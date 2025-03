Cette nouvelle arnaque bancaire fait des ravages en France : les victimes paniquent

Des escrocs ont mis au point une nouvelle technique d'arnaque bancaire qui fait des milliers de victimes en France en ce moment. Et ils savent mettre la pression avec un SMS alarmiste concernant un paiement sur Internet.

On le sait, les escrocs ne reculent devant rien pour arnaquer leurs victimes. Ils font preuve d'une imagination sans limite, d'autant qu'ils disposent aujourd'hui d'innombrables moyens numériques pour parvenir à leurs fins, notamment avec les techniques d'usurpation d'identité (ce que l'on appelle le phishing) qu'ils utilisent abondamment dans des mails et des SMS. Et qui deviennent de plus en plus sophistiquées. En témoigne une nouvelle campagne redoutable qui sévit en ce moment en France, comme l'ont remarqué nos confrères de Clubic.

Ainsi, depuis quelques semaines, des milliers de personnes reçoivent un SMS concernant une transaction sur Internet, du type : "Pour confirmer votre paiement internet de 1 456 euros, saisissez le code 220817. Si vous n'êtes pas à l'origine de cette transaction, contactez immédiatement le 09 77 19 75 01." Un message alarmiste, qui semble naturellement provenir de leur banque. Et pour cause, le numéro utilisé pour envoyer le SMS est un numéro français "normal" : il a été détourné par les escrocs grâce à la technique dite du spoofing, ce qui renforce sa crédibilité.

Face à l'urgence de la situation, avec cette transaction non autorisée d'un montant important, les cibles paniquent et, sans réfléchir davantage, appellent aussitôt le numéro en 09, pensant joindre un service de secours de leur banque. Et c'est là que le piège se ferme. Car, en réalité, ce numéro appartient aux escrocs, qui se font alors passer pour des agents bancaires et leur demandent des informations sensibles, notamment les codes d'accès de leur compte. Certains vont jusqu'à simuler des procédures de sécurité pour rendre l'opération encore plus crédible ! Une fois ces informations en main, ils n'ont plus qu'à se servir.

© romastudio - 123RF

Rappelons que dans ce genre de situation, il ne faut jamais rappeler un numéro mentionné dans un SMS. Si vous recevez un message de ce type, la meilleure chose à faire est de contacter directement votre banque en utilisant le numéro officiel figurant sur vos relevés bancaires ou sur le site de votre banque. Vous pouvez aussi vous connecter à votre espace client en ligne pour vérifier s'il y a effectivement une transaction en cours sur votre compte. Ne partagez jamais vos informations bancaires par téléphone, même si l'interlocuteur semble convaincant et pressant, avec un ton professionnel.

Pour signaler ce type d'arnaque très en vogue et éviter que d'autres ne tombent dans ce genre de piège, transférez immédiatement le message à Signal Spam, au numéro 33 700, la plateforme plateforme de lutte contre les SMS et les appels indésirables, ou encore au site Pharos, le portail gouvernemental de signalement des contenus illicites. Vous pouvez également utiliser l'application Signal Conso ou le site " Phishing Initiative, qui visent à protéger les consommateurs.

Enfin, si vous avez été victime de cette arnaque, il est crucial de réagir rapidement. Contactez immédiatement votre banque pour faire opposition à toute transaction suspecte, modifiez vos codes de sécurité, et déposez plainte auprès des forces de l'ordre. Cette démarche rapide peut limiter les dégâts et bloquer les actions des fraudeurs avant qu'ils ne causent trop de préjudices