Scareware Blocker : Microsoft Edge intègre un outil pour bloquer les alertes effrayantes

Pour protéger les internautes des scarewares, Microsoft intègre à Edge Scareware Blocker, un outil permettant de bloquer automatiquement ces alertes pop-up intempestives qui servent souvent à des arnaques au faux support technique.

Vous naviguez tranquillement sur Internet quand, tout à coup, une alerte s'affiche sur votre écran, vous prévenant que votre appareil a été infecté par un redoutable malware. Vous êtes alors incité à installer un logiciel ou un antivirus, ou à contacter un faux support technique. Pas de panique, votre ordinateur n'a rien, il s'agit simplement d'une arnaque au scareware (alarmiciel en bon français), à l'efficacité redoutable.

Pour protéger un peu plus les internautes, Microsoft propose dans son navigateur Web Edge depuis un moment maintenant Defender SmartScreen, un outil qui bloque les escroqueries connues lorsque les utilisateurs les rencontrent. Mais que se passe-t-il si vous êtes la première personne à voir une nouvelle escroquerie avant qu'elle ne puisse être bloquée ? C'est pourquoi l'entreprise lance une nouvelle fonction, baptisée Scareware Blocker. Cet outil bloque automatiquement les scarewares avant même qu'ils ne commencent à envahir les écrans. Une initiative plus que bienvenue, qui érige une première ligne de défense contre les escroqueries cachées derrière des publicités malveillantes et des sites frauduleux.

© Microsoft

Scareware Blocker : un outil qui repose sur l'IA

Scareware Blocker s'appuie sur un modèle d'apprentissage automatique intégré directement à Edge. Il analyse en temps réel les pages affichées et détecte les signaux typiques des scarewares, comme l'utilisation du mode plein écran, la lecture de sons alarmants ou des comportements conçus pour bloquer l'internaute. Une fois la menace potentielle identifiée, l'outil redonne automatiquement le contrôle à l'utilisateur, en quittant le mode plein écran, en arrêtant la lecture audio agressive et en affichant un message d'avertissement assorti d'une miniature de la page qui a été consultée.

L'avantage de cette fonction, c'est qu'elle s'utilise en local. En d'autres termes, l'analyse s'exécute entièrement sur l'appareil, sans que vos données, ni les captures d'écran enregistrées, ne soient envoyées à Microsoft. Cela signifie que vous avez le contrôle de vos données personnelles. Le site malveillant n'est signalé à Microsoft que si, et seulement si, vous consentez à communiquer l'arnaque.

Scareware Blocker : une fonctionArnaque disponible en avant-première

Scareware Blocker est disponible en version bêta, dans le cadre du programme Edge Insider. Celui-ci permet aux utilisateurs de tester en avant-première les nouvelles fonctions en cours de développement. Pour y accéder, il suffit de se rendre sur le site officiel de Microsoft Edge Insider et de télécharger la version Canary. Attention, la fonction n'est pas activée par défaut. Il faut aller dans les paramètres de Microsoft Edge, ouvrir l'onglet "Confidentialité, recherche et services", puis activer l'option "Bloqueur de scarewares" dans la section "Sécurité". L'outil sera par la suite déployé auprès du grand public.

© Microsoft

Attention, Microsoft prévient qu'il ne peut être efficace à 100 %, les cybercriminels inventant sans cesse de nouvelles arnaques. Aussi, on ne peut que vous conseiller de ne jamais cliquer sur les liens ou les pop-up suspects. Si une fenêtre de ce type apparaît, fermez immédiatement votre navigateur Web, puis videz le cache et vérifiez vos extensions. De plus, il est préférable d'installer un anti-virus pour le faire fonctionner en arrière-plan. Si vous êtes confronté à cette escroquerie ou à toute autre, vous devez le signaler aux autorités afin qu'elles puissent prendre les mesures nécessaires.