Ces conducteurs ont reçu des amendes pour avoir roulé à plus de 50 km/h sur une route limitée à 80

Pendant plusieurs jours, sur une petite route de France, un radar défaillant a flashé des automobilistes roulant sous la limite de vitesse autorisée. Et, à la leur grande surprise, ils ont reçu des amendes pour cette infraction imaginaire !

L'histoire parait un peu folle. Elle est pourtant vraie. Elle pourrait même paraître drôle, si elle n'avait pas causé de réelles frayeurs à des dizaines d'automobilistes, tous sanctionnés injustement, alors qu'ils respectaient scrupuleusement le Code de la route.

Et pour cause, pendant trois jours consécutifs, du 27 au 29 octobre 2025, tous ces conducteurs ont été flashés par un radar automatique sur une portion de route limitée à 80 km/h. Le problème, c'est qu'ils roulaient tous bien en-deçà de la vitesse limite, entre 60 et 70 km/h pour la plupart ! On imagine aisément leur surprise quand ils ont vu l'éclair lumineux ! D'autant que la circulation était fluide et qu'aucun panneau ne signalait une limitation temporaire, comme on en voit pour des travaux ou des conditions météo particulières, par exemple.

Mais l'étonnement a cédé la place à la stupeur et à la colère quand, quelques heures plus tard, ces automobilistes ont reçu dans leur boîte mail des avis de contravention ! Pas des arnaques : de vraies amendes, parfaitement authentiques, assorties pour la plupart d'un retrait de points sur le permis de conduire. Des sanctions pour des fautes inexistantes, avec, en bonus, la perspective d'avoir à les contester en justifiant leur innocence auprès du centre national de traitement des infractions routières. On s'en doute, les messages scandalisés ont très vite fleuri sur les réseaux sociaux pour témoigner et s'indigner de cette injustice manifeste.

Fort heureusement, les autorités ont très vite réagi. Face à l'avalanche de plaintes, la préfecture de Haute-Vienne a rapidement dépêché une équipe de techniciens sur les lieux, une portion de la RN145, sur la commune de Blanzas. Et les experts ont identifié l'origine du problème : le vrai fautif, c'était le radar défaillant, devenu fou, qui s'était déréglé en abaissant son seuil de défection de 80 à 50 km/h. Une énorme différence, qui a engendré des dizaines de flashs injustifiés pendant plusieurs jours, et autant d'amendes indues, et en plusieurs exemplaires pour certains automobilistes malchanceux !.

L'équipe technique a aussitôt rétabli les bons réglages, stoppant les flashs intempestifs. Et L'équipe technique est intervenue rapidement pour rétablir les bons réglages, stoppant les flashes intempestifs. Bien entendu, toutes les amendes émises pendant ces trois jours ont été annulées, et les paiements déjà réalisés ont été remboursés intégralement.

Cette affaire n'est toutefois pas isolée. Quelques semaines auparavant, un radar mobile de chantier à Lachapelle-sous-Rougemont, dans le Territoire de Belfort, avait flashé tous les conducteurs au-dessus de 50 km/h sur une route limitée à 90 km/h. Là aussi, la préfecture était intervenue pour désactiver l'appareil et annuler les contraventions.

Cette mésaventure rappelle que les systèmes électroniques, aussi sophistiqués soient-ils, ne sont pas infaillibles. Même des conducteurs attentifs et respectueux des limitations peuvent se retrouver piégés par un radar capricieux.