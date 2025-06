Test Samsung Galaxy S25 Edge : ce smartphone ultra fin vaut-il le coup ?

Avec le Galaxy S25 Edge, Samsung est le premier grand constructeur à proposer un smartphone ultra fin. Mais si ce mobile séduit effectivement par son élégance, on peut s'interroger sur l'intérêt réel de cette extrême minceur qui n'est pas sans inconvénient.

Pour relancer un marché qui semble arrivé à maturité, sans innovation majeure et utile, les constructeurs de smartphones semblent se tourner vers un nouveau défi : la finesse. Selon eux, c'est, après la mode des pliants et l'invasion de l'IA, la grande tendance du moment, celle qui pourrait donner envie d'acheter un modèle dernier cri, histoire d'ne finir avec les mastodontes qui encombrent sacs et poches.

Samsung l'a fait parce que… il pouvait le faire. Certes, mais était-ce vraiment nécessaire ? Pas sûr. Voilà des mois que la presse spécialisée et les fans de la marque attendaient avec impatience l'arrivée de cette "prouesse" technologique. Et puisque l'autre "patron" du marché — Apple — ne dégaine pas assez vite, c'est Samsung qui se lance en premier dans l'aventure du smartphone "ultra fin".

Le Coréen signe ainsi avec le Galaxy S25 Edge, nouveau venu dans la gamme Galaxy S, le mobile le plus mince qu'il n'ait jamais réalisé. Et avec son épaisseur de 5,8 mm seulement, l'appareil compte bien séduire un public non seulement amateur de nouveautés technologiques mais aussi au portefeuille bien garni. 1249 euros, c'est le minimum à payer pour briller en société… pendant quelques temps. Mais outre ce passage au laminoir, le S25 Edge tient-il les promesses que l'on est en droit d'attendre d'un smartphone haut de gamme ? Nous avons testé le Galaxy S25 Edge pendant plusieurs semaines. Voici notre verdict.

Samsung Galaxy S25 Edge : l'avis de CCM Fin, léger, élégant et résistant

Excellentes finitions

Très bel écran Oled

Processeur performant

Chauffe bien maitrisée

Module photo grand-angle réussi Pas de téléobjectif

Capacité de la batterie

Charge à 25 W seulement

Prix très élevé

Samsung Galaxy S25 Edge : fin et léger mais résistant

Il faut le reconnaître, tenir le S25 Edge en mains provoque une belle sensation de légèreté. L'appareil provoque la même réaction chez tous ceux à qui nous l'avons montré. Sa finesse (5,8 mm rappelons-le) se ressent immédiatement. Elle ne perturbe pas la prise en mains, bien au contraire. Les tranches sont subtilement biseautées pour ne pas laisser de traces dans la paume. Bien joué. Et, comparé aux smartphones actuels, il n'y a pas photo : le S25 Edge se veut bien plus fin.

À gauche, le Galaxy S25 Edge, à droite, le Galaxy S24 Ultra © CCM

Le poids est à l'avenant. Avec 163 g, l'appareil se montre aussi bien moins lourd que la moyenne actuelle qui tourne habituellement autour de la barre des 190 g, voire plus, pour un gabarit identique et des finitions aussi propres.

Nous avons soumis ce S25 Edge aux tests d'usages habituels en le plaçant dans les situations du quotidien. En le glissant dans une poche de veste, il se fait très vite oublier. Inséré dans la poche arrière d'un jeans, il n'a pas flanché. Son cadre en titane y est probablement pour beaucoup pour éviter les déformations. Nous nous sommes assis dessus pour un trajet en voiture d'une heure sans remarquer, à l'arrivée, une quelconque courbure. On peut donc lui faire confiance. Samsung passe haut la main le test du " bendgate " qui a été fatal à l'iPhone 6 il y a 10 ans de cela. Ouf.

Cependant, l'utilisation quotidienne n'est pas sereine. On craint les chutes, les rayures et tous les autres petits ou gros chocs auxquels sont généralement confrontés nos appareils. Comme pour n'importe quel autre smartphone, surtout de ce prix, on est alors saisi d'une grande envie de le protéger avec une coque malgré le dos en verre Gorilla Victus 2 et un verre Ceramic 2 sur l'écran. Et de perdre au passage tout l'esthétisme travaillé de la finesse pour aboutir, finalement, à une épaisseur classique.

