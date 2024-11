Arnaque Passe Navigo : attention à cette fausse campagne de remboursement !

Attention si vous recevez un mail d'Ile-de-France Mobilités vous informant que vous êtes éligible à un remboursement de votre Passe Navigo : des escrocs envoient actuellement des messages frauduleux renvoyant vers un site piégé !

Le réseau de transports en commun d'Île-de-France est (trop) souvent victime de perturbations, qui rendent les déplacements très difficiles pour les usagers. Entre les grèves, les retards, les intempéries, la forte affluence, le trafic ralenti ou encore les bagages oubliés – cette liste est non exhaustive –, il est parfois très difficile de circuler dans la région. D'autant plus que le prix du passe Navigo ne cesse d'augmenter – il est passé de 75,20 € à 84,10 € par mois entre 2022 et 2023, puis à 86,40 € en 2024.

Aussi, Île-de-France Mobilité organise régulièrement des campagnes de remboursement, pour dédommager les usagers qui n'ont pas pu utiliser correctement les transports de façon récurrente. Une aubaine pour les escrocs, qui utilisent ce motif pour essayer d'arnaquer des usagers avec des mails frauduleux et des sites clones très ressemblants à l'original. Attention, car un journaliste révèle le retour de cette arnaque bien connue par le biais d'un e-mail de phishing reçu le 13 novembre dernier.

Arnaque Passe Navigo : un site clone frauduleux d'Île-de-France Mobilités

Les escrocs se sont donné du mal pour être le plus crédible possible, en reprenant l'esthétique et le logo de la compagnie. Il y a même un numéro de dossier ! Le message indique que, "en raison des récentes grèves de transport, de l'inflation en France et des Jeux olympiques de Paris 2024", les voyageurs "sont admissibles à un remboursement de 37,60 euros". Une aide plus que bienvenue, alors que les fêtes de fin d'année et les innombrables dépenses qu'elles impliquent approchent à grands pas !

Le mail incite les victimes à cliquer sur un lien afin de "se connecter à l'espace compensation". L'internaute est ensuite redirigé vers un site clone du site d'Île-de-France Mobilités où il est invité à donner ses identifiants. Bien évidemment, tout sera envoyé aux pirates, qui se feront une joie d'accéder à son compte et à revendre ses infos personnelles au plus offrant. Aucun détail n'est négligé ! L'adresse de l'expéditeur, mobilites[@]navigo-support-fr[.]com, est crédible, et le site frauduleux prend même la peine de renvoyer vers le véritable site Île-de-France Mobilités.

Pour éviter de vous faire avoir, vérifiez toujours l'adresse de l'expéditeur des mails que vous recevez. Normalement, la RATP devrait vous contacter via "noreply@emails.maratp.fr" ou "emailings@iledefrance-mobilites.com". Vérifiez également le nom de domaine. Dans le doute, mieux vaut toujours vous connecter à votre compte, par le biais du site officiel ou de l'application, et jamais à partir d'un e-mail. Si jamais vous êtes la cible d'une escroquerie en ligne ou par SMS, transférez immédiatement le message au 33 700, une plateforme spécialisée dans le signalement d'arnaques, à Signal Spam ou à Pharos. Vous pouvez également signaler ces messages frauduleux auprès du site internet-signalement.gouv.fr. Bloquez ensuite le numéro de l'expéditeur pour ne plus être importuné.