Voici les codes PIN à éviter absolument - certains vont vous étonner

Ne choisissez pas n'importe quel code PIN pour protéger votre téléphone ou votre carte bancaire ! Certaines combinaisons comme 1234 sont très faciles à deviner, mais d'autres risquent fort de vous surprendre…

Vous utilisez forcément au moins un code PIN (Personal Identification Number ou numéro d'identification personnel en français), que ce soit pour déverrouiller votre smartphone, accéder à vos services bancaires en ligne ou retirer de l'argent au guichet automatique, chargé de protéger vos secrets et votre argent. Il comporte le plus souvent quatre chiffres, mais il peut parfois monter jusqu'à six. Par exemple, un code PIN vous est demandé lorsque vous allumez ou redémarrez votre smartphone, pour accéder aux services de téléphonie.

Avec quatre chiffres, il y a 10 000 combinaisons possibles. Mais nous sommes aujourd'hui tellement submergés de numéros et de mots de passe que nous devons mémoriser que nous pouvons être tentés de réutiliser le même ou d'en utiliser un facile à retenir. Du coup, ils ont tendance à être faciles à craquer…

L'Australian Broadcasting Corporation s'est penchée sur la question, et a analysé un total de 29 millions de codes PIN à quatre chiffres provenant de la plateforme Have I Been Pwned ? qui recense des mots de passe et des codes piratés. Elle a ensuite créé un graphique révélant quelles séquences de chiffres apparaissent particulièrement fréquemment dans l'ensemble de données.

Les 13 principaux codes PIN à éviter © ABC

Il en ressort que les codes PIN les plus populaires sont particulièrement faciles à deviner lorsque les téléphones et les cartes bancaires tombent entre de mauvaises mains. On trouve ainsi l'indétrônable 1234, et sa variante inversée, 4321. Certains ont essayé d'être malins en mélangeant les chiffres pour faire 1342. Mais c'est le quatrième code le plus populaire ! Et ne parlons pas des combinaisons simplistes comme 1111 et 0000, qui figurent elles aussi en tête du classement, ou des répétitions de paires comme 1212, 2020 et 1313, également très populaires.

Mais, au-delà de ces évidences, d'autres combinaisons sont aussi à éviter. En effet, de nombreux utilisateurs utilisent des dates d'anniversaire, avec des codes PIN composés de chiffres allant de 01 à 31 pour les jours et de 01 à 12 pour les mois respectifs, l'ordre de ces paires variant selon la langue du pays. Et beaucoup emploient leur année de naissance : 1986 est l'année la plus populaire tandis que 2004 figure dans le top 20.

Aussi, mieux vaut éviter les séquences de chiffres fréquemment utilisées, car elles sont les premières à être testées. Avec en général seulement cinq tentatives il y a 12,7 % de chances que les cybercriminels trouvent un code PIN. Aussi, dans la mesure du possible, choisissez un code PIN qui ne correspond à rien ou une combinaison plus longue à six numéros, quand c'est possible.