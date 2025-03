Rapides et silencieux, ces véhicules électriques séduisent surtout les voleurs et les criminels

Un nouveau phénomène inquiet la police et les autorités : certains deux-roues électriques sont très prisés par les criminels qui les utilisent de plus en plus pour commettre des vols et d'autres méfaits.

On le sait : les criminels et les escrocs sont toujours les premiers à s'emparer des nouvelles technologies. Et, surtout, à les détourner de leur usage normal pour commettre des méfaits. C'est vrai pour l'informatique, la téléphonie mobile et Internet, mais aussi dans d'autres domaines. Et parmi leurs nouvelles armes figurent désormais des véhicules électriques, et plus particulièrement certains deux-roues.

Ces dernières années, les vélos à assistance électriques ont fortement gagné en popularité. Et pour cause : contrairement aux modèles traditionnels, ils ne nécessitent que très peu d'efforts physiques pour se déplacer. Et ils sont silencieux et écologiques. Beaucoup les utilisent ainsi en ville ou en campagne pour se promener ou pour aller au travail. Et certains modèles sont tellement puissants qu'ils permettent des démarrages rapides et des déplacements à bonne vitesse. Surtout quand ils sont trafiqués pour supprimer les limitations imposées par les réglementations.

Mieux encore, en plus de ces modèles sportifs, il existe de véritables motos électriques qui n'ont pas grand chose à envier à leurs équivalents thermiques en termes de performances. Des marques spécialisées comme Sun-Ron, Super Soco ou Talaria proposent des modèles relativement abordables (à 4000 euros environ) qui s'avèrent à la fois légers, agiles et rapides.

© go2roues.com

Et ce sont précisément ces deux-roues high-tech qui attirent aujourd'hui les criminels pour commettre des délits. Leur discrétion sonore et leur vitesse, qui peut atteindre les 90 km/h, en font des véhicules parfaits pour ceux qui cherchent à échapper aux forces de l'ordre en se faufilant dans les rues, même au milieu de la foule. Et leurs conducteurs, souvent tout de noir vêtus, prennent bien soin de se dissimuler le visage avec des lunettes et des cagoules pour ne pas être identifiés !

Ce phénomène a pris une ampleur inquiétante au Royaume-Uni où ces engins sont de plus en plus utilisés pour les vols à l'arrachée. Londres, en particulier, est le théâtre d'une explosion de ce type de criminalité, avec plus de 70 000 téléphones volés en pleine rue en 2024. La facilité avec laquelle ces motos permettent aux criminels de circuler sans bruit et de disparaître en quelques secondes pose un véritable défi pour les forces de l'ordre.

Un autre problème est la modification illégale de ces véhicules. Bien que conçues à l'origine pour un usage hors route, ces motos électriques sont souvent adaptées pour être plus rapides et plus agiles. Leur maniabilité les rend difficiles à intercepter, même dans les quartiers les plus fréquentés et les plus surveillés de la capitale britannique. La police et le ministère de l'Intérieur envisagent désormais de renforcer les contrôles et même de rendre l'immatriculation obligatoire afin de mieux identifier les conducteurs de ces engins.

Face à cette situation alarmante, les autorités cherchent des solutions pour réduire l'utilisation criminelle de ces véhicules. Le constructeur chinois Sur-Ron a été sollicité pour collaborer avec les forces de l'ordre, et des discussions sont en cours pour instaurer des mesures plus strictes. Parmi les options envisagées : une interdiction pure et simple de certains modèles ou des limitations sur leur vitesse maximale.

Ce phénomène ne se limite pas au Royaume-Uni, et d'autres pays d'Europe pourraient bientôt être confrontés à des problèmes similaires. Si aucune solution efficace n'est trouvée, les autorités européennes pourraient être amenées à imposer des restrictions voire des interdictions pures et simples pour limiter les abus liés à ces véhicules.