Les amendes vont pleuvoir avec ces nouveaux radars très discrets : on ne les remarque pas

Un nouveau type de radar devrait se généraliser dans les villes de France dès 2025. Plus performants et particulièrement discrets, ils se fondent dans le décor urbain et peuvent repérer plusieurs infractions en même temps.

La plupart des automobilistes craignent les radars automatiques disséminés le long des routes et des autoroutes. Et à juste titre : ces appareils sont capables de détecter des excès de vitesse et de prendre des photos des véhicules en infraction de jour comme de nuit, ce qui permet de dresser et d'envoyer automatiquement les PV à leurs conducteurs. Difficile de leur échapper !

Mais les radars ont largement évolué ces dernières années. Si les cabines classiques sanctionnant les excès de vitesse restent familières aux automobilistes, d'autres modèles ont récemment fait leur apparition sur les routes de France.

C'est le cas des nouveaux radars urbains, appelés Équipements de terrain urbain (ETU), qui commencent à s'implanter dans plusieurs grandes villes de France. De taille réduite et installés discrètement sur le mobilier urbain, ils passent totalement inaperçus. Contrairement à leurs homologues qui sont assez repérables, les ETU peuvent être fixés sur des lampadaires, des feux de signalisation ou d'autres éléments du paysage urbain. Ils sont seulement signalés par de toutes petites pancartes. Voilà qui risque de faire grimper le nombre de contraventions !

Autre petit point relativement vicieux : ils sont multifonctions ! En effet, ils sont capables de détecter simultanément plusieurs types d'infractions, comme les excès de vitesse et les franchissements de feu rouge, ce qui permet aux autorités d'envoyer une double amende en cas d'infraction combinée. Mais ce n'est pas tout ! Elles pourront à l'avenir, grâce à l'intelligence artificielle, repérer d'autres infractions comme les mauvais stationnements, les ceintures non attachées ou les téléphones au volant. Oui, ça va faire mal !

Le fonctionnement de ces radars est simple : lors du dépassement d'un feu rouge, ils prennent un premier cliché lorsque le véhicule franchit la ligne d'effet des feux pendant la phase rouge, puis un second montrant le véhicule poursuivant sa route au-delà du feu. En revanche, même si la pratique est interdite, ils ne flashent pas en cas de passage au feu orange.

Déjà testés à Toulouse, ces radars vont bientôt arriver à Metz. Ils remplaceront notamment les anciens dispositifs de feux tricolores datant de 2010 et 2013. Ils devraient arriver courant 2025 dans d'autres villes comme Montbéliard, Marseille, Lyon et Montpellier. Ils ont pour vocation d'améliorer la sécurité routière en réduisant le nombre d'accidents en zone urbaine et en décourageant les comportements dangereux.

Pour rappel, un excès de vitesse est sanctionné d'un retrait d'un point sur le permis et de 68 euros d'amende. Pour un feu rouge grillé, c'est 135 euros d'amende et un retrait de quatre points sur le permis.