Ces nouvelles fonctions protègent les comptes Google et les échanges dans Messages

Google annonce le déploiement de plusieurs fonctions destinées à sécuriser les comptes et les échanges. Au programme : blocage des liens suspects, vérification des interlocuteurs via un QR code et deux outils de récupération de compte.

La menace d'escroqueries en ligne et de fraude se fait toujours plus présente dans la vie quotidienne. La situation est d'autant plus tendue que les fuites de données se multiplient et que l'accès généralisé à des technologies toujours plus poussées, notamment l'intelligence artificielle, rend les arnaques plus convaincantes et plus néfastes que jamais. Google en est parfaitement conscient et, pour protéger au mieux ses utilisateurs, l'entreprise introduit sans cesse de nouvelles fonctions de sécurité. Cette fois, elle intègre le blocage des liens suspects reçus dans Google Messages, la vérification des interlocuteurs via un QR code pour être sûr de dialoguer avec la bonne personne, ainsi que de nouveaux outils de récupération de compte.

Google Messages : blocage de liens et vérification d'identité

Dans un billet de blog, Google annonce deux nouvelles fonctions intégrées à Google Messages. La première permet de bloquer automatiquement les URL suspectes envoyées dans un message. En effet, les escrocs propagent souvent leurs arnaques par SMS, avec un message trompeur suivi d'un lien vers un site frauduleux destiné à recueillir les informations personnelles et bancaires de la victime. Renouvellement de la carte Vitale, colis qui ne rentre pas dans la boîte aux lettres, transaction bancaire frauduleuse... Tous les prétextes sont bons ! Aussi, à la place desdits liens, l'application affichera un pop-up indiquant que "ce message a été signalé comme un probable spam. Si ce n'est le cas, fermez cette alerte et appuyez sur "Pas un spam"." Ce n'est que lorsque cette dernière action est effectuée qu'il est alors possible de se rendre sur le site Web en question.

© Google

L'autre fonction, baptisée Key Verifier, est un système de vérification intégré aux conversations chiffrées de bout en bout. Elle permet de vérifier l'identité de son interlocuteur en scannant un QR code, afin d'être sûr que l'on communique bien avec la bonne personne et non quelqu'un qui se fait passer pour elle. Son but est de fournir "une couche de confiance supplémentaire à vos conversations privées en protégeant les utilisateurs de Google Messages contre les imitateurs et les fraudeurs". La fonction est accessible depuis le profil du contact dans la messagerie, via l'option "Coordonnées" puis "Valider les clés", et nécessite d'avoir activé le Chat RCS. Ces deux protections sont disponibles pour tous les utilisateurs dans la dernière version de Google Messages, à partir d'Android 10.

© Google

Récupération de compte : deux nouvelles méthodes ajoutées

Dans un autre billet de blog, Google introduit deux nouveaux moyens de récupérer son compte. En effet, il arrive parfois que l'on perde son accès, que ce soit parce qu'on a oublié le mot de passe ou que l'on a perdu l'appareil qui contient ce dernier. Il est alors nécessaire, pour retrouver le plein contrôle du compte en question, de prouver que l'on en est bien propriétaire, en rentrant un code unique reçu par SMS par exemple. Sauf que cela devient compliqué si l'on a perdu son téléphone ou que l'on n'a pas mi à jour son numéro de téléphone de récupération. C'est pour cela que l'entreprise a ajouté deux nouveaux moyens de récupération.

Ainsi, une nouvelle option permet désormais de choisir des personnes de confiance comme contact de récupération. Pour cela, il faut se rendre sur son compte Google, puis cliquer sur "Sécurité". En bas de la section "Comment vous connecter à Google", il faut ensuite cliquer sur "Contacts pour la récupération de votre compte", puis sur "Ajouter un contact pour la récupération du compte". Une fois la demande envoyée à la personne, celle-ci dispose de sept jours pour accepter. Elle reçoit alors le nom, l'adresse mail et la photo de profil de l'utilisateur. Il faut ensuite attendre sept jours supplémentaires avant que le contact ne devienne opérationnel, et ce afin de bloquer toute tentative de piratage.

© Google

Lorsque l'utilisateur se retrouve bloqué, le système de récupération génère un code valable 15 minutes, qu'il doit communiquer à son contact de confiance, lequel devra le sélectionner parmi trois options proposées sur son propre appareil. Pour éviter toute tentative d'usurpation d'identité, Google notifie le propriétaire du compte qu'une tentative de récupération a été initiée, lui laissant un délai pour refuser la demande si elle n'émane pas de lui.

© Google

La seconde option de récupération de compte ajoutée consiste à s'identifier avec son numéro de téléphone. Ce mécanisme détecte automatiquement les comptes Google associés à un numéro de téléphone lorsqu'un utilisateur configure un nouvel appareil après avoir perdu ou cassé le précédent. Il suffit alors de rentrer le code d'accès à l'écran de verrouillage du précédent appareil, et le tour est joué. Cette fonction est déployée progressivement dans le monde entier.