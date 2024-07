Voici où se trouve le radar qui flashe le plus en France - ne vous faites pas surprendre !

Faites très attention à votre vitesse si vous empruntez des autoroutes françaises cet été. Un radar situé sur un tronçon particulier détient depuis plusieurs années le record d'infractions verbalisées.

L'été est là, et avec lui, les vacances tant attendues. Des millions d'automobilistes prennent les routes de France pour rejoindre des destinations ensoleillées, souvent via des autoroutes. Mais attention, car ces trajets très fréquentés sont également très surveillés avec des radars automatiques qui contrôlent les vitesses et sanctionnent le moindre dépassement, pour d'évidentes raisons de sécurité.

Rappelons que, même si la loi a changé depuis le 1er janvier 2024, les excès de vitesse sont toujours pénalisés. Tout dépassement de plus de 5 km/h de la limite autorisée entraîne le retrait d'au moins un point sur le permis de conduire une amende dont le montant varie de 68 à 1500 euros selon la gravité de l'infraction. Seuls les "petits" excès, inférieurs à 5 km/h ne sont plus sanctionnés par une réduction de points.

Selon la Sécurité routière, plus de 4500 radars de toutes sortes (radars de vitesse fixes, radars de vitesse moyenne, radars "discriminants", radars de franchissement, radars mobiles, etc.) surveillent le territoire. Et ils ont verbalisé plus de 16 millions d'infractions en 2023. Mais parmi les quelque 3500 modèles fixes qui scrutent le trafic, il y en a un en particulier qui crépite plus que tous les autres en France. Ce radar, situé dans le sud du pays, est le champion incontesté des flashs.

© philipus-123RF

Ce radar qui enregistre un nombre record d'infractions est situé sur l'autoroute A8, entre Nice et Cannes. Depuis son installation en 2008, près de Cagnes-sur-Mer, il flashe en moyenne près de 200 000 conducteurs chaque année. Ce chiffre impressionnant augmente encore pendant l'été, période où le trafic est beaucoup plus intense. Placé à un endroit stratégique, juste avant la sortie pour Cagnes-sur-Mer, ce radar piège de nombreux automobilistes qui ne respectent pas la limitation de vitesse.

Il faut dire qu'en 2018, la limitation de vitesse sur ce tronçon est passée de 110 km/h à 90 km/h, rendant cette portion encore plus délicate pour les conducteurs habitués à rouler plus vite. Et depuis l'été 2023, des travaux en cours ont encore réduit la vitesse autorisée à 70 km/h. Cette baisse supplémentaire a sans doute contribué à maintenir ce radar en tête du classement des plus actifs de France.

Mais pourquoi cette route est-elle si surveillée ? La réponse est simple : la sécurité. La région des Alpes-Maritimes, très touristique, voit passer un flux constant de véhicules, surtout en été. La réduction de la vitesse est une mesure préventive pour diminuer les risques d'accidents dans une zone où le trafic est dense et varié, incluant voitures, camping cars, motos et poids lourds. Si vous devez emprunter l'A8 cet été, soyez donc très attentifs e abordant ce tronçon.