Feux de forêts et incendies : les applis et les sites pour être informé en temps réel

Les incendies géants se multiplient cet été en France avec les canicules. Vous pouvez rester informé de leur évolution et être alerté en cas de danger directement sur votre smartphone grâce à des applis et des sites.

Le réchauffement climatique fait chaque été d'importants ravages, les périodes de sécheresses entraînant une nette recrudescence des feux de forêt et des incendies. Mais cette année 2026 est particulièrement violente, alors que nous nous apprêtons à vivre notre quatrième canicule et que plusieurs brasiers ravagent la France.

Et cela ne va pas aller en s'améliorant si l'on en croit les prévisions des scientifiques, qui alertent en vain les politiques depuis plus de vingt ans maintenant. Les canicules vont se faire plus nombreuses, plus intenses, plus longues et plus précoces, créant les conditions parfaites pour que les feux deviennent rapidement hors de contrôle.

Reste que, dans ce genre de situation, il faut réagir vite, car ces catastrophes peuvent vite évoluer et faire peser un risque sur la sécurité des personnes. Heureusement, il est possible de suivre leur progression en temps réel sur smartphone, grâce à certaines applications.

Google Maps : une fonction spéciale pour suivre l'évolution des incendies

Google Maps permet de suivre en temps réel l'évolution des feux de forêt. Lancée aux États-Unis en 2020 puis déployée en France en juillet 2024, cette fonction s'appuie sur l'intelligence artificielle pour estimer la propagation des incendies et afficher leur périmètre directement sur la carte (voir notre article). Les utilisateurs peuvent également recevoir des notifications en fonction de leur localisation afin d'être avertis lorsqu'ils se trouvent à proximité d'une zone à risque. Cela permet d'éviter les trajets dangereux et de prendre des précautions appropriées. Notons que cette fonction ne concerne que les feux de forêt et les incendies de grande ampleur, pas les incendies urbains.

Pour l'activer, il suffit d'ouvrir Google Maps sur son smartphone, d'appuyer sur l'icône des calques en haut à droite, puis de sélectionner l'option "Feux de forêt" dans les détails de la carte. Pour revenir à l'affichage classique, il suffit de fermer l'encart qui s'affiche en superposition.

Waze, également propriété de Google, propose de son côté une alerte spécifique signalant les incendies situés à proximité des routes afin de prévenir les conducteurs lorsqu'ils s'apprêtent à traverser une zone potentiellement dangereuse.

Apple Plans : juste les problèmes de circulation

À la différence de Google Maps, Apple Plans ne propose pas de fonction dédiée permettant de suivre en temps réel l'évolution des feux de forêt ou d'afficher leur périmètre sur une carte. L'application peut toutefois signaler certaines perturbations de circulation et fermetures de routes lorsqu'elles sont communiquées par les autorités, ce qui permet d'éviter des axes devenus impraticables.

Feux de Forêt : l'application communautaire de l'ONF

Le site Feux de forêts et d'espaces naturels sur Android et iOS permet de suivre en temps réel les départs d'incendies et leur situation actuelle par le biais d'une carte détaillée basée sur les données de l'Office National des Forêts (ONF). Il est possible de signaler si un incendie a été maîtrisé ou si celui-ci est une fausse alerte. La plateforme se décline sous la forme d'une application mobile disponible sur Android et iOS afin d'envoyer des alertes en cas de danger. Une carte de vigilance est aussi accessible pour les promeneurs.

Météo-France : une option très utile

La référence Météo-France propose également un outil particulièrement utile en été avec sa Météo des forêts. Accessible gratuitement sur son site et dans son application mobile, ce service évalue chaque jour le niveau de danger de départ et de propagation des feux de végétation dans chaque département de métropole. Quatre niveaux de risque sont utilisés, de faible à très élevé, en fonction des conditions météorologiques, comme la chaleur, la sécheresse, l'humidité et le vent. Attention, contrairement à Google Maps, la Météo des forêts ne permet pas de suivre les incendies en cours en temps réel : elle sert avant tout à anticiper le risque avant qu'un feu ne se déclare.

NASA Firms : une carte interactive à l'échelle mondiale

Pour suivre les incendies en cours partout dans le monde, il est également possible de consulter FIRMS (Fire Information for Resource Management System), un service gratuit de la NASA. Cette plateforme s'appuie sur les observations des satellites MODIS et VIIRS pour détecter en quasi temps réel les anomalies thermiques susceptibles de correspondre à des incendies. La carte interactive affiche les foyers actifs des dernières heures ou des derniers jours, avec des informations sur leur date de détection, leur intensité et leur niveau de confiance.

EFFIS : l'alternative européenne

EFFIS (European Forest Fire Information System) est un outil européen qui permet de suivre l'évolution des feux de forêt en quasi temps réel. Accessible depuis un navigateur, ce service affiche sur une carte interactive les incendies détectés en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, avec des informations sur les zones touchées, les foyers actifs et les surfaces brûlées. Il propose également des cartes de risque d'incendie basées sur les conditions météorologiques, ainsi que des données sur les dégâts après un feu. Les informations s'appuient notamment sur des observations satellitaires et des modèles de prévision afin d'aider les autorités et les services de secours à surveiller la situation.

Notons enfin qu'en cas de danger grave ou imminent, FR-Alert se chargera automatiquement d'avertir directement les personnes présentes dans la zone concernée. Mis en place par le Gouvernement, ce dispositif d'alerte et d'information des populations permet aux autorités compétentes (forces de l'ordre, services de secours, préfectures…) d'envoyer en temps réel des notifications sur les téléphones portables situés dans un périmètre donné. Les messages indiquent la nature de la menace, sa localisation et les consignes à suivre afin de permettre aux habitants d'adopter rapidement les bons réflexes. Le service est activé par défaut sur les smartphones compatibles et ne nécessite aucune inscription préalable.