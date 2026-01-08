La Messagerie Vocale Visuelle de Free est désormais activée par défaut

Free a décidé d'activer automatiquement et sans surcoût sa fameuse Messagerie Vocale Visuelle (MVV) chez les abonnés équipés d'un smartphone compatible. Un service pratique, mais qui peut réserver des surprises avec le forfait à 2 euros…

Les anciennes messageries vocales à l'ancienne, qui obligeaient à appeler un numéro pour écouter les messages les uns après les autres, sont devenues désuètes. Elles ont été progressivement remplacées par les Messageries Vocales Visuelles (MVV), comparables à une boîte mail pour les messages vocaux. Elles permettent d'afficher ses messages sous forme de liste, à la manière de SMS, permettant de choisir lesquels écouter, dans quel ordre, et même d'en consulter une transcription écrite. Il n'y a pas à dire, c'est beaucoup plus pratique.

Jusqu'à présent, pour pouvoir en profiter, les abonnés Free devaient activer l'option manuellement dans leur Espace abonné. Tous les utilisateurs n'étaient donc pas au courant qu'une telle fonction existait et, si c'était le cas, il fallait qu'ils parviennent à trouver la manipulation à faire. Aussi, pour leur faciliter la vie, l'opérateur active désormais automatiquement la MVV, s'alignant ainsi sur ce que proposent ses concurrents, comme l'indique la page d'assistance.

MVV chez Free : une fonction qui consomme des données mobiles

Chez Free, la MVV est incluse sans frais supplémentaires, ce qui n'est pas le cas partout, Red by SFR et plusieurs MVNO n'hésitant pas à la proposer en option payante. Notez que ce changement supprime les anciennes alertes par SMS que vous receviez après un appel manqué. Si vous êtes abonné au forfait à 2 euros – ou à 0 euro si vous êtes abonné à une Freebox –, faites attention ! L'utilisation de la MVV peut consommer des données mobiles – et comme vous n'avez que 50 Mo, cela peut aller très vite. Aussi, veillez à bien désactiver l'utilisation des données mobiles et à être en Wi-Fi pour ne pas vous retrouver à court de data.

Si jamais vous préférez désactiver temporairement ce service, envoyez STOP au 2052, mais la fonction se réactivera au bout d'un certain temps ou si vous changez de téléphone pour un autre téléphone compatible.​ Pour la bloquer définitivement, envoyez BLOCK au 2052. Dans les deux cas, vous pourrez l'activer de nouveau en envoyant IOS ou ANDROID au 2052, selon le système d'exploitation de votre appareil.