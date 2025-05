"Alerte extrême" : c'est quoi ce message alarmant qui s'affiche sur votre téléphone ?

Il est possible que vous receviez ces jours-ci un message très alarmiste sur votre smartphone. Cde n'est pas une arnaque : il s'agit bien d'une alerte officielle de la préfecture. Et il faut la prendre au sérieux..

"Alerte extrême. Message de la préfecture". Il est possible que vous receviez prochainement un message de ce type sur votre smartphone en ce moment. Un message étrange et même alarmant. Et il ne s'agit pas d'une nouvelle arnaque par phishing comme on en voit beaucoup : il émane bien de la préfecture. Et il ne faut pas le prendre à la légère : c'est le dispositif FR-Alert.

Déployé par le Gouvernement, ce dispositif d'alerte d'urgence permet aux autorités (forces de l'ordre, services de secours, etc.) d'envoyer en temps réel des notifications sur les téléphones portables des personnes présentes dans une zone exposée à un danger. Il permet ainsi d'informer rapidement la population qu'un incident s'est produit ou qu'une menace est proche, afin qu'elle puisse réagir en conséquence.

Ce système est réservé aux situations d'urgence majeure (catastrophe naturelle ou industrielle, attentat, accident grave, incident chimique ou nucléaire, etc.). En pratique, les alertes prennent la forme d'une notification accompagnée d'un signal sonore spécifique, y compris lorsque le smartphone est en mode silencieux. Il n'y a pas besoin de s'inscrire quelque part ou de télécharger une application pour les recevoir, les appareils français sont automatiquement configurés pour les recevoir : tout est automatique, quel que soit l'opérateur téléphonique.

© Ministère de l'Intérieur

Ce mois-ci, des tests sont menés un peu partout sur l'Hexagone. Il n'y a donc aucune raison de paniquer si vous recevez le fameux message d'alerte, car il s'agit d'un simple exercice destiné à vérifier le bon fonctionnement du dispositif. Une vérification indispensable, car il y a parfois des loupés, comme lors des inondations en Ardèche en octobre dernier, où les clients de Free avaient reçu l'alerte avec plusieurs jours de retard.

Ainsi, les habitants de la presqu'île de Crozon (Finistère) ont été contactés le mercredi 7 mai et, le 13, ce fut ensuite le tour de ceux de l'Oise. Le samedi 17 mai, entre 9 h et midi, ce seront les habitants du secteur de Barcarès (Pyrénées-Orientales), dans le cadre de la simulation d'une opération Novi, une procédure de secours à la suite d'un événement ayant provoqué de "nombreuses victimes". Aussi, toutes les personnes habitant ou passant dans la région devraient voir leur téléphone portable sonner de façon intempestive.

En situation réelle, la notification d'alerte fournit des consignes de sécurité à suivre pour se protéger face au danger – mise à l'abri, évacuation, obturation des ouvertures, etc. – tout en facilitant l'intervention des secours et des forces de l'ordre. Elle inclut généralement un lien vers un site officiel permettant d'accéder à des informations complémentaires. Dès réception de l'alerte, il est essentiel de lire attentivement l'ensemble des instructions et d'appliquer les gestes recommandés pour assurer sa protection et limiter les risques d'exposition.