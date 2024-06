Des millions de voitures sont rappelées pour des airbags mortels - vérifiez vite si vous êtes concerné

Des millions de voitures dans le monde font actuellement l'objet d'un rappel en atelier pour un défaut mortel au niveau des airbags. Si vous possédez un des modèles concernés, ne roulez surtout pas avec !

Malgré les efforts des constructeurs automobiles, il arrive que des véhicules sortent d'usine avec des défauts de fabrication. Des défauts invisibles qui se manifestent souvent plusieurs années après leur mise en circulation. Et qui donnent lieu à des campagnes de retour en atelier plus ou moins urgentes des véhicules concernés pour des réparation et des mises en conformité. Car si certains sont mineurs, d'autres sont en revanche graves, au point de mettre en danger la sécurité des conducteurs, des passagers, voire des piétons. C'est précisément ce qui est arrivé avec ce qu'il convient d'appeler "l'affaire Takata".

Takata était un équipementier japonais qui fabriquait des airbags pour de très nombreux constructeurs automobiles dans le monde entier. Malheureusement, de nombreux airbags se sont révélés défectueux et même dangereux : en cas de choc, ils pouvaient se déclencher en projetant de multiples pièces métalliques dans l'habitacle. Un défaut gravissime qui a causé une vingtaine de morts et de très nombreux blessés à travers la planète. Car Takata a fourni plus de 100 millions d'airbags avant de faire faillite en 2017.

Et si les premiers rappels remontent à 2014, l'affaire n'est toujours pas terminée ! Le groupe Stellantis, qui rassemble des marques phares comme Citroën, Peugeot, Opel, Fiat et Chrysler, se retrouve embourbé dans une campagne bien plus conséquente que l'entreprise ne le disait.

Fin mai, elle avait dû lancer une campagne de rappel massif dans une vingtaine de pays pour les modèles Citroën C3 et DS3. Au total, 605 772 voitures étaient visées par cette procédure, dont 246 883 en France. Et en ce début juin 2024, ce sont maintenant les C4, DS4 et DS5, ainsi que certains véhicules de la marque Opel, qui sont aujourd'hui rappelés en atelier pour ce problème d'airbags. Au total, ce sont quelque 8 millions de véhicules produits entre 2009 et 2019 qui doivent être réparés.

Mais le groupe Stellantis n'est pas le seul constructeur concerné, une quinzaine d'autres le sont également ! C'est le cas d'Audi – pour des modèles vendus de 1996 à 2017 ! –, BMW, Cadillac, Ford, Honda, Land Rover, Mazda, Mercedes, Nissan, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota et Volkswagen. Vous pouvez trouver la liste détaillée – mais non exhaustive – des véhicules visés par les rappels sur le site de l'UFC-Que Choisir. Si votre véhicule est concerné, cessez immédiatement de le conduire. Rendez-vous sur le site Web de son constructeur et renseignez votre numéro VIN (Vehicle Identification Number) qui se trouve sur la carte grise. Enregistrez-vous en ligne, et l'entreprise devrait vous contacter pour planifier la réparation, qu'elle prendra en charge.