Côté écran, le savoir-faire du Coréen reste de mise. On profite d'une belle dalle Amoled de 6,7 pouces (comme sur le Galaxy S25+) proposant une définition de 3120 x 1440 pixels pour une résolution de 513 ppp. Dalle LTPO oblige, le rafraîchissement s'opère de 1 à 120 Hz. Sans surprise, la luminosité est au rendez-vous. Même sous le fort soleil printanier, nous n'avons rencontré aucun problème de luminosité. En revanche, les reflets demeurent un poil trop présents, surtout si l'on souhaite lâcher une Galaxy S24 Ultra ou S25 Ultra au profit du Galaxy S25 Edge. Le traitement antireflets des deux modèles les plus haut de gamme de Samsung avec leur verre Gorilla Armor 2 reste leur chasse gardée.

Samsung Galaxy S25 Edge : des performances digne de la famille S25

Fiche technique

Taille écran 6,7 pouces Définition écran 3120 x 1440 pixels Technologie écran Amoled 1-120 Hz Luminosité (Pic) 2600 nits SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Mémoire vive 12 Go Stockage 256 / 512 Go Capteurs photos (dos) 200 + 12 Mpx Capteur photo (selfie) 12 Mpx WiFi / Bluetooth 7 / 5.3 5G Oui Batterie / Charge 3900 mAh / 25 W OS Android 15 / OneUI 7 Dimensions 158,2 x 75,6 x 5,8 mm Poids 163 g

Ce nouveau membre de la famille S25 est animé par le même SoC que le reste de la fratrie soit, un Snapdragon 8 Elite de Qualcomm. Un processeur qui demande une belle maîtrise technique pour gérer son refroidissement. Nombre de constructeurs de smartphones Android se sont cassé les dents sur le sujet en proposant des mobiles capables de se transformer en chaufferette. Samsung est donc attendu au tournant pour cet appareil au châssis si fin.

Première bonnes nouvelle : les limitations imposées par un châssis plus fin ne se font nullement ressentir à l'utilisation. Les benchmarks habituels que nous avons menés montrent que la réactivité reste au rendez-vous. On constate bien sûr une légère chute des performances sur la durée mais rien de dramatique et à même de pénaliser l'usage du mobile. En jeu, l'appareil se défend également très bien. Nous avons pu jouer à notre titre de référence Genshin Impact à une cadence de 60 images par seconde et un niveau de détails calé sur Élevé.

Et la chauffe ? Eh bien ce n'est pas aussi catastrophique. On s'attendait à de gros problèmes de dissipation thermique mais Samsung semble avoir bien travaillé son sujet. En sollicitant fortement le S25 Edge durant nos benchmarks, le dos de l'appareil a fini par atteindre 43°C. Certes, c'est assez élevé et pas forcément agréable sous les doigts mais ça aurait pu être pire. Nous avons connu quelques déboires avec, notamment, des mobiles qui finissaient par s'éteindre pour éviter la surchauffe. Ce n'est pas le cas du S25 Edge.

Côté logiciel, le S25 Edge s'aligne sur le reste de la gamme. Il est animé par Android 15 et la surcouche logicielle très complète et très agréable de Samsung, One UI7. Toute la ribambelle de fonction d'intelligence artificielle est également à bord. Enfin, Samsung applique également la même politique de mise à jour à savoir 7 ans de suivis tant pour le système que pour les correctifs de sécurité. Ouf.

Samsung Galaxy S25 Edge : la photo sans téléobjectif

Le Galaxy S25 Edge s'inscrit dans la catégorie des smartphones haut de gamme. Il doit donc offrir le meilleur dans tous les domaines. Force est de constater que Samsung a du procédé à quelques sacrifices pour maintenir sa taille de guêpe. Et l'un des éléments à en pâtir est le volet photo. L'appareil se contente ainsi de deux modules dorsaux. Sont en place un grand-angle de 200 Mpx (f/1,7), soit le même que le Galaxy S25 Ultra, un ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,2) piqué au Galaxy S25 et… c'est tout. Ne cherchez pas de téléobjectif, il n'y en a tout simplement pas. Un peu frustrant pour un mobile de ce niveau de prix. Pour compenser, il faudra se tourner vers le zoom 2x par recadrage proposé par le module grand-angle et ses 200 Mpx.

Ce capteur principal justement, s'en sort très correctement. De jour, il gère très bien l'exposition. Les clichés sont précis et détaillés. Le piqué est au rendez-vous et c'est très appréciable à l'œil. Le traitement logiciel ne se montre pas trop agressif pour rehausser les couleurs.

