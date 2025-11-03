Google Traduction va vous laisser choisir entre rapidité et précision

Google Traduction affine ses fonctions en proposant désormais deux modes différents pour traduire des textes : Avancé et Rapide. De quoi rendre l'outil plus performant pour s'adapter à différentes situations.

Depuis dix-huit ans maintenant, Google Traduction vient en aide aux utilisateurs ayant besoin de s'exprimer dans une langue étrangère, au point de devenir un outil indispensable au quotidien. Toutefois, pour les traductions plus complexes et techniques, l'outil montre vite ses limites, ce qui peut amener certains utilisateurs à lui préférer des alternatives comme DeepL. Le géant de la tech semble en être bien conscient et cherche à travailler ce point. En effet, nos confrères d'Android Authority ont découvert que Google Traduction propose désormais un sélecteur de modèle pour choisir entre les modes "Rapide" et "Avancé", afin de mieux s'adapter aux différentes situations.

Google Traduction : deux modes pour des besoins différents

Ce sélecteur de modèle apparaît sous le logo "Google Traduction" en haut de l’application. L’option "Avancé" est sélectionnée par défaut. Il suffit d'appuyer dessus pour faire apparaître le volet " Choisir le modèle de traduction" en bas de l’écran. Deux options apparaissent alors :

Avancé : Haute précision pour les traductions complexes

Rapide : Idéal pour les traductions rapides

Google précise que le mode Avancé n'est pris en charge que dans certaines langues. Cette fonction est actuellement en cours de déploiement auprès de certains utilisateurs – nous n'y avons pas encore accès sur Android . Et aucune info pour le moment sur un portage dans la version Web, accessible avec un navigateur, qui devrait logiquement profiter elle aussi dans cette nouveauté.