Attention à ces délicieuses recettes de cuisine sur Facebook, c'est un piège !

Facebook abrite de nombreux groupes où les utilisateurs se partagent d'appétissantes recettes de cuisine. Mais attention, certaines sont générées par IA et servent surtout de porte d'entrée aux escrocs pour vous attirer dans un piège !

"Cuisine avec Sandrine", "Recettes gourmandes", "Cuisine avec Maman"... On trouve de nombreuses pages et groupes dédiés aux recettes de cuisine sur Facebook. Et autant dire que les photos mettent l'eau à la bouche ! Mascarpone, tarte aux pommes fondantes, poulet rôti avec ses délicieuses pommes de terre... Dans les commentaires, des internautes félicitent le chef et s'empressent d'essayer la recette !

Mais en regardant de plus près, on a vite fait de remarquer quelques détails problématiques. C'est par exemple le cas de l'image servant de photo de couverture au compte "Recettes Gourmandes". Les grains des tomates sont étranges, l'inscription sur la bouteille d'huile est illisible… En réalité, il s'agit ni plus ni moins que d'un contenu généré par une IA, comme le révèle une enquête de FranceInfo. Un travail qui ne prend que quelques minutes grâce à des outils comme Midjourney, Gemini ou DALL-E. Et on parie que les recettes proviennent directement de ChatGPT !

Petit problème : ces étranges publications peuvent atteindre des milliers de vues, et engranger des centaines de commentaires et de likes. En lisant les nombreux commentaires, on se rend bien compte que les internautes prennent la recette très au sérieux ! Pourtant, elles ne sont pas si inoffensives que cela…

Arnaque des recettes de cuisine : des images générées par IA

Ce phénomène n'est pas spécifique aux groupes de cuisine, ni à la France. Les fils d'actualités de Facebook sont remplis de photos générées par IA, montrant un enfant prodige qui réalise une œuvre d'art, une reproduction du visage de Jésus dans la nature, une personne faisant courageusement face aux difficultés de la vie, des sculptures de sable incroyables… Ces publications visent en particulier la frange la plus âgée des utilisateurs du réseau social – les boomers pour le dire autrement… –, moins au fait des nouvelles technologies et des dangers d'Internet, au point qu'on leur a donné le nom de boomer traps (voir notre article).

A première vue, cela ne semble pas très grave. Tout au plus, les cuisiniers en herbes n'obtiendront pas un résultat aussi réussi que celui de la photo. Mais c'est ignorer que le but de ces pages, mis en avant par les algorithmes de Facebook, est avant tout économique. Il s'agit de monétiser l'attention des utilisateurs par le biais de la publicité. Plus une page accumule de likes et de partages, plus elle devient attractive pour les annonceurs. Certaines de ces pages ou de ces groupes sont même tenus par des personnes malveillantes qui cherchent à attirer un public peu averti vers des sites extérieurs, en postant par exemple le début de la recette en description puis en incluant un lien dans les commentaires permettant d'accéder aux prochaines étapes. Ces liens mènent généralement vers de faux médias remplis de publicités ou des pages vérolées destinées à voler les données personnelles des visiteurs.

Sans compter que les sections commentaires sont également des lieux de chasse privilégiés pour les "brouteurs" – des personnes qui vivent de l'arnaque numérique –, qui y repèrent des proies faciles, ayant tendance à être influençables, pour ensuite discuter avec elles via des messageries et leur soutirer de l'argent ou les envoyer vers des sites frauduleux. La vigilance est de mise ! S'il ne s'y attaque pas frontalement, Facebook a tout de même déployé un système d'avertissement pour signaler les images générées par IA. Mais il est bien discret, et il semblerait, au vu des commentaires, que les utilisateurs ne le remarquent pas…