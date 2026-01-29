Samsung améliore son assurance Care+ contre les accidents avec des réparations illimitées

Samsung muscle son assurance Care+, qui prend désormais en charge la réparation de façon illimitée en cas d'accident toute en offrant une couverture complète à l'étranger. De quoi devenir vraiment intéressante !

Aujourd'hui, un smartphone n'est plus un simple objet du quotidien. Pour beaucoup, il représente un investissement lourd, parfois équivalent à un mois de salaire, voire davantage. Et pourtant, malgré ce prix vertigineux, ces appareils restent étonnamment vulnérables. Une simple chute, un écran fissuré ou un contact avec l'eau peuvent suffire à transformer l'appareil en source de dépenses imprévues, avec des réparations parfois presque aussi chères qu'un modèle neuf. C'est pour cela qu'il est généralement bienvenu de prendre l'assurance proposée par le constructeur. Mais encore faut-il qu'elle soit intéressante pour le prix !

© Samsung

C'est ce que propose Samsung avec Care+. Toutefois, l'assurance du Coréen était jusqu'à présent perçue par beaucoup comme un simple filet de sécurité contre les accidents ponctuels. Aussi, le constructeur a décidé de la transformer en véritable plan de protection sur le long terme, étendu à un plus large éventail d'appareils Galaxy – smartphones, tablettes, montres connectées et même certains ordinateurs –, comme il l'annonce dans un billet de blog. La nouvelle version, disponible en Europe, prend désormais en charge les réparations illimitées, le remplacement gratuit de la batterie et une meilleure couverture à l'étranger.

Samsung Care+ : une option d'assurance solide et étendue

L'un des changements majeurs introduits dans Care+ est l'introduction de réparations illimitées contre les dommages accidentels. Cela signifie que les utilisateurs peuvent faire réparer leur appareil autant de fois que nécessaire en cas de chutes, de chocs ou de dégâts de liquides, sans être limités à un nombre restreint de déclarations par an. Cela lui donne un sérieux avantage contre les assurances qui proposent seulement une ou deux prises en charge par période contractuelle, comme le fait l'AppleCare+ par exemple. Samsung a au passage décidé d'harmoniser la franchise : le montant à payer en cas de problème est désormais le même, peu importe la gravité ou le type de dommage subi par l'appareil.

Autre amélioration : l'assurance offre désormais une couverture complète à l'étranger, sans la limite antérieure de 60 jours pour les voyages, dans les centres de service autorisés Samsung. La protection s'applique donc quel que soit le pays, tant que le service du constructeur y est disponible. Notons au passage que la firme sud-coréenne ouvre 175 nouveaux centres de réparation.

En plus de la prise en charge des accidents, Samsung Care+ inclut une protection contre les pannes mécaniques et électriques après la période de garantie standard, tant que le service est actif. Cela comprend la possibilité de remplacer une batterie avec une capacité inférieure à 80 %. Notons que, même une fois que la garantie constructeur standard est expirée, l'appareil reste couvert dans le cadre du plan Samsung Care+. Un bel avantage pour ceux qui gardent leur téléphone longtemps !

Enfin, l'option "vol et perte" reste disponible, à raison de deux sinistres maximum sur une période de 12 mois. Elle garantit un appareil de remplacement expédié sous 48 heures, et l'outil Knox Guard permet de verrouiller le téléphone à distance pour protéger ses données personnelles. Attention, cette dernière protection n'est pas automatique : elle doit être activée via le service de sécurité intégré à l'appareil dans un délai défini après la souscription.

Pour rappel, Care+ est au prix 189 € pour deux ans de protection, ou bien 9,99 €/mois sans engagement pour un maximum de 60 mois de couverture. Et il n'est possible d'y souscrire qu'au moment de votre achat, et jusqu'à 60 jours suivant la première activation du produit.