Ce sous-marin futuriste top secret a été repéré par hasard sur Google Maps

Des utilisateurs de Google Maps ont eu la surprise de découvrir un sous-marin top secret dans la vue satellite d'une base navale américaine. Un engin au design futuriste censé rester loin des yeux du public…

Ce n'est pas tous les jours qu'on a accès à des secrets militaires. Et pour cause : il sont censés rester secrets ! C'est pourtant ce qui est arrivé il y a quelques jours à de simples internautes qui exploraient les côtes californiennes dans Google Maps. En activant le calque de la vue satellite, ils ont pu apercevoir un engin futuriste de l'US Navy amarré à une base navale. Cette découverte surprenante a évidemment vite fait le tour de la Toile, révélant au grand jour un appareil expérimental qui ne devrait être vu que des militaires !

L'engin en question est un sous-marin autonome en forme de raie manta. Connu sous le nom de Manta Ray, ce drone est développé par Northrop Grumman pour la marine américaine. Conçu pour des missions sous-marines de longue durée, ce véhicule sans équipage peut fonctionner sans ravitaillement, se cachant dans les profondeurs de l'océan comme une véritable raie manta. Son apparence unique et sa technologie évoluée en font un atout précieux pour la défense américaine.

Ce drone sous-marin n'est pas un gadget. Il a été conçu pour des opérations furtives, avec la capacité d'hiberner sur le fond marin durant de longues périodes, en consommant très peu d'énergie. Sa conception modulaire permet également des réparations et des reconfigurations rapides en fonction des missions. Ces caractéristiques en font un outil extrêmement adaptable et redoutable.

© CCM-Google Maps

Ce qui rend cette découverte encore plus intrigante, c'est qu'elle a été faite grâce à Google Maps. Des utilisateurs curieux ont repéré ce sous-marin amarré à la base navale de Port Hueneme en Californie. L'image, qui est encore visible sur Google Maps mais qui sera sans doute modifiée prochainement, montre le Manta Ray coincé entre deux navires plus conventionnels, sa forme distinctive et futuriste se détachant clairement.

Normalement, un tel engin aurait dû rester hors de vue du grand public, ce qui soulève des questions sur la sécurité et la discrétion des opérations militaires américaines. Certains spéculent même que cette apparition sur Google Maps pourrait être une manœuvre intentionnelle, destinée à envoyer un message clair à des puissances étrangères comme la Russie ou la Chine.

La révélation du Manta Ray sur Google Maps a attiré l'attention non seulement des passionnés de technologie militaire mais aussi des amateurs de navigation en ligne. Cela montre à quel point les technologies civiles, comme Google Maps, peuvent parfois dévoiler des secrets bien gardés. L'US Navy, bien que discrète sur les détails, n'a pas nié l'existence de cet engin, ajoutant une couche de mystère et de fascination à cette histoire.

Alors, la prochaine fois que vous explorez Google Maps, gardez les yeux ouverts. Vous pourriez bien tomber sur un autre secret militaire, ou tout simplement admirer les merveilles cachées du monde.