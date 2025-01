Ces supermarchés français vont détecter les vols en temps réel avec une IA

Face à l'augmentation des vols, cette grande enseigne de distribution va équiper ses supermarchés d'un système de vidéosurveillance capable de détecter les voleurs en temps réel grâce à une IA.

Pour les commerçants et les détaillants, la fraude est un véritable fléau. Et la situation ne va pas en s'améliorant, surtout avec la hausse des prix. En effet, l'inflation est l'une des causes de la multiplication des vols, notamment dans le secteur alimentaire. Pour y faire face, les enseignes peuvent poser des antivols et des caméras de surveillance, ou encore recruter des agents de sécurité. Mais ces techniques ne sont pas toujours efficaces...

Face à ce défi grandissant et aux pertes financières qu'il entraîne, certains magasins ont fait le pari de l'intelligence artificielle pour se prémunir du vol et de ses conséquences financières. C'est le cas du Groupement Les Mousquetaires (Intermarché, Netto, Bricomarché, Brico Cash, Bricorama, Roady...), qui a investi dans la technologie Vynamic Smart Vision du fournisseur de caisses automatiques Diebold Nixdorf. Le but est de permettre à chaque magasin adhérent qui le souhaite d'équiper ses caisses automatiques d'une caméra intelligente alimentée par une IA pour réduire la fraude.

Le point de vente de Farlède, dans le Var, a fait office de pilote pour tester la nouvelle solution d'encaissement de Diebold Nixdorf, enrichie à l'IA. Et, visiblement, le résultat a été positif, puisque l'ensemble du parc de magasins Intermarché et Netto va s'en emparer.

© Diebold Nixdorf

Le système est simple comme bonjour. Des caméras, placées au-dessus des bornes de paiement, filment les mains des clients pendant qu'ils scannent leurs produits. L'IA analyse alors en temps réel les gestes des clients pour détecter d'éventuelles fraudes ou erreurs, comme une boîte de conserve oubliée au fond d'un sac, ou un article volontairement rangé sans avoir été scanné. L'IA est capable de détecter la nature des produits, la correspondance avec les codes-barres, les objets cachés ou dissimulés…

Lorsqu'un problème est détecté, le message "Vous êtes sûr de n'avoir rien oublié ?" s'affiche alors à l'écran et invite le client à vérifier s'il a scanné tous les articles. Si le problème persiste, le terminal se bloque et un hôte ou une hôtesse de caisse est alerté.. Il ne lui reste plus qu'à consulter les images, reçues en temps réel sur son terminal, pour comprendre la situation.

Notons qu'en amont des transactions, les consommateurs sont informés qu'ils sont filmés par la caisse. Les caméras ont donc aussi un effet préventif. En plus, ce système permet de décharger les hôtes et hôtesses de caisse. Cela semble donc bénéfique pour tout le monde !

Mais est-ce légal pour autant ? Car la vidéosurveillance algorithmique soulève de nombreuses problématiques, notamment à propos du respect de la vie privée des usagers et de l'exploitation des données. Le sujet est particulièrement sensible, car entouré d'un flou juridique.

L'entreprise Diebold Nixdorf assure que la vie privée des clients et le Règlement général sur la protection des données (RGPD) sont respectés, car on ne voit pas leurs visages, qui sont floutés. De plus, les vidéos sont gardées très peu longtemps en mémoire. À terme, elles devraient même s'effacer automatiquement.

La plateforme d'IA Vynamic Smart Vision sera commercialisée d'ici avril 2025 pour que les magasins du Groupement puissent en bénéficier. Par la suite, l'entreprise voudrait que l'IA soit capable de reconnaître les différentes variétés de fruits et légumes, afin de réduire les interventions des hôtes et hôtesses en cas d'erreur.