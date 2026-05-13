Avec l'identification de numéro, Bouygues Telecom va mettre fin aux appels indésirables

Pour lutter contre les arnaqueurs et ls démarcheurs téléphoniques, Bouygues Telecom va déployer la technologie Branded Call qui identifie les appels provenant d'entreprises légitimes. Un excellent moyen d'éviter les importuns !

Ils vous appellent à toute heure, insistent, reviennent parfois plusieurs fois par jour. Pour vous vendre des travaux de rénovation, une nouvelle assurance, un abonnement de streaming ou tout simplement vous arnaquer, des démarcheurs téléphoniques vous harcèlent, souvent sans que vous n'ayez rien demandé. Que ce soit de façon légale ou via du spoofing – une technique qui permet à des fraudeurs d'usurper un numéro de téléphone pour se faire passer pour un organisme légitime –, tous les prétextes sont bons pour multiplier les appels et pour vous avoir à l'usure.

Résultat : de nombreux utilisateurs n'osent plus décrocher lorsqu'ils voient un numéro inconnu, de peur qu'il s'agisse d'un appel frauduleux ou d'un énième démarchage agressif. Tout cela pénalise aussi bien les entreprises que les consommateurs, qui peuvent manquer une livraison, un rendez-vous médical ou un appel important.

Pour aider ses clients à distinguer les appels légitimes des appels suspects, Bouygues Telecom annonce dans un communiqué le lancement, à partir de juin, d'un nouveau système d'identification des appels baptisé "Branded Call", développé avec la société spécialisée Hiya. Son but : redonner de la confiance aux abonnés mobiles lorsqu'ils reçoivent un appel.

Branded Call : Bouygues Telecom à la recherche de la confiance perdue

Le principe de ce nouveau dispositif est simple : lorsqu'une entreprise partenaire appellera un client, le téléphone affichera non seulement le numéro, le nom vérifié de l'entreprise, mais aussi, à terme, son logo et le motif de l'appel. Et ce, même si le numéro n'est pas enregistré dans les contacts. Cela doit permettre aux utilisateurs de reconnaître immédiatement un appel fiable – venant d'un livreur, d'un service client, d'un artisan ou d'une entreprise par exemple – et d'éviter qu'ils ignorent un coup de fil important parce qu'il ressemble à un spam ou à une tentative d'arnaque.

Pour profiter de cette technologie, les clients de Bouygues Telecom n'ont absolument rien à faire : ni application à installer, ni option à payer. Branded Call est directement intégrée dans l'infrastructure réseau de l'opérateur. Mais si la solution est gratuite pour le destinataire, elle ne l'est en revanche pas pour les professionnels, qui doivent payer environ une dizaine de centimes par appel pour un volume de 10 000 appels. Avec une base de 10 centimes pour 10 000 appels, cela représente donc un surcoût de 1 000 euros pour les entreprises. Mais cela devrait leur permettre d'améliorer le taux de réponse de leurs appels sortants.

"En intégrant l'intelligence artificielle au cœur de notre réseau, nous redonnons à nos clients la liberté de choisir les appels qu'ils souhaitent prendre et restaurons la confiance dans les échanges vocaux. Cette innovation majeure permet aux entreprises de se connecter plus efficacement avec leurs clients, marquant une étape décisive vers un écosystème télécom plus transparent et humain", se réjouit Chrystel Abadie Truchet, Directrice générale adjointe en charge de la Stratégie, du Développement et de la Communication chez Bouygues Telecom.

Branded Call : la solution ultime au démarchage et aux arnaques ?

Cette technologie n'est pas totalement nouvelle à l'échelle mondiale. Hiya travaille déjà avec plusieurs fabricants de smartphones et opérateurs internationaux. Orange l'avait déjà présentée en début d'année, mais ne l'a en revanche pas encore officiellement déployée. Bouygues Telecom est donc le premier opérateur français à en faire profiter ses clients.

Et nous avons envie de dire "Il était temps" ! Rappelons que la loi du 24 juillet 2020 impose l'authentification obligatoire du numéro d'appelant. Chaque opérateur est tenu de vérifier que le numéro présenté par son client lui appartient vraiment grâce au mécanisme d'authentification du numéro d'appelant (MAN) – qui repose notamment sur la technologie STIR/SHAKEN – et de couper les appels non authentifiés.

Pourtant, les signalements explosent, preuve qu'il y a bien un problème, ce qui a poussé l'Arcep à ouvrir une enquête administrative afin de savoir si les opérateurs mettent bien en œuvre tous les moyens dont ils disposent pour lutter contre le spoofing téléphonique. En tout cas, Branded Call risque de ne pas être la solution miracle puisque, pour fonctionner, il faut que les entreprises et professionnels l'adoptent et acceptent donc de mettre la main au porte-monnaie.