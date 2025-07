Voilà pourquoi il ne faut surtout pas se baigner après une grosse pluie

La tentation est forte de piquer une tête dès que le soleil revient après un gros orage, surtout quand il fait très chaud. Pourtant, la baignade dans une eau récemment agitée par la pluie est déconseillée, car dangereuse.

Le ciel se dégage, la chaleur revient, et la plage ou la rivière toute proche semble irrésistible. Mais les apparences sont trompeuses. Après un orage ou de fortes pluies, l'eau des mers, rivières ou lacs devient un concentré de pollutions diverses, souvent invisibles à l'œil nu. Le ruissellement entraîne avec lui toutes sortes de déchets, produits chimiques ou encore matières fécales vers les zones de baignade. Ce cocktail est particulièrement redoutable pour la santé.

Le risque le plus préoccupant reste microbiologique. En cas de fortes pluies, les systèmes d'assainissement débordent et rejettent directement dans les milieux naturels des eaux usées non traitées contenant des polluants et des excréments. Ces rejets contiennent des micro-organismes pathogènes comme E. coli, des norovirus ou des parasites tels que Giardia. Une simple baignade peut alors provoquer des infections digestives, des irritations cutanées, des conjonctivites, voire des troubles respiratoires. Les enfants, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées sont particulièrement vulnérables.

À cela s'ajoute une autre menace : les courants. La montée rapide des eaux, en rivière comme en mer, modifie brutalement les conditions de baignade. Le courant devient plus puissant, le sol peut avoir été érodé, créant des trous ou des obstacles invisibles. En mer, les vagues et les courants d'arrachement sont plus fréquents. Ces mouvements d'eau soudains sont difficiles à anticiper, même pour des nageurs expérimentés.

© Dmitri - Adobe Stock

Autre conséquence souvent sous-estimée : la visibilité réduite. Après un orage, l'eau est souvent boueuse. Il devient alors difficile de repérer les objets flottants ou immergés : branches, rochers, débris plastiques. Certains peuvent blesser, d'autres provoquer des chutes. Cette turbidité cache aussi les changements de profondeur causés par les crues. Une glissade ou un pas de trop peut suffire à se retrouver en difficulté.

Les dangers ne se limitent pas à l'eau elle-même. Le risque de foudre persiste parfois même quand le ciel semble apaisé. Il n'est pas rare que des orages secondaires éclatent. Or, un plan d'eau agit comme un conducteur électrique parfait. Le danger est réel tant que le risque d'orage n'est pas totalement écarté, même une fois la pluie terminée.

Face à tous ces risques, la prudence l'emporte. Les autorités sanitaires recommandent d'attendre entre 24 et 48 heures après la fin des précipitations avant de se baigner, selon les conditions locales. Certaines communes vont plus loin, en interdisant temporairement à la baignade des plages après un épisode pluvieux. Ces règles peuvent sembler contraignantes, mais elles sont là pour éviter des conséquences parfois lourdes.

Il reste bien sûr possible de profiter du bord de l'eau sans s'y jeter : marcher pieds nus sur le sable encore humide, lire au bord d'un lac, pique-niquer en famille ou jouer sur la plage restent des plaisirs accessibles. Mais pour la baignade, un peu de patience s'impose. Mieux vaut attendre une eau redevenue claire et propre, que de risquer une infection ou un accident.