Le zoom 2x par recadrage délivre de bons résultats également. Les détails répondent à l'appel et le traitement logiciel fait des merveilles pour les rendre plus crédibles encore. Au-delà du zoom 4x, les choses se compliquent (le S25 Edge grimpe jusqu'à 10x) avec une image lissée et peu exploitable. On en attendait mieux sur ce terrain.

Les portraits demeurent toujours aussi bien maîtrisés. Le détourage est propre et le bokeh appliqué avec subtilité.

Le module ultra grand-angle souffre d'un manque de précision. Ses 12 Mpx font ce qu'ils peuvent mais ne paraissent pas assez nombreux pour produire des images qui en jettent. Quelques détails manquent à l'appel. Cependant, la maîtrise logicielle de Samsung permet de corriger un peu le tir. Mais on aurait bien apprécié pour le prix un capteur plus performant.

Lorsque la lumière décroit, le S25 Edge reste dans les clous. Il parvient à produire des images nettes avec une bonne gestion des couleurs. Un peu de bruit numérique s'invite à la fête dès que l'on commence à zoomer. Classique.

Samsung Galaxy S25 Edge : une autonomie pénalisée par la minceur

La batterie demeure l'un des composants qui occupe le plus de place dans un smartphone. Mais alors que l'on imaginait Samsung opter pour la technologie Silicium-Carbone très en vogue dans les mobiles chinois en ce moment, c'est un simple accu Lithium-ions qui est à bord. Choix étrange ou manque de maîtrise de la technologie ? Dommage car son utilisation aurait permis de glisser dans ce mobile très fin une batterie un poil plus endurante pour une taille similaire. Il faudra donc se contenter ici d'une capacité de 3900 mAh. C'est pour un mobile de cette trempe et ça se ressent. Notre test habituel PCMark montre ainsi une autonomie de 12h50. Loin, très loin derrière ce qui se fait aujourd'hui. Et cela se traduit en usage réel par une journée d'utilisation mais guère plus. Les fans des réseaux sociaux et du streaming vidéo qui dégaine leur mobile à tout bout de champ en seront pour leurs frais.

On pourrait se dire que cette faiblesse est compensée par une charge rapide. Mauvaise pioche. Sur ce Galaxy S25 Edge la charge plafonne à 25W en filaire et 15W sans fil. Une heure trente aura été nécessaire pour passer de 0 à 100 ° de batterie avec notre chargeur Anker 100W. Nous avons récupéré 44 % d'autonomie après 30 minutes de charge. En 2025 et pour un mobile de ce prix, c'est trop juste.

Samsung Galaxy S25 Edge : le prix de la finesse

Samsung Galaxy S25 Edge 12-512 Go Neuf à partir de 1019,88 € Rakuten 1019,88 € Voir

Pixmania 1263,68 € 1198,75 € Voir

Fnac 1365,95 € 1199,00 € Voir

Rue du Commerce 1216,75 € Voir

Boulanger 1371,99 € 1251,99 € Voir

Samsung 1252,05 € Voir

Darty 1252,00 € Voir

Amazon 1267,37 € Voir

Avec le Galaxy S25 Edge, Samsung ouvre une nouvelle voie à explorer : celle des smartphones toujours plus fins. Et ce premier modèle avance en éclaireur. Il s'offre, il est vrai, une ligne à faire palier nombre de ses concurrents et un look toujours aussi soigné. Mais les sacrifices pour y parvenir se révèlent trop nombreux pour lui garantir une place au panthéon des smartphones haut de gamme dont il se revendique. Deux capteurs photo seulement dont un ultra grand-angle en retrait (on trouve mieux sur le Galaxy S25 Ultra). Un téléobjectif manque vraiment à l'appel. Un processeur qui dépote mais une batterie qui ne tient pas la longueur pour en tirer le meilleur sans compter une recharge qui n'est pas des plus véloces sont autant de compromis qui plombent tous les efforts de design. Sans oublier l'addition pour le moins salée. À partir de 1249 euros, le S25 Edge se retrouve directement en face du S25+ (1172 euros) certes un poil plus épais avec ses 7,3 mm mais bien mieux lotis sur le plan technique.

Le Galaxy S25 Edge ouvre donc le bal d'une nouvelle génération de smartphones conçus pour en mettre plein la vue et épater la galerie. En l'état actuel, il n'est toutefois pas de taille à rivaliser avec la concurrence à prix équivalent. Sauf si le but consiste seulement à jouer les m'as-tu-vu.