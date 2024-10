Récupérez immédiatement de la place sur votre iPhone avec cette fonction cachée

L'espace de stockage de votre iPhone est plein à craquer ? Il est temps de faire un brin de ménage, notamment dans vos photos et vidéos. Mais pour que l'effet soit immédiat, il y a une petite astuce

Tous les iPhone ne sont pas égaux en termes d'espace de stockage. Si Apple propose des modèles plutôt généreux avec des capacités pouvant atteindre 1 To (les modèles Pro Max, les plus chers), la grande majorité des appareils vendus se contentent de 256 ou 128 Go lorsque ce n'est pas encore moins (64 Go) pour les modèles assez anciens. Une quantité paradoxalement faible quand on songe à l'usage actuel des smartphones, très axé sur la photo et la vidéo avec des capteurs photo de plus en plus performants offrant des images de plus en plus détaillées mais aussi plus lourdes.

L'espace de stockage se remplit donc très rapidement, laissant une marge de manœuvre souvent trop étroite pour mener à bien les autres opérations que auxquelles doit procéder l'appareil comme les mises à jour d'applis ou de système qui nécessitent souvent pas mal d'espace libre pour s'appliquer. Et il n'y a aucun moyen de l'augmenter avec une carte mémoire de type micro SD, contrairement à ce que proposent de nombreux smartphones Android…

Aussi, quand la place vient à manquer sur votre iPhone, votre premier réflexe consiste probablement à supprimer des photos et vidéos enregistrées dans l'appareil. Ce sont en effet ces contenus qui occupent le plus d'espace. Une opération simple et a priori sans danger si vous avez pris soin d'activer une sauvegarde automatique dans le cloud sur iCloud, Google, One Drive (Microsoft) ou encore Amazon pour ne citer que quelques services. Pourtant, même après avoir supprimé quantité d'images et de vidéos, votre iPhone refuse toujours d'installer des mises à jour faute d'espace libre. Situation agaçante et néanmoins normale.

Apple a mis en place un sécurité quant à la suppression des photos et des vidéos. En effet, si vous décidez d'effacer ces contenus, ils ne sont pas instantanément purgés de l'appareil. Même s'ils n'apparaissent plus dans votre galerie d'images, ils sont conservés encore 30 jours dans une sorte de corbeille, pour le cas où vous changeriez d'avis. Néanmoins, il reste possible de les supprimer manuellement de façon définitive sans attendre ce délai, pour regagner immédiatement de la place. Une opération qui s'effectue avec un menu qui n'est pas mis en avant le système de l'iPhone.

Pour cela, ouvrez l'appli Photos. Votre Galerie d'images et de vidéos s'affiche. Faites défiler le contenu de la page vers le bas. Plusieurs menus sont proposés au bas de la Galerie. Dans la rubrique Autres figure le menu Supprimées récemment. Appuyez dessus et identifiez-vous à l'aide de TouchID ou FaceID. S'affichent alors tous les éléments, photos et vidéos, que vous avez supprimées. Sélectionnez-les toutes puis appuyez sur les trois points de suspension en bas à droite de l'écran et choisissez Supprimer dans le menu qui se déroule. Confirmez l'action en appuyant Supprimer de cet iPhone. C'est terminé. Vous contenus sont maintenant vraiment effacés.