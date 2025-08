Ne répondez pas à ce SMS du Crédit Agricole, c'est une escroquerie

Depuis plusieurs jours, une campagne de phishing cible les clients du Crédit Agricole. Se faisant passer pour la banque, les escrocs font croire à leurs victimes qu'une transaction frauduleuse est en cours sur leur compte.

Si vous êtes client du Crédit agricole, soyez prudent en ce moment ! De nombreuses personnes, y compris des membres de la rédaction, ont reçu un SMS frauduleux semblant provenir de la banque au cours des derniers jours. Il semblerait donc qu'une campagne de phishing soit en cours. Les victimes ont reçu le message suivant : "CREDIT AGRICOLE : Une tentative de paiement par CB de 376,86 € a été détectée sur votre espace client. Vous ne reconnaissez pas cette opération ? Appelez d'urgence le 09 70 15 22 84". Ce numéro doit sans doute mener à une ligne tenu par un cybercriminel se faisant passer pour un conseiller bancaire, qui récoltera au cours de la conversion vos données personnelles et bancaires, voir même qui vous fera valider des virements. Une variante de l'arnaque au faux conseiller bancaire en somme !

Crédit Agricole : une arnaque de plus

Pour réussir leur coup, les escrocs ont recours à des méthodes d'ingénierie sociale, qui tirent profit de vos sentiments, comme la peur, l'angoisse et la cupidité. Ils vont tout faire pour susciter ces émotions afin d'obscurcir votre capacité de jugement et obtenir votre confiance. Ils créent le sentiment qu'il faut absolument agir rapidement afin de ne pas vous laisser le temps d'analyser la situation et d'utiliser votre esprit critique.

Pourtant, plusieurs indices peuvent vous mettre la puce à l'oreille. En premier lieu, le message vient d'un numéro de portable, ce qui est plus que louche. Ensuite, votre nom et votre numéro de banque ne sont pas mentionnés, ce qui fait que le message n'est pas personnalisé. Enfin, une simple consultation de vos comptes en banque en ligne suffit à vous indiquer qu'il n'y a aucun problème à signaler.

Aussi, sur son site Web, le Crédit Agricole indique qu'il ne vous demandera jamais de communiquer des informations confidentielles par téléphone, ni de valider ou de bloquer des opérations de paiement à distance. En cas de SMS frauduleux, transférez-le immédiatement à Signal Spam, Pharos, ou directement au 33 700, la plateforme spécialisée dans le signalement d'arnaques. Vous pouvez également les signaler auprès du site internet-signalement.gouv.fr. Bloquez ensuite l'expéditeur pour ne plus être importuné et supprimez le message en question.

Et si vous avez malheureusement communiqué vos données personnelles ou bancaires, contactez immédiatement les autorités via la plateforme Cybermalveillance.gouv.fr ou directement dans un poste de police afin de porter plainte. Et n'oubliez pas de prévenir votre banque, pour éviter les paiements inopinés !