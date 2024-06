Piratage Facebook : des centaines de milliers de données d'utilisateurs en vente sur le Dark Web

Des chercheurs ont trouvé 100 000 lignes de données sensibles d'utilisateurs de Facebook en vente sur le Dark Web, ce qui laisse craindre une nouvelle fuite. Quels sont les risques et comment s'en protéger ?

Facebook est une véritable mine d'or pour les pirates et les entreprises, le réseau social regorgeant de données personnelles et d'informations souvent très privées sur ses utilisateurs. Numéros de téléphone, adresses mail, images et commentaires parfois compromettants, tendances politiques... Autant d'informations qui attirent la convoitise. Le problème, c'est que le réseau social est régulièrement en proie à des vols. Il y a peu encore, plus de 360 millions d'identifiants piratés ont été publiés sur Telegram, dont certains appartenaient à des comptes Facebook (voir notre article).

Et une fois de plus, Facebook se retrouve sur la sellette pour un problème de sécurité. Selon un rapport de CyberPeace Research, pas moins de 100 000 lignes de données d'utilisateurs du réseau social auraient fait surface sur un forum consacré au piratage, où elles seraient mises en vente. Ces données comprennent leurs noms complets, leurs adresses mail, leurs numéros de téléphone ainsi que leurs localisations.

Piratage Facebook : les données des utilisateurs ont-elles fuité ?

Alors, certes, par rapport aux 3 milliards d'utilisateurs que compte Facebook dans le monde en 2024, la fuite peut sembler minime, mais ce n'est pas pour autant qu'elle est à prendre à la légère ! Cette fuite peut tout à fait donner lieu à des attaques de phishing et à d'autres activités malveillantes, comme l'usurpation d'identité, ciblant les personnes concernées. On ignore encore les circonstances exactes derrière cette violation des données. L'identité des coupables de cette violation reste inconnue et Meta n'a pas souhaité donner plus d'informations pour le moment.

Ce n'est pas la première fois que Facebook connaît une importante fuite de données. En avril 2021, des informations personnelles d'environ 530 millions d'utilisateurs, dont 20 millions de Français, avaient été rendues publiques sur un forum de piratage en ligne (voir notre article). Ces données avaient été acquises en 2019 par des pirates qui avaient exploité une vulnérabilité dans l'outil d'importation de contacts du réseau social.

La violation présumée des données de Facebook met en lumière les défis permanents posés par les cybermenaces dans l'espace numérique. Aussi, on ne peut que vous conseiller d'activer l'authentification à double facteur de votre compte et de rester vigilant face à de possibles tentatives de phishing ! Si jamais vous recevez un mail ou un SMS que vous trouvez suspect, n'hésitez pas à utiliser des outils de vérification comme Scamio, un chatbot gratuit capable d'analyser les communications reçues et de détecter les tentatives de fraude, ou encore Orange Cybersecure, un portail participatif qui permet à n'importe quel internaute de vérifier si un lien est malveillant (voir notre article).