapide et, en principe, sécurisée de contenus très demandés.

Quand ses services s'écroulent, le chaos ne se limite pas à quelques sites isolés, mais s'étend à des milliers de plateformes touchant des millions d'utilisateurs. L'événement rappelle le dysfonctionnement d'Amazon Web Services il y a quelques semaines, qui avait déjà paralysé une partie du web.

Cloudflare a mis à jour sa page de suivi des incidents, indiquant que son "fournisseur de portail d'assistance rencontre actuellement des problèmes", rendant difficiles l'accès et la réponse aux demandes de support. De nombreuses voix sur les réseaux sociaux se sont élevées, oscillant entre inquiétude et moquerie.

© Cloudflare

L'entreprise américaine a mis ses équipes techniques au travail pour rétablir complètement ses services au plus vite. Dans l'intervalle, la situation a commencé à s'améliorer à partir de 13 h. Mais certains sites sont restés inaccessibles, tandis que d'autres apparaissaient avant de disparaitre à nouveau. La situation a ainsi été détériorée une bonne partie de l'après-midi, mais tout semble rentrer dans l'ordre depuis 16 h environ.

De façon plus générale, il n'y a rien à faire dans ce genre de panne du côté utilisateur, ni réglage, ni contournement, même s'il est parfois possible d'utiliser les applications mobiles de certains services qui continuent de fonctionner. Comme toujours dans ce genre d'incident structurel, il faut juste patienter sagement.