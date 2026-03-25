Voiture d'occasion : gare à cette nouvelle arnaque redoutable sur les sites d'annonces !

Attention si vous comptez acheter ou vendre un véhicule d'occasion. Une nouvelle technique d'escroquerie diabolique fait de nombreuses victimes en ce moment, en piégeant aussi bien les vendeurs que les acheteurs.

Le scénario se répète depuis quelque temps sur LeBonCoin, La Centrale, AutoScout24 et les autres grandes plateformes d'annonces automobiles. Un prétendu acheteur prend contact, pose quelques questions plausibles sur le véhicule, puis demande une copie de la carte grise – parfois accompagnée de la facture d'achat – pour se rassurer avant de se déplacer. La demande semble légitime. Elle ne l'est pas.

Une fois les documents récupérés, l'escroc reproduit l'annonce sur une autre plateforme avec les mêmes photos et les mêmes informations, mais à un prix cassé. Une BMW cotée 35 000 euros peut ainsi être proposée à 25 000 euros – suffisamment attractif pour attirer rapidement des acheteurs. Lorsque ces derniers se manifestent et demandent des garanties, la carte grise authentique leur est envoyée comme preuve de sérieux. La confiance s'installe. Un acompte est demandé pour réserver le véhicule. Puis l'escroc disparaît. Le véritable vendeur, lui, n'est même pas informé que ses documents sont utilisés dans une fraude. Il continue à recevoir des appels d'acheteurs potentiels sans comprendre pourquoi, jusqu'à ce que l'un d'eux lui signale avoir été escroqué avec sa carte grise.

Les conséquences pour le vendeur ne s'arrêtent pas là. Avec les informations contenues dans la carte grise, un escroc peut également créer de fausses annonces pour immatriculer des véhicules volés au nom du propriétaire légitime. En cas d'infraction commise avec le véhicule frauduleusement immatriculé, c'est le véritable propriétaire que le Trésor public peut poursuivre. Un cauchemar administratif qui peut durer des mois.

© Service Public

La parade est simple mais exige de ne pas céder aux demandes apparemment anodines. Ne jamais transmettre de copie de la carte grise ou de tout document attestant que vous êtes le propriétaire du véhicule, quelle que soit la justification avancée par l'interlocuteur. Si un acheteur a besoin de vérifier l'immatriculation ou l'historique du véhicule, orientez-le vers le service officiel HistoVec, qui permet à tout acheteur potentiel de consulter l'historique d'un véhicule à partir de son numéro de plaque et de son numéro VIN – sans que vous ayez à transmettre quoi que ce soit. Lors d'une visite physique, les pièces d'identité et les documents administratifs ne doivent être que présentés, jamais photocopiés ni scannés.

Du côté des acheteurs, la vigilance s'impose face aux annonces proposant un prix nettement inférieur à la cote du marché. Méfiez-vous des moyens de paiement anonymes et intraçables comme les coupons PCS rechargeables en bureau de tabac, ou des mandats cash dont l'escroc peut encaisser la somme avant de disparaître sans livrer le véhicule.

Avant tout versement, une règle absolue : ne jamais payer un acompte sans avoir vu le véhicule en vrai, vérifié la carte grise originale en main propre et s'être assuré que le vendeur est bien la personne figurant sur le document. Un numéro de portable sans réponse au moment de confirmer le rendez-vous est souvent le premier signe que quelque chose ne va pas.