Cette fonction méconnue de votre téléphone peut appeler les secours en cas d'urgence

Votre smartphone dispose d'une fonction méconnue qui pourrait littéralement vous sauver la vie en cas de problème grave. Mais il faut l'activer et la configurer avant d'en avoir besoin.

Bien qu'on ait tendance à l'oublier, l'une des fonctions originelles des téléphones portables était de nous permettre de prévenir nos proches ou les secours en cas d'urgence. Et même si nos mobiles sont devenus bien plus que de simples téléphones avec le temps, se transformant peu à peu en véritables ordinateurs de poche, ils peuvent toujours remplir cette mission.

D'ailleurs, tous les smartphones sont aujourd'hui dotés de fonctions particulièrement pratiques pour appeler à l'aide et prévenir les services d'urgence en cas de danger ou de besoin. Sur tous les téléphones Android notamment, un système très utile mais souvent oublié est spécifiquement conçu à cet usage : le SOS urgence.

Sous ce nom sont regroupées plusieurs fonctions permettant de contacter rapidement et facilement les services de secours ou des personnes de confiance en cas d'urgence, et même de transmettre automatiquement sa position géographique. Toutes ces options se trouvent dans l'application Paramètres, et dans la section Sécurité et urgence.

© CCM

Si elle est activée dans les paramètres, la fonction SOS urgence se déclenche en appuyant 5 fois sur le bouton Marche/Arrêt du téléphone, souvent situé sur la tranche droite de l'appareil. Par défaut, SOS urgence affiche à l'écran la liste des services de secours enregistrés dans le téléphone, afin de pouvoir les appeler très rapidement, sans devoir composer les numéros manuellement ni même déverrouiller le téléphone avec un code.

Mais le système va encore plus loin et permet de programmer des actions qui se déclenchent automatiquement lorsqu'on lance SOS urgence. Par exemple; il est possible de paramétrer un appel automatique à un service de secours, au bout de quelques secondes, lorsque SOS urgence est déclenché. Cela qui peut être très utile si on a pas le temps ou la possibilité de passer l'appel manuellement, en cas de malais ou d'agression par exemple.

Dans le même ordre d'idée, une autre option permet d'envoyer automatiquement un SMS contenant des informations, et notamment sa position géographique, à des personnes de confiance choisies parmi ses contacts. L'envoi du SMS peut se déclencher automatiquement, au choix, après l'appel à un service de secours ou après une période d'inactivité prolongée du téléphone, ce qui est très utile pour les personnes dépendantes, malades ou âgées.

Et en matière de santé, le système permet également de renseigner des informations médicales vitales, telles que son groupe sanguin, ses allergies ou ses traitements en cours, qui s'afficheront alors sur l'écran SOS urgence, même si le téléphone est verrouillé. Autant dire que cette petite fiche médicale pourrait littéralement vous sauver la vie, en permettant aux secours de vous administrer les bons médicaments, en cas de choc allergique sévère, de blessure grave ou de malaise par exemple !

Cela vaut donc vraiment le coup de prendre quelques minutes pour paramétrer correctement les fonctions du système SOS urgence. Ajouter les contacts à prévenir en cas de problème et vérifier que leurs coordonnées sont à jour, compléter votre fiche médicale avec toutes les informations importantes et activer l'envoi de SMS automatiques à vos proches en cas de danger, autant de petites choses qui ne prendront pas beaucoup de temps et pourront peut-être vous éviter le pire.