Interdiction du démarchage téléphonique : bientôt la fin du fléau ?

Une proposition de loi bientôt étudiée à l'Assemblée nationale pourrait conduire à la fin du démarchage téléphonique non consenti. Une mesure révolutionnaire qui devrait réjouir et soulager plus d'un consommateur.

Vous vous êtes sûrement déjà retrouvé dans cette situation. Le téléphone sonne, vous répondez, et au bout du fil un commercial vous propose de souscrire à un contrat énergétique 'avantageux' ou bien un autre vous pousse à changer d'opérateur mobile. Dans cette situation, soit vous avez le temps de répondre respectueusement que vous n'êtes pas intéressé, soit vous raccrochez sans prendre la peine de dire un mot.

© Pexels

Le démarchage téléphonique peut être agaçant, notamment lorsqu'il intervient à des heures contraignantes. Ainsi, depuis 2022, l'État a pris des mesures et fixé les jours et horaires durant lesquels les appels sont autorisés. Dès lors, vous êtes en mesure d'être démarché du lundi au vendredi, sauf jours fériés, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures. Par ailleurs, la fréquence des démarchages d'un même consommateur est limitée à 4 fois tous les 30 jours, précise le site du ministère de l'Économie. Mais pourquoi ne pas imaginer une fin du démarchage téléphonique en France ?

Interdiction du démarchage téléphonique : une future loi à débattre

C'est en tout cas ce qui va se jouer à partir de lundi 27 janvier à l'Assemblée nationale. Suite à une proposition de loi déposée en octobre dernier par le député EPR (Ensemble pour la République) Thomas Cazenave, la pratique pourrait bien être interdite. Le texte de loi vise en premier lieu à lutter "contre toutes les fraudes aux aides publiques" notamment celles liées à la rénovation énergétique et aux énergies écologiques, assure Le Figaro. Dans un second temps, il reprend les bases d'une loi baptisée "pour un démarchage téléphonique consenti", adoptée à l'unanimité par le Sénat le 14 novembre dernier.

Un texte qui propose "l'interdiction de démarcher téléphoniquement un consommateur qui n'a pas exprimé préalablement son consentement pour faire l'objet de prospections commerciales par ce moyen (sauf dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours)". Concrètement, l'idée est de prioriser le consentement du consommateur. Puisqu'aujourd'hui c'est à lui de signaler son opposition à être appelé lorsqu'il est en communication. Ainsi, la future loi voudrait que le consommateur puisse au préalable donner son accord pour être appelé.

Le démarchage téléphonique vit-il ses dernières heures ? Pour l'instant rien n'est joué. Les députés devront faire face aux inquiétudes du secteur de la vente directe qui annonce déjà des pertes d'emplois massives si la future loi venait à entrer en vigueur. Une chose est sûre, des milliers de Français pourraient se satisfaire de la fin de cette pratique. En cas d'adoption de la loi, le consentement du consommateur pourra être demandé à la manière des mails promotionnels. C'est-à-dire via une case à cocher sur un site internet pour autoriser l'entreprise à vous recontacter.