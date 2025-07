Proton Authenticator : une nouvelle solution de double identification gratuite et sécurisée

Vous cherchez une application pour sécuriser vos compte avec de la double authentification ? Proton Authenticator une bonne alternative aux GAFAM, avec un logiciel open source gratuit, dénué de publicité et de traqueurs.

Pour faire face à une cybercriminalité de plus en plus présente, la double authentification (2FA) apparait comme la meilleure protection qu'un internaute puisse avoir pour ses différents comptes. C'est pourquoi les applications comme Google Authenticator ou Microsoft Authenticator ne cessent de gagner en popularité. Pour rappel, elles génèrent des codes à usage unique (OTP) que l'utilisateur doit insérer après avoir entré ses identifiants pour accéder à ses comptes. C'est une couche de sécurité supplémentaire pour éviter que quelqu'un ne se connecte à son insu.

Mais, au vu du contexte politique actuel et des tensions grandissantes entre l'Europe, Donald Trump et les géants de la tech américains, de nombreuses personnes commencent à craindre pour la confidentialité de leurs données et la souveraineté numérique du Vieux Continent. Aussi, c'est toujours une bonne nouvelle lorsqu'une alternative européenne aux GAFAM se présente ! Et, cela tombe bien, car l'entreprise suisse spécialisée dans les VPN Proton vient de lancer Proton Authenticator, son application d'authentification à deux facteurs gratuite, chiffrée de bout en bout et disponible sur mobile et sur ordinateur.

Proton Authenticator : une alternative made in Europe

Installé en Suisse, Proton profite d'une juridiction réputée pour ses lois strictes en matière de protection de la vie privée. Il propose aujourd'hui de nombreux services, allant du stockage en ligne à son VPN, en passant par son gestionnaire de mots de passe. À l'instar d'autres applications 2FA, Proton Authenticator génère localement des codes à usage unique qui expirent toutes les 30 secondes, chiffrés de bout en bout et uniquement lisibles sur l'appareil de l'utilisateur.

© Proton

Mais comment se démarquer de ses concurrents ? L'entreprise se permet un petit tacle dans son communiqué. "Bien qu'il existe de nombreuses applications 2FA, la plupart sont fermées, reposent sur des publicités et des outils de suivi, et ne proposent pas de sauvegardes 2FA chiffrées de bout en bout, ce qui en fait un choix risqué", explique-t-elle. "Certaines ne prennent même pas en charge l'exportation de données, vous laissant ainsi coincé à jamais avec une application défectueuse, susceptible de disparaître. Nous souhaitions vous proposer une solution sans compromis."

Proton Authenticator : une appli open source et sécurisée

Proton Authenticator possède plusieurs fonctions et particularités qui rendent l'application très intéressante – outre le fait qu'elle soit gratuite. Ainsi, elle est compatible avec l'export mais aussi l'import depuis d'autres applications 2FA (Authy, 2FAS, Google Authenticator, LastPass Authenticator…), et permet d'accéder à ses codes même en étant hors ligne.

De plus, elle possède un système de sauvegarde automatique avec cryptage de bout en bout et la restauration chiffrée. Cela signifie qu'en cas de perte, de vol ou de changement d'appareil, l'utilisateur peut récupérer l'intégralité de ses jetons sans avoir besoin de faire intervenir le support, ni d'effectuer un export manuel de fichiers de secours. Autre particularité : l'accès à l'appli peut être verrouillé par une empreinte biométrique ou par un code PIN pour plus de sécurité.

© Proton

Mais, surtout, le code de Proton Authenticator est open source, ce qui permet à n'importe qui (experts, chercheurs, utilisateurs) de l'auditer et limite les risques de verrouillage propriétaire. Il s'agit donc d'un gage de confiance, qui permet à l'utilisateur de garder le contrôle des outils qu'il utilise. Enfin, comme sur l'ensemble de ses autres services, Proton bannit la publicité et les traqueurs.

Ce nouveau service de l'entreprise suisse est disponible sur toutes les principales plateformes, à savoir iOS, Android, Windows, macOS et Linux. S'il fonctionne tout à fait sans nécessiter d'adresse Proton, se connecter avec son compte Proton permet cependant de synchroniser ses codes 2FA sur tous ses appareils.