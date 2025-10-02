C'est souvent ce petit détail qui empêche votre smartphone de se charger correctement

Votre téléphone mobile se recharge de plus de plus mal, voire plus du tout ? Avant de l'emporter chez un réparateur spécialisé, essayez cette petite astuce toute simple et gratuite pour régler un problème très courant.

Votre smartphone se recharge mal ? La prise au bout du câble ne tient plus très bien dans son logement ? Pas de panique ! Avant de porter votre précieux mobile chez un réparateur, de sortir le fer à souder ou de songer à changer de modèle, essayez simplement de nettoyer le connecteur. En effet, si vous avez l'habitude – comme beaucoup – de laisser votre smartphone dans une poche, il est plus que probable que le problème provienne de la poussière, ou, plus exactement, de résidus de tissus accumulés au fil du temps au fond de l'orifice.

Ce sont ces micro-peluches qui empêchent d'insérer correctement le connecteur dans le port du téléphone, interdisant un bon contact électrique. Le diagnostic est d'ailleurs assez facile à établir : si la prise mâle tient mal dans le logement femelle et que la charge s'effectue en pointillés, c'est généralement la faute aux peluches ! Et ce petit souci courant concerne aussi bien les téléphones Android qui utilisent des prises USB classiques (micro-USB ou USB-C) que les anciens iPhone qui exploitent le format Lightning d'Apple.

La solution à ce problème très fréquent est extrêmement simple et à la portée de tous car elle ne nécessite ni connaissance technique, ni matériel particulier. Le seul outil dont vous ayez besoin, c'est un banal cure-dent, en bois ou en plastique – les objets métalliques de type aiguille pouvant causer des dégâts quand ils sont employés dans certaines circonstances. À défaut, vous pouvez également utiliser une brosse à dents ou une brosse à ongles, ces petits accessoires de toilette faisant l'affaire.

© diy13-123RF

Même si ce n'est pas indispensable, éteignez votre téléphone – inutile de retirer la batterie –, puis insérez le cure-dent ou la brosse à dents dans la prise femelle et raclez délicatement. En quelques secondes, vous retirerez les fameuses peluches accumulées. Répétez l'opération, pour évacuer le maximum de résidus. Vous risquez d'être étonné par ce que vous ressortirez, surtout si vous n'avez jamais pratiqué l'opération…

Si vous en disposez, passez éventuellement un petit coup de bombe d'air comprimé ou d'aspirateur, avec le réducteur adéquat – un petit accessoire de plastique qui réduit le diamètre et augmente le débit d'aspiration –, afin de retirer la poussière résiduelle. Vérifiez ensuite que le contact s'effectue correctement quand vous insérez la prise mâle. C'est tout !

Notez que ce petit nettoyage – à effectuer régulièrement en prévention, ou dès que les premiers symptômes apparaissent – concerne tous les appareils mobiles de petite taille, quelle que soit leur marque. Mais aussi les tablettes : certes, on les glisse rarement ans une poche, mais elles peuvent traîner sur la couverture d'un lit, par exemple… Vous pouvez également appliquer la méthode aux autres prises femelles – en fait, partout où des peluches peuvent s'accumuler –, y compris aux prises mini-jack pour casque. Attention cependant, ces connecteurs étant très petits, le cure-dent ne sera pas le plus adapté. Tentez l'opération avec un outil plus fin – une aiguille de couture, par exemple –, en prenant cette fois la précaution de retirer la batterie si elle est amovible.

Enfin, si ce petit nettoyage ne donne pas de résultat concluant, tentez de charger votre téléphone avec un autre chargeur et un autre câble : on l'oublie trop souvent, mais cet élément flexible est fragile, surtout quand on le manipule sans précaution. Et pensez aussi à vérifier votre chargeur et votre câble sur un autre téléphone ou une tablette.