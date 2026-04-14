L'Arcep reproche aux opérateurs de ne pas bloquer les appels frauduleux

Malgré les mesures imposées par l'Arcep aux opérateurs pour lutter contre les arnaques téléphoniques, le problème persiste en s'amplifiant. Le gendarme des télécoms est bien décidé à savoir pourquoi les appels frauduleux continuent.

Depuis plusieurs années, les usurpations de numéros de téléphone se multiplient en France, malgré les dispositifs de sécurité déjà mis en place par les opérateurs. En effet, les escrocs n'hésitent pas à falsifier le numéro affiché lors d'un appel afin de faire croire qu'il provient d'un autre interlocuteur et ainsi piéger leur victime – c'est ce qu'on appelle le spoofing. Et, malgré toutes les mesures de protection mises en place, les signalements effectués sur "J'alerte l'Arcep" sont passés de 531 en 2023 à plus de 19 000 en 2025, soit une augmentation de près de 5 000 % !

Comme le rapporte l'association 60 millions de consommateurs, l'Autorité de Régulation des Communications Électroniques, des Postes et de la distribution de la Presse (l'Arcep) a décidé d'ouvrir une enquête pour découvrir pourquoi, malgré toutes ces mesures, le problème persiste. Quitte à rappeler à l'ordre les télécoms qui brilleraient pour leur inaction…

Appels frauduleux : un rappel de l'Arcep pour les opérateurs inactifs

On peut légitimement se demander, en 2026, comment un escroc peut encore réussir à usurper aussi facilement un numéro de téléphone, sans que les opérateurs ne puissent faire quoi que ce soit. C'est d'autant plus incompréhensible que la loi du 24 juillet 2020 a imposé l'authentification obligatoire du numéro d'appelant. Chaque opérateur est tenu de vérifier que le numéro présenté par son client lui appartient vraiment grâce au mécanisme d'authentification du numéro d'appelant (MAN) – qui repose notamment sur la technologie STIR/SHAKEN – et de couper les appels non authentifiés. Pour éviter que ce système puisse être contourné, la loi impose depuis le 1er janvier 2026 d'afficher "numéro masqué" pour les appels en 06 et 07 non authentifiés provenant de l'étranger (voir notre article).

Attention, cela ne signifie pas forcément qu'un numéro masqué est une tentative frauduleuse ! Il peut tout à fait s'agir d'un appel légitime dont l'identification n'a pas pu être transmise pour des raisons techniques. Mais ce système permet d'éviter qu'un numéro usurpé n'apparaisse comme authentique.

Mais revenons à notre protocole d'identification. Tous les opérateurs sont censés être capables, dans la grande majorité des cas, d'identifier leurs abonnés et donc de repérer les appels frauduleux. Pourtant, les signalements explosent, preuve qu'il y a bien un problème. Face à ce constat, l'Arcep a ouvert une enquête administrative dans le but "d'identifier les opérateurs impliqués dans l'acheminement des appels frauduleux et de vérifier, le cas échéant, le respect des obligations qui leur incombent".

Dans le cas où les opérateurs ne mettraient pas en œuvre les moyens dont ils disposent pour lutter contre le spoofing téléphonique, ils s'exposeraient, après un rappel à l'ordre et une mise en demeure, à des sanctions financières. Espérons que cela suffise à sonner la fin de la récré !