AppleCare One : cette nouvelle assurance couvre plusieurs appareils (mais elle n'est pas donnée)

Jusqu'ici réservée aux États-Unis, la nouvelle offre de garantie d'Apple arrive en France. Baptisée AppleCare One, elle permet de couvrir plusieurs appareils avec un seul abonnement. Mais est-elle aussi économique que promis ?

Les appareils Apple ont beau être très populaires, ils sont loin d'être bon marché. Dès lors, la moindre panne ou casse peut rapidement se traduire par une facture particulièrement salée. Rien d'étonnant, donc, à ce que l'offre AppleCare, l'extension de garantie de l'entreprise permettant de ne payer que les éventuelles franchises en cas de problème – aujourd'hui largement remplacée par AppleCare+ – rencontre un franc succès. Mais à mesure que les utilisateurs s'équipent de plusieurs appareils de la marque, les contrats à souscrire se multiplient et les frais s'accumulent. Il faut alors faire des choix et déterminer quels appareils méritent d'être assurés.

C'est pour cette raison qu'en été dernier, Apple a lancé AppleCare One, une nouvelle formule d'abonnement mensuel permettant de couvrir jusqu'à trois appareils d'un coup, au lieu d'avoir des contrats AppleCare+ séparés pour chacun d'entre eux. Jusqu'ici réservée aux Etats-Unis, elle débarque aujourd'hui dans d'autres pays, y compris en France, où elle sera disponible à partir du 4 août en magasin et sur l'Apple Store en ligne.

AppleCare One : trois appareils assurés avec un seul abonnement

AppleCare One prend la forme d'un abonnement à 20,99 euros par mois permettant de couvrir jusqu'à trois appareils Apple en même temps. Il est possible d'en greffer d'autres, moyennant un supplément mensuel de 5,99 euros par produit. Tous sont pris en charge : iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV, Mac…

Autre avantage : les nouveaux appareils ne sont pas les seuls à pouvoir intégrer l'offre. Il est également possible d'y ajouter ou d'en retirer librement des appareils déjà en sa possession, jusqu'à quatre ans après leur achat – un an seulement pour les écouteurs. Une période particulièrement généreuse, puisqu'elle dépasse largement les 60 jours accordés aux acheteurs d'un nouvel appareil Apple pour souscrire à l'offre AppleCare classique. Seule condition : les appareils concernés doivent être en bon état. Apple s'en assurera en réalisant des diagnostics à distance, notamment par téléphone. De quoi offrir une certaine souplesse aux utilisateurs.

Notons que le contrat AppleCare One est lié au compte Apple et non à l'appareil, de sorte que la couverture se transfère automatiquement lors d'un changement d'iPhone, d'iPad ou d'Apple Watch.

Les abonnés à AppleCare One profitent des mêmes garanties qu'avec AppleCare+ : réparations illimitées en cas de chute ou de casse, assistance disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 auprès d'experts, ainsi que la prise en charge de la batterie. La couverture s'étend également à la perte et au vol, mais uniquement pour l'iPhone, l'iPad et l'Apple Watch. Les AirPods et les MacBook ne sont donc pas concernés. Enfin, toutes les réparations sont effectuées avec des pièces Apple d'origine, dans les Apple Store ou le vaste réseau de prestataires de services agréés Apple.

AppleCare One : un tarif à étudier de près

Selon l'entreprise à la pomme, cette nouvelle offre de garantie devrait permettre aux propriétaires d'appareils Apple de faire des économies. Ainsi, un client souhaitant couvrir un iPhone, un iPad et une Apple Watch pourrait économiser jusqu'à 13,48 euros par mois par rapport à des contrats AppleCare+ avec option vol et perte souscrits séparément pour chaque appareil. Pile au moment où les tarifs d'AppleCare+ en France augmentent…

Prenons un exemple concret. Assurer un iPhone d'entrée de gamme (9,99 euros), une Apple Watch (3,99 euros) et un Mac (5,99 euros) revient à 19,97 euros par mois en prenant des assurances AppleCare+ séparées, mais sans l'option vol/perte. On est donc sous les 20,99 euros par mois de l'AppleCare One. En revanche, assurer un Vision Pro de cette matière coûte déjà 20,99 euros par mois, pour un seul produit donc. La rentabilité de l'abonnement dépend donc des produits possédés et à assurer.

Pour les afficionados de la marque à la pomme qui possèdent plusieurs appareils et souhaitent avoir une totale tranquillité d'esprit, AppleCare One peut être une excellente solution qui permet de réaliser quelques économies par mois. Mais il faut garder en tête qu'il s'agit aussi d'un énième abonnement pensé pour verrouiller encore un peu plus l'utilisateur dans l'écosystème de la firme. À près de 21 euros par mois, la facture d'AppleCare One revient tout de même à un peu plus de 250 euros par an : une assurance pas vraiment à la portée de tout le monde, comme tous les produits et services Apple.