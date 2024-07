Samsung Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch Ultra : les montres qui veulent détrôner les Apple Watch

Samsung renouvelle sa gamme de montres connectées avec un nouveau modèle aux allures de baroudeuse qui vient remplacer la Galaxy Watch Pro mais qui n'est pas sans rappeler la plus robuste des montres d'Apple.

Outre les bagues connectées Galaxy Ring, premier produit de ce type chez Samsung, l'événement Unpacked de ce 10 juillet 2024 a aussi été l'occasion d'annoncer officiellement les nouvelles montres connectées du Coréen. Le mystère régnant autour de la Galaxy Watch 7 et de la nouvelle venue dans la famille, la Galaxy Watch Ultra, a toutefois été éventé une semaine auparavant sur X à l'occasion d'une fuite pour le coup assez juste du spécialiste du genre Evan Blast. Design, spécifications, prix, tout était déjà connu ou presque. Ne restait plus qu'à les glisser au poignet pour en apprécier les détails. Ce que nous avons pu faire durant une prise en main organisée par Samsung.

À gauche, la Galaxy Watch Ultra, à droite, la Galaxy Watch 7 (44 mm) © CCM

Galaxy Watch Ultra : la nouvelle adversaire de l'Apple Watch Ultra

À l'automne dernier, Apple fêtait la sortie de la seconde édition de son Apple Watch Ultra. Pas grand-chose de nouveau sous le soleil par rapport à la version précédente sinon un écran encore plus lumineux et un prix revu à la baisse. La plus aventurière des montres Apple se négocie dès lors à 899 euros. Pendant ce temps, Samsung n'avait toujours rien à proposer pour venir marcher sur les plates-bandes d'Apple. L'attente vient de se terminer avec l'événement Unpacked de ce 10 juillet et la réponse se nomme Galaxy Watch… Ultra une appellation définitivement très tendance depuis deux ans dans l'univers de la tech. Au programme, une montre elle aussi taillée pour l'aventure et dont certains aspects, tant visuels que techniques, ne sont pas sans rappeler l'approche d'Apple. À commencer par les bracelets. Les couleurs, les styles et le choix des matériaux ne laissent aucun doute sur la source d'inspiration.

Malgré un boîtier de 47 mm, la Galaxy Watch Ultra semble plus volumineuse que l'Apple Watch Ultra (49 mm). © CCM

Ensuite, le gabarit de la montre augure de ses ambitions. On y trouve un boîtier imposant en titane de 47 mm de forme carrée dans lequel est disposé un écran rond de 1,5 pouce. Sur le côté, trois boutons sont alignés dont, au centre, un gros bouton Action (tiens, ça rappelle quelque chose) permettant de lancer facilement une fonction ou une activité même lorsque l'on porte des gants. Elle présente bien sûr une résistance à l'eau (jusqu'à 10 AM soit 100 m de fond) et supporte une plage de température plutôt large de -20 à + 55°C.

Selon Samsung, son écran se révèle plus lumineux que celui d'un smartphone, sans cependant indiquer le niveau. Pour effectuer ses différentes mesures, la montre embarque un nouveau capteur Bioactive équipé non plus de 5 mais de 13 leds pour plus de précision. Le GPS profite aussi d'une petite amélioration en adoptant une double fréquence (L1+L5) pour se montrer plus précis notamment dans les zones urbaines. Enfin, l'autonomie semble damer le pion à Apple. Samsung annonce ainsi jusqu'à 100 heures de batterie grâce à un accu généreux de 590 mAh et à la présence d'un nouveau processeur maison Exynos W1000 gravé en 3 nm.

La bonne surprise vient du prix. Samsung ne s'aligne pas sur son rival pour ce modèle Ultra. Cette configuration unique sera disponible à partir du 26 juillet au prix de 699 euros soit 200 euros de moins que l'Apple Watch Ultra.

Galaxy Watch 7 : une mise à jour technique sans révolution

L'autre montre connectée de Samsung, la Galaxy Watch tout court, perpétue la tradition du constructeur. Ceux qui rêvaient du retour de la lunette rotative en seront pour leur frais, ce ne sera pas encore pour cette fois-ci. La Watch Ultra 7 reprend une grande partie des innovations introduites dans la baroudeuse Watch Ultra (nouveau capteur BioActive, GPS, processeur Exynos W1000, etc.). Son format se veut cependant moins imposant.

Elle se décline en deux tailles (40 et 44 mm) et profite d'un boîtier en aluminium avec au choix une connexion Bluetooth uniquement ou Bluetooth + 4G pour ceux qui souhaitent l'utiliser en étant éloignés de leur smartphone. Elle est également étanche mais jusqu'à 5 ATM seulement. Côté prix, Samsung reste sous la barre des 400 euros avec un prix de départ de 319 euros pour le modèle Bluetooth en boîtier 40 mm et 399 euros pour le modèle Bluetooth + 4G en boîtier 44 mm.

À noter que les deux nouvelles Galaxy Watch 7 et Ultra sont techniquement en mesure d'analyser l'apnée du sommeil comme cela avait été évoqué lors des premiers aperçus l'an passé. Néanmoins, si la fonction est bien active aux Etats-Unis et en Corée, ce n'est pas encore le cas pour l'Europe. Samsung attend encore la validation par les autorités de santé. Par ailleurs, ces appareils fonctionnant sous WearOS, l'OS mobile de Google, ils ne sont compatibles qu'avec les smartphones Android. Les iPhone sont écartés du jeu.