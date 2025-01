Discord est-il dangereux pour les mineurs ? La plateforme répond aux accusations

Attirant de plus en plus de mineurs, Discord est régulièrement accusé d'exposer ses utilisateurs à de nombreux dangers, comme des contenus inappropriés ou des prédateurs sexuels. La plateforme nous en dit plus sur sa lutte contre ce fléau.

On le sait, les réseaux sociaux sont devenus omniprésents dans nos vies. Mais avec leur arrivée sont venues de nombreuses dérives, constatées au fil du temps. Dépression, développement de troubles du comportement alimentaire, addictions, suicide, mauvaises rencontres… En première ligne se trouvent les utilisateurs les plus jeunes, les enfants. Et les conséquences peuvent parfois être dramatiques.

France 5 a récemment diffusé un documentaire édifiant, "Emprise numérique, 5 femmes contre les Big 5", qui met en lumière différents parcours de femmes en lutte contre les plus grands réseaux sociaux, à savoir Meta (Facebook, Instagram), TikTok, Snapchat, X (ex-Twitter) et Discord – il est disponible en replay.

Ce n'est pas la première fois que des problèmes de ce type sont soulevés. En 2023, une enquête alertait déjà sur la présence de pédophiles sur Discord. C'est bien simple, la plateforme vocale, vidéo et textuelle qui permet aux adolescents de se retrouver facilement et de discuter ensemble, tout en jouant à leurs jeux préférés, était devenue un véritable terrain de chasse pour ces prédateurs (voir notre article). Aussi, c'est l'occasion pour nous de nous pencher sur la série d'initiatives mises en place par l'entreprise pour accompagner les parents dans l'utilisation saine et sécurisée de la plateforme par les adolescents, afin de voir comment la situation peut s'améliorer.

Les conditions d'utilisation de Discord stipulent, comme de nombreux réseaux sociaux, que les utilisateurs doivent avoir au moins 13 ans pour accéder à la plateforme, excepté lorsque les règles locales imposent un âge plus élevé. Or, s'il est demandé au moment de la création de compte de renseigner sa date de naissance, il n'est pas rare que les mineurs mentent sur leur âge. Interrogée à ce sujet, Savannah Badalich, Senior Director of Policy au sein de l'entreprise, assure que "si un utilisateur est signalé comme n'ayant pas l'âge requis pour son pays, nous verrouillons son compte jusqu'à ce qu'il puisse vérifier son âge à l'aide d'une pièce d'identité officielle." Reste à savoir comment et à quelle fréquence la plateforme se rend compte de la supercherie…

© Discord

Quid de la lutte contre la publication et le partage de contenus inappropriés, notamment par les prédateurs sexuels ? "Lorsque nous [en] voyons, nous supprimons le contenu et prenons les mesures d'application appropriées, qui peuvent inclure le bannissement d'utilisateurs, la fermeture de serveurs et le signalement de comptes violents à NCMEC, qui travaille à son tour avec les forces de l'ordre locales", explique Savannah Badalich. Pour cela, l'entreprise a recours à des outils de recherche automatisés qui analysent les photos et les vidéos à la recherche de contenus inappropriés, ainsi qu'à une équipe de modérateurs. Toutefois, les associations de protection des mineurs déplorent souvent leur nombre trop peu élevé.

"Nous savons qu'il s'agit d'un problème qui concerne l'ensemble du secteur et qui nécessite une approche collaborative", reconnaît madame Badalich. "Dans le cadre de nos efforts au sein de la Tech Coalition, Discord soutient l'initiative Lantern, un programme de partage de signaux inédit pour les entreprises afin d'améliorer et de renforcer la façon dont elles détectent les tentatives d'exploitation et d'abus sexuels des enfants et des adolescents en ligne".

Discord : des outils et des guides pour impliquer parents et enfants

Afin de sensibiliser les plus jeunes utilisateurs, Discord a mis en place une Charte des adolescents qui présente un ensemble de principes élaborés avec les adolescents, pour les adolescents. La plateforme a également organisé trente groupes de discussion dans le monde afin d'échanger avec les adolescents. "Nous avons recueilli les idées d'adolescents et d'organisations internationales spécialisées dans la sécurité des adolescents, telles que Digital Wellness Lab, NoFiltr's Youth Innovation Council et ThinkYoung, afin de créer une charte ambitieuse qui nous aide à comprendre comment les adolescents veulent se sentir sur Discord."

Ces groupes de discussion ont permis à l'entreprise d'apprendre quels outils – tels que la mise en sourdine d'une conversation, le blocage et le signalement – sont les plus utiles aux adolescents pour remédier à des situations inconfortables. L'entreprise a également mis en place un Guide du tuteur afin d'offrir aux parents les outils nécessaires pour mieux comprendre la plateforme, son utilisation, et encourager des comportements en ligne positifs.

© Discord

Ils peuvent pour cela compter sur des outils intégrés, comme Teen Safety Assist, une alerte de sécurité sur les expéditeurs et les contenus sensibles qui brouille automatiquement les médias susceptibles d'être sensibles. Il est activé par défaut pour les utilisateurs adolescents. De même, un système d'avertissement comportant plusieurs points de contact permet aux utilisateurs de comprendre clairement les violations des règles et les conséquences de leurs actions. "Ces points de contact offrent une plus grande transparence dans les interventions de Discord, en permettant aux utilisateurs de savoir comment leur violation peut avoir un impact sur l'ensemble de leur compte et en leur fournissant des informations dont ils pourront s'inspirer pour devenir de meilleurs citoyens numériques à l'avenir", explique Savannah Badalich.

Protection des mineurs sur Discord : quelles initiatives à l'avenir ?

Dans le cadre de leur engagement en faveur du bien-être mental pour tous, Discord a récemment lancé un partenariat avec ThroughLine Care, un réseau mondial de lignes d'assistance téléphonique approuvées. Avec un répertoire de services d'assistance dans plus de 100 pays, les utilisateurs peuvent se rendre sur discord.findahelpline.com pour trouver une assistance gratuite et confidentielle dans leur pays, par chat, texte ou téléphone. L'assistance est disponible dans onze langues différentes. Les utilisateurs peuvent rechercher les lignes d'assistance disponibles pour des sujets spécifiques, voir leurs heures d'ouverture et leurs coordonnées, et être connectés directement en fonction des capacités de leur appareil.

La plateforme a également sponsorisé l'événement inaugural Mental Health Game Dev Champions de Safe In Our World. Il s'agit d'une organisation mondiale dont la mission est de favoriser la santé mentale et le bien-être des personnes travaillant dans l'industrie des jeux vidéo, notamment les

joueurs, les développeurs, les éditeurs, etc. "L'événement visait à permettre aux joueurs et aux développeurs de créer des jeux vidéo intimes et personnels basés sur leurs expériences vécues en matière de santé mentale. Au cours de l'événement, notre équipe a également organisé une masterclass sur la création de communautés saines sur le serveur Discord Safe in our World", nous explique Savannah Badalich. Toutes ces mesures plus que bienvenues. Reste à savoir si elles seront suffisantes pour enrailler ce qui est devenu un véritable fléau. Et, au vu du procès historique qui s'est tenu au début de l'année 2024, où les Big 5 avaient été accusés d'avoir "du sang sur les mains", il y a du pain sur la planche…