Avec ces sneakers connectées, vous pourrez suivre votre enfant à la trace en temps réel

Une marque de chaussures vient de lancer des baskets spéciales permettant de géolocaliser un enfant en temps réel grâce à une astuce toute simple. Un procédé rassurant, mais qui soulève quelques craintes.

Être parent, c'est vivre dans l'angoisse permanente qu'il arrive quelque chose à son enfant. Une mauvaise rencontre alors qu'il rentre de l'école, un instant d'inattention dans un centre commercial bondé, une envie soudaine d'aller se balader sans prévenir papa ou maman… Un accident est vite arrivé ! Aussi, beaucoup de parents aimeraient bien pouvoir garder un œil sur eux à tout moment.

Mais une entreprise californienne, Skechers, pense avoir trouvé la solution avec sa nouvelle gamme de chaussures baptisée Find My Skechers. La particularité de ces sneakers réside dans un compartiment secret caché sous la semelle intérieure, au niveau du talon, qui permet de glisser un traceur Bluetooth de type AirTag (Apple) ou SmartTag (Samsung). Pour rappel, ce petit appareil électronique – appelé tracker en anglais, ou encore traqueur ou balise – est un système de géolocalisation qui permet, via une application, de de localiser en temps réel et même de suivre les déplacements de l'objet auquel il est attaché. Ici, en l'occurrence, les chaussures, et donc l'enfant qui les porte.

La gamme Find My Skechers s'adresse aux enfants de 2 à 8 ans. Les chaussures se déclinent en plusieurs modèles et coloris. Un couvercle vissé permet de sécuriser le dispositif et fait en sorte que l'enfant ne puisse pas accéder au traceur. Cette solution se veut plus pratique que les accessoires classiques, qui peuvent tomber ou être retirés. Quatre modèles sont d'ores et déjà commercialisés sur le site français de l'entreprise, à un prix compris entre 55 et 60 euros. Toutefois, il n'est pas indispensable d'acheter des modèles Skechers pour installer un tels système de suivi : on trouve sur Internet de nombreux tutoriels expliquant comment glisser un tracer dans une chaussure.

© Skechers

La technologie suscite néanmoins des interrogations sur le plan éthique et juridique. Apple insiste bien sur le fait que son AirTag est conçu pour suivre des objets, non des personnes, y compris les enfants. "Vous ne devez pas les utiliser pour suivre des personnes (…) Dans de nombreux pays et régions, suivre des personnes sans leur accord à l'aide de ces produits constitue un délit", indique l'entreprise sur une page de support.

D'autant plus que le cadre légal autour du consentement des mineurs reste flou. Et ce flou juridique se complique encore plus dans les familles recomposées ou séparées. De nombreuses dérives sont possibles au sein même de la cellule familiale – qui n'est pas toujours le cocon protecteur que l'on aime imaginer.

C'est pourquoi, dans la publicité de Skechers, la personne présentant le produit ne dit pas "Maintenant vous pouvez savoir où sont vos enfants à tout moment", mais "Maintenant vous pouvez savoir où se trouvent les chaussures de vos enfants à tout moment". Mais le message sous-jacent est on ne peut plus clair…

La confidentialité des données de localisation demeure également un point sensible. L'accès à l'AirTag peut être partagé via un compte iCloud familial, ce qui les expose potentiellement en cas de piratage. De plus, malgré la discrétion du système, les AirTags peuvent être détectés par d'autres appareils Apple ainsi que par la fonction anti-harcèlement. C'est pourquoi Apple préfère mettre en avant d'autres produits pour garder un œil sur sa progéniture, comme une Apple Watch configurée avec un compte enfant.