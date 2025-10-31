Vous êtes considéré comme riche si vos revenus dépassent cette somme

À partir de quel niveau de revenus est-on riche ? Question délicate, à laquelle se gardent bien de répondre les politiciens. Mais des organismes de statistiques proposent des chiffres intéressants.

Le Projet de Loi de Finances 2025, qu'on appelle communément "le budget", agite tant la classe politique que l'opinion publique. Et notamment la proposition d'une "surtaxe sur les hauts revenus", qui ravive l'éternel débat pour savoir qui est "riche" et qui est "pauvre" en France. Le sujet est à la fois complexe et sensible, car la richesse peut s'appréhender de plusieurs façons, par les revenus ou le patrimoine. Et même en ne retenant que les revenus, la définition de seuils "objectifs" à partir desquels on est "riche" ou "pauvre" est délicate.

Un seuil de pauvreté officiel existe bien, fixé à 60 % du niveau de médian de la population en France métropolitaine. Le niveau de vie correspond au revenu disponible d'un ménage, divisé par le nombre d'Unité de Consommation (UC) du ménage. Le premier adulte compte pour 1 UC, les autres personnes de plus de 14 ans pour 0,5 UC chacune, et les enfants de moins de 14 ans pour 0,3 UC chacun.

Selon l'édition 2024 du rapport sur les revenus et le patrimoine des ménages, tout récemment publiée par l'Insee, ce niveau de vie médian était, en France métropolitaine, de 2 028 euros par mois en 2022. C'est-à-dire que la moitié de la population disposait des revenus mensuels inférieurs à ce seuil, une fois rapportés à la composition de leur foyer en nombre d'Unités de Consommation.

Ainsi, le seuil de pauvreté pour cette période s'établissait à 1 216 euros par mois une personne seule, et à 2 554 euros mensuels pour un couple avec deux enfants âgés de moins de 14 ans. Mais qu'en est-il du "seuil de richesse" ? L'Insee ne calcule pas directement cet indicateur, car elle n'en propose pas de définition, tout simplement. Mais un autre organisme le fait : l'Observatoire des Inégalités.

Cette association indépendante propose donc de définir le seuil de richesse le double du niveau de vie médian de la population. Cette définition est évidemment arbitraire, mais pas plus que celle du seuil de pauvreté (pourquoi 60 %, et pas 50 ou 70 % par exemple ?), et on peut évidemment la critiquer. Mais elle offre au moins la possibilité de se donner quelques repères et ordres de grandeur.

Sur la base du rapport de l'Insee cité plus haut, l'Observatoire des Inégalités propose un seuil de richesse pour différents types de familles. Selon ses calculs, un ménage est considéré comme riche à partir des revenus mensuels suivants : 4 056 euros pour une personne seule, 6 084 euros pour un couple sans enfant, ou 10 138 euros pour un couple avec deux enfants de moins de 14 ans.

Pour une personne seule, ce seuil représente donc un revenu annuel disponible de 48 672 € après impôts. Ajoutons deux informations pour mettre ces chiffres en perspective. D'une part, seuls 10 % de la population de France métropolitaine dépassent ce seuil de revenus annuels. D'autre part, la fameuse "surtaxe sur les hauts revenus" évoquée en début d'article, ne concerne que les ménages dont les revenus sont supérieurs à... 250 000 euros annuels pour une personne seule. Soit plus de cinq fois plus que le seuil de richesse tels que défini par l'Observatoire des Inégalités. Autant dire que que ce seuil ne concerne que des personnes que l'on pourrait qualifier de "très riches".