Chauffage au bois : ces sites de vente de pellets et de bûches sont des arnaques

À l'approche de l'hiver, de nombreux foyers commandent du bois de chauffage sur des sites spécialisés en voulant profiter de tarifs attractifs. Mais malgré les promesses rassurantes, certains ne sont jamais livrés.

Les premiers frissons de l'automne sont là, les températures descendent inexorablement et les soirées se font plus fraîches. Alors que de nombreux foyers se préparent à affronter l'hiver, c'est le moment, pour les 7 millions de foyers français qui misent sur la bûche ou le granulé pour rester au chaud, de penser à renouveler les stocks de bois de chauffage. Mais, f ace au risque de pénuries et à la flambée des prix qui n'épargne pas ce secteur, beaucoup sont à la recherche de bonnes affaires en ligne. Et ça, les escrocs l'ont bien compris.

En effet, les faux sites de vente de bois se multiplient. Généralement, ils promettent une livraison rapide, mais aussi des produits à bas prix pour attirer le chaland. Tout est fait pour mettre le potentiel acheteur en confiance : onglets à foison, mentions légales, logos de confiance… Tout y est ! Mais, une fois la commande payée, le compte en banque débité – on parle de plusieurs centaines, voir des milliers d'euros –, la marchandise n'arrive jamais. Et impossible de joindre le vendeur, qui disparaît mystérieusement.

L'UFC-Que Choisir attire ainsi l'attention sur le site Livraisondebois.com, qui est le parfait exemple de ce type d'arnaques. "Des bûches de qualité, des prix imbattables, une livraison rapide", voilà des promesses bien alléchantes ! Il n'hésite pas à proposer des réductions allant jusqu'à – 52 %, à fournir une foire aux questions bien remplie, et même à afficher le logo de Que Choisir sous le titre "Ils nous font confiance". Cerise sur le gâteau : il usurpe l'identité d'une entreprise bien réelle, SF Bois de Chauffage, qui est présentée comme l'éditeur du site.

On constate également une explosion des fraudes en ligne via des sites de petites annonces, comme Leboncoin et la marketplace de Facebook, ou des chaînes de discussions sur WhatsApp et Telegram. Il s'agit d'offres fictives, proposant des prix très attractifs et mises en ligne par des fraudeurs qui, là encore, usurpent l'identité d'acteurs en place ou se font passer pour des professionnels du bois ou de la forêt. Dans tous les cas, le produit n'est jamais livré.

Mais les pièges ne se limitent pas aux sites et annonces frauduleux : même les entreprises établies s'adonnent à des pratiques commerciales douteuses. Dans une enquête parue cet été, la DGCCRF indique avoir contrôlé 185 entreprises dans le secteur du bois et relevé des anomalies chez une grande partie d'entre elles, comme des défaut d'affichage du prix ou des frais de livraison, de la tromperie sur la longueur des bûches, sur le taux d'humidité, sur l'essence du bois, l'absence d'information sur le droit de rétractation ou encore la présence de clauses abusives dans les contrats…

Pour éviter de se faire avoir, il est important de se méfier des prix très concurrentiels, des multiples promotions alléchantes et des dates de livraison très proches. Avant de valider la commande, mieux vaut vérifier les avis en ligne concernant le site en question, via des outils comme Trustpilot, Google Safe Browsing, ScamDoc ou ScamAdviser par exemple. Cela ne prendra que quelques minutes et peut permettre d'éviter de tomber dans une arnaque !