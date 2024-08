Attention, des jouets intelligents collectent des données comportementales sur vos enfants

Méfiez-vous des gadgets que vous offrez à vos enfants ! Car s'ils paraissent inoffensifs, les jouets connectés "intelligents" collectent des données comportementales des bambins. Au point d'avoir des effets négatifs sur leur développement…

Poupées, robots, montres connectées, babyphones… De plus en plus populaires, les jouets connectés ont envahi les chambres des enfants. Avec leurs promesses d'interactivité et d'apprentissage pour les enfants, ils ont su séduire de nombreux parents. Toutefois, il faut être conscient que, derrière leur apparence anodine, ces objets collectent de nombreuses informations et les envoient par ondes radio (Bluetooth, Wi-Fi) et sur Internet.

Des chercheurs de l'université de Bâle se sont penchés sur le sujet et, le moins que l'on puisse dire, c'est que cela soulève des préoccupations importantes concernant la confidentialité des données récoltées. Après avoir examiné douze jouets populaires, les chercheurs ont relevé d'importantes lacunes dans la protection des informations personnelles des enfants. Pire encore, certains gadgets "intelligents" collectent les données comportementales de leurs jeunes utilisateurs et peuvent avoir des effets négatifs sur leur développement.

Jouets intelligents : une surveillance intrusive et peu sécurisée

Sur les douze jouets examinés, deux retiennent particulièrement l'attention des chercheurs. Le premier est la Toniebox, un lecteur de musique très apprécié des enfants. Il suffit de placer de petites figurines sur le boîtier pour que ce dernier joue des livres audio. Or, d'après les résultats de l'étude, le jouet enregistre minutieusement chaque interaction utilisateur. Il collecte ainsi l'heure à laquelle il joue, son temps d'interaction, sa géolocalisation, les personnages utilisés, etc. Ces données sont ensuite transmises aux fabricants, y compris lorsque l'appareil est hors ligne.

Tiptoi © Ravensburger

Le second jouet épinglé est le Tiptoi, un stylo électronique éducatif qui permet d'interagir avec des livres, des puzzles, des jeux, et d'autres supports compatibles. Les fichiers audio nécessaires pour chaque support doivent être téléchargés à partir du site internet de Ravensburger et ensuite transférés sur le stylo Tiptoi via un ordinateur. Or, il ressort de l'étude que l'accessoire ne crypte pas suffisamment ses communications, exposant ainsi les informations échangées à des risques de fuite.

Jouets intelligents : de l'interactivité, mais à quel prix ?

Un autre point interpelle les chercheurs. Selon Isabel Wagner, professeure en cybersécurité, "les apps qui accompagnent certains jouets exigent des droits d'accès inutiles, comme la localisation ou le microphone du smartphone". Problème : ces autorisations injustifiées augmentent les risques d'exploitation des données privées des enfants. Car oui, que deviennent ces données collectées ?

La plupart du temps, les entreprises affirment qu'elles les aident à optimiser leurs appareils. Mais "en cas de piratage, elles risquent de finir sur Internet", alerte la chercheuse. Ces informations peuvent également être utilisées pour créer des profils marketing détaillés sur les habitudes, les intérêts, voire la santé et le niveau d'intelligence des enfants, y compris par le fabricant lui-même. Pas sûr qu'une telle perspective convienne aux parents soucieux de la vie privée de leur famille…

Et c'est sans compter le risque de dépendance ! En effet, les chercheurs se sont également penchés sur l'impact psychologique et le comportement induit par une surveillance constante. Isabel Wagner estime qu'"une surveillance globale peut avoir des effets négatifs sur le développement de la personnalité". "Les jouets pourraient être conçus de manière à attirer de plus en plus l'attention, voire à créer une dépendance", alerte-t-elle. D'après les réactions collectées auprès de parents par 20minutes, si certains sont relativement indifférents aux données précises collectées, la plupart dénoncent le principe même de surveiller et d'utiliser leurs enfants à des fins commerciales.

Les auteurs de l'étude estiment qu'il est aujourd'hui trop difficile pour les parents de déterminer si les jouets connectés disponibles sur le marché sont sûrs pour leurs enfants. C'est pourquoi ils recommandent aux fabricants de signaler le respect des normes de sécurité et de protection des données sur l'emballage. Cela pourrait passer par l'adoption d'un label de confidentialité sur l'emballage des produits, qui jouerait le même rôle que les indications nutritionnelles sur les produits alimentaires. Les adultes pourraient alors faire leur choix de façon plus éclairée.