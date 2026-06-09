Google intègre la vérification d'âge à Wallet en défiant France Identité

Google va permettre aux utilisateurs de son application Wallet de prouver leur majorité en ligne sans révéler leur identité. Une initiative privée qui vient directement marcher sur les platebandes de France Identité.

Alors que les préoccupations concernant les effets des réseaux sociaux sur la santé mentale, le développement et la sécurité des jeunes se font de plus en plus croissantes, plusieurs pays ont pris la décision radicale d'imposer la vérification d'âge pour les plateformes accessibles aux mineurs, comme les réseaux sociaux ou les sites pornographiques, afin d'être certains que les plus jeunes ne soient pas exposés à des contenus trop sensibles et inappropriés.

Reste à savoir quelle solution technique mettre en place, afin d'éviter d'avoir à envoyer sa carte d'identité à des dizaines de sites différents et d'exposer ainsi des informations privées très sensibles. Et Google pourrait bien avoir la fonction qu'il faut pour ça dans son application Wallet !

Vérification d'âge dans Google Wallet : une divulgation d'informations très sélective

Pour rappel, Google Wallet est un portefeuille numérique particulièrement pratique, qui permet de regrouper sur son smartphone des moyens de paiement, des titres de transport ou encore des billets d'entrée au format numérique. Avec ses ajouts passés et à venir, l'application va devenir un compagnon incontournable du quotidien, capable de concentrer – à l'image d'un portefeuille physique – tout un joyeux désordre.

Lors du salon Money 20/20 Europe qui s'est tenu le 4 juin 2026, Google a annoncé deux fonctions à venir sur le Vieux Continent pour Google Wallet : une nouvelle procédure d'authentification au paiement qui réduit de 50 % le temps de validation tout en augmentant le niveau de sécurité ; et une identité numérique avec vérification d'âge préservant la vie privée de l'utilisateur grâce à l'intégration de la carte d'identité dans le portefeuille. Et ce, dès cet été.

Que les choses soient bien claires : Google Wallet ne pourra pas remplacer une carte d'identité physique. En revanche, l'application permettra de prouver certaines informations, notamment la majorité de l'utilisateur, sans avoir à transmettre l'intégralité de ses données personnelles.

Par exemple, une application ou un site Web pourra vérifier que la personne est bien majeure sans accéder à sa date de naissance exacte, son adresse ou tout autre attribut personnel. Le service ne reçoit que le strict minimum d'informations dont il a besoin. L'utilisateur n'aura qu'à valider la demande de transmission depuis son smartphone par le biais d'une notification.

© Google

Au final, c'est moins de documents à partager, moins de risques de fuite de données et des procédures beaucoup plus rapides. Attention, à l'heure où nous écrivons ces lignes, aucun partenaire français n'a encore été officiellement annoncé par Google. La liste des sites compatibles reste donc inconnue pour le moment.

Vérification d'âge dans Google Wallet : l'alternative à France Identité

Cette nouvelle fonction tombe pile au bon moment pour Google. Il se trouve que l'Union européenne a adopté en 2024 une législation qui impose à chaque État membre de mettre à disposition au moins un portefeuille d'identité numérique souverain d'ici à la fin 2026. Elle a d'ailleurs lancé son propre système de vérification d'âge en open source. La France a répondu à cette obligation en intégrant cette fonction à France Identité, désignée par la Commission européenne comme le futur wallet numérique national.

Nous risquons donc de nous retrouver avec deux solutions similaires. D'un côté, France Identité et les futurs portefeuilles numériques souverains européens qui promettent un contrôle public des infrastructures et des données. De l'autre, Google Wallet, qui bénéficie déjà d'une présence massive sur les smartphones Android et d'un écosystème capable d'accélérer rapidement l'adoption de ces nouveaux usages, mais appartient à une GAFAM – ce qui peut poser problème, au vu du contexte politique actuel.

La question sera de savoir quelle solution parviendra à s'imposer comme le portefeuille numérique de référence au quotidien. Car plus un service est accepté par les plateformes, les administrations et les entreprises, plus il devient pratique pour les utilisateurs, créant un cercle vertueux difficile à concurrencer.

Reste également un enjeu de confiance. Certains préféreront confier leurs justificatifs numériques à un service public national ou européen, quand d'autres privilégieront la simplicité et l'intégration offertes par les géants de la tech. À terme, ces deux approches pourraient d'ailleurs coexister : les wallets souverains servant de source officielle d'identité, tandis que des acteurs privés comme Google joueraient le rôle d'intermédiaires pour simplifier leur utilisation au quotidien.

Une chose est sûre : avec l'arrivée de la vérification d'âge obligatoire sur de nombreux services en ligne, le portefeuille numérique pourrait bien devenir l'un des prochains champs de bataille entre les États européens et les grandes plateformes technologiques.