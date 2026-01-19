Arnaque au passe Navigo : ne répondez surtout pas à ce faux sondage de la SNCF

Des cybercriminels usurpent l'identité de la SNCF pour organiser un faux concours bien ficelé. Les gagnants, qui pensent remporter un passe Navigo gratuit, finissent par se faire arnaquer.

Pour attirer et piéger de nouvelles victimes – et ainsi leur subtiliser leurs données personnelles et bancaires – les cybercriminels ont l'habitude d'usurper l'identité de nombreuses institutions. Assurance maladie, gendarmerie nationale, sociétés de livraison de colis, entreprises internationales… les arnaqueurs n'hésitent pas à imiter les sites et les communications de ces organismes pour appâter les internautes. En 2026, par exemple, deux nouvelles escroqueries ont été observées : une première qui concernait la carte vitale et une autre, plus récente, en lien avec la SNCF.

Arnaque au passe Navigo : un sondage bidon pour voler des données bancaires

Comme l'a rapporté le site Zataz, spécialisé dans la délinquance informatique, des cybercriminels ont récemment usurpé l'identité de la Société nationale des chemins de fer français pour organiser un faux concours. Des milliers d'internautes ont ainsi reçu un mail dans lequel les auteurs, qui se font passer pour SNCF Connect ou SNCF Voyageurs, demandent de participer à un court sondage en cliquant sur un lien. Pour inciter les victimes à le remplir, les malfrats promettent de faire gagner pas moins de 150 passes Navigo. Les internautes intéressés par l'offre cliquent donc sur le lien et arrivent sur un site qui imite à la perfection celui de la SNCF. Il est d'autant plus difficile de remarquer la supercherie que le sondage est particulièrement bien fait : les premières questions sont anodines (fréquence de voyage en train, usage des transports, taux de satisfaction, etc.) et peuvent faire sauter la vigilance des internautes.

Le piège se referme quelques minutes plus tard, lorsque les victimes sont invitées à donner des informations personnelles. À la fin du sondage, il est en effet indiqué que pour contacter les gagnants des supposés passe Navigo, les organisateurs ont besoin d'un nom, d'un numéro de téléphone, d'une adresse postale, d'une date de naissance et d'une adresse mail. Mais ce n'est pas tout ! Les escrocs vont plus loin et demandent même les coordonnées bancaires des internautes, qui serviraient notamment à régler les frais d'activation du passe Navigo.

En réalité, il s'agit d'une technique frauduleuse pour collecter vos informations, siphonner votre compte bancaire et réutiliser vos données dans le cadre d'autres escroqueries. Pour vous prémunir contre ce style d'arnaque, nous vous conseillons de ne jamais répondre ni cliquer sur des liens provenant de mails ou de messages de personnes que vous ne connaissez pas. À noter, la SNCF assure qu'elle n'offre jamais de passe Navigo gratuits par mail. SNCF Connect "ne vous demandera jamais de renseigner vos données personnelles (nom, âge, adresse, données bancaires, mots de passe, infos compte client…), ni par mail ni par SMS", indique l'entreprise dans un communiqué.