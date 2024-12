Non, personne ne peut voler vos cartes bancaires avec AirDrop

AirDrop, la fonction de partage sans contact des iPhone, est mise en cause par des influenceurs sur TikTok pour de potentiels risques de vol de données bancaires. Des affirmations totalement fausses : vous ne craignez rien !

Comment faire du buzz sur Internet, attirer des visiteurs et afficher des millions de vues ? L'un des moyens les plus faciles consiste à générer de la peur ou de l'inquiétude. Une méthode employée très largement quitte à propager de fausses informations. C'est celle utilisée par plusieurs créateurs de contenu américains sur le réseau TikTok depuis le début du mois de décembre.

Selon eux, il est possible de dérober les coordonnées de vos cartes bancaires stockées dans votre iPhone simplement en passant à proximité. Une manœuvre qui serait rendue possible suite à la mise à jour d'iOS 18.1 qui aurait généré une faille de sécurité dans AirDrop, la fonction de partage sans fil présente dans les iPhone, iPad et Mac. Pour éviter tout risque de vol, les TikTokeurs incitent leurs abonnés à tout simplement désactiver AirDrop. Pourtant, ces affirmations sont complètement fausses et les mises en garde qui les accompagnent totalement inutiles.

AirDrop : une fonction de partage très sélective

La fonction de partage sans fil et sans contact AirDrop n'a aucun accès au portefeuille virtuel (l'application Cartes) des iPhone. Elle ne permet que de partager des documents (des fichiers, des photos, des vidéos, etc.). Et encore, pas n'importe comment. Par défaut, AirDrop est réglé pour ne partager des éléments qu'avec les contacts présents dans votre carnet d'adresses. Et s'il est possible d'ouvrir le partage avec tout le monde, l'opération n'est réalisable que pendant un créneau de 10 minutes.

Par ailleurs l'envoi d'un élément d'un iPhone vers un autre implique une validation du transfert sur les deux appareils par leurs propriétaires respectifs. Une confusion qui fait écho à la fonction Name Drop qui permet de partager une fiche de contact entre deux iPhone simplement les approchant l'un de l'autre. Mais là aussi, la manipulation requiert une autorisation.

L'application Cartes de son côté, est totalement sécurisée. Toutes les données qui y sont enregistrées sont chiffrées (et l'on peut faire confiance à Apple, la culture du secret, c'est son truc). L'accès à une carte bancaire enregistrée dans l'appli nécessite une authentification par FaceID ou TouchID.

Et même une fois stockée dans Cartes, et quand bien même la carte bancaire serait reliée au système de paiement Apple Pay, les données sont illisibles, même par le propriétaire de l'appareil ; impossible d'accéder par exemple au numéro complet de la carte, seuls les quatre derniers chiffres sont visibles. Aucun risque donc que la moindre information ne s'évade de l'iPhone et encore moins par AirDrop.

Inutile donc de désactiver AirDrop sur votre appareil. Contrairement à ce qu'indiquent ces vidéos publiées sur TikTok (et qui enregistrent des millions de vues), les données de vos cartes bancaires sont bien à l'abri. Comme tous vos autres documents d'ailleurs.