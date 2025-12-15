Loup "mal-aimé" d'Intermarché : attention aux arnaques à la peluche !

Des escrocs profitent de l'incroyable succès de la nouvelle campagne publicitaire d'Intermarché pour mettre en vente des peluches frauduleuses du fameux loup mal-aimé. Ne craquez pas, ce sont de pures arnaques !

Impossible de passer à côté ! Ces derniers jours, la fameuse publicité du "loup mal-aimé" d'Intermarché est sur toutes les lèvres. Pour ceux qui vivraient dans une grotte, cette petite histoire de deux minutes relate les aventures d'un loup solitaire qui apprend à cuisiner des légumes afin de devenir ami avec les autres animaux de la forêt, le tout avec la chanson Le Mal-Aimé de Claude François en fond sonore. Une vidéo made in France, réalisée par le petit studio montpelliérain Illogic Studios, qui est rapidement devenue virale, y compris dans le reste du monde. C'est bien simple, en une semaine seulement, elle a été vue plus de 600 millions de fois.

Face à ce succès inespéré, Intermarché a indiqué qu'il espérait commercialiser des peluches du fameux loup solitaire d'ici Noël – sinon, ce sera pour 2026. Forcément, il n'en fallait pas plus pour que des petits malins surfent sur la tendance et lancent des arnaques via des sites de vente frauduleux, poussant le groupe à prévenir ses clients. "Notre peluche du loup est très attendue, mais attention aux fraudes !", indique le distributeur sur X, avant de préciser que "ces sites n'ont aucun lien avec Intermarché, ni avec le studio ayant créé la publicité, et peuvent mener à des transactions malveillantes." Ne vous faites pas avoir !

Loup "mal-aimé" d'Intermarché : pas de peluche officielle pour le moment

Des sites frauduleux sont depuis quelques jours mis à l'honneur sur TikTok, par le biais de vidéos réalisées grâce à l'IA, ou encore dans les résultats de recherche Google. C'est le cas de la page "le-mal-aime.fr", qui reprend le logo d'Intermarché et affiche la pub en question, avant de proposer la fameuse peluche en "édition limitée Noël", à commander avant le 17 décembre pour pouvoir la recevoir avant les fêtes – histoire de mettre la pression et de pousser à l'achat immédiat. Vient ensuite la fiche produit complète, avec une photo de la peluche en question – très mignonne, on l'avoue –, un prix crédible et attractif (14,99 €) et un bouton pour ajouter le petit loup à son panier. Simple et efficace !

En réalité, les sites de ce type n'entretiennent aucun lien avec l'enseigne française. Ils reprennent les visuels, les slogans et parfois même des extraits de la publicité officielle pour créer une illusion de légitimité. Mais, derrière ces façades trompeuses se trouvent soit des produits contrefaits de piètre qualité, soit, dans de nombreux cas, aucune livraison du tout.

Quand on regarde de plus près, cela saute même aux yeux ! Le domaine le-mal-aime.fr est tout récent puisqu'il a été créé le 13 décembre 2025, et il n'est enregistré que jusqu'en décembre 2026 seulement. De plus, il est hébergé sur Shopify, une plateforme en ligne qui permet de créer et de gérer facilement une boutique e‑commerce, et n'indique ni le propriétaire, ni les mentions légales, ni conditions de retour. Autant de signaux qui doivent susciter votre méfiance.

Ce qui est drôle dans cette histoire, c'est qu'un autre studio de Montpellier, Sandfall Interactive, a lui aussi connu un succès mondial incroyable avec son jeu vidéo Clair Obscur : Expedition 33 – au point de décrocher le titre du meilleur jeu de l'année aux Game Awards. Un succès qui a, là aussi, entraîné une redoutable arnaque à la peluche, cette fois avec le personnage d'Esquie. Quand le filon est mignon, mieux vaut l'exploiter avec douceur !