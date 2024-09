Activez cette option pour localiser facilement votre téléphone en cas de perte ou de vol

Vous craignez d'égarer ou de vous faire dérober votre précieux smartphone ? Alors, avant qu'il ne soit trop tard, activez cette option : elle vous permettra de localiser facilement votre appareil et de le verrouiller à distance.

Perdre son téléphone est une expérience désagréable aux conséquences potentiellement dangereuses et pénibles. En effet, votre téléphone est un appareil coûteux qui contient probablement un grand nombre de données sensibles sur vous. De plus, votre mobile est certainement votre porte d'entrée pour de nombreux comptes et services en ligne, avec la démocratisation de l'authentification à deux facteurs.

Même en étant très vigilant avec ses affaires, personne n'est à l'abri d'un oubli malencontreux ou d'une mauvaise rencontre, et tout le monde peut égarer ou se faire dérober son précieux smartphone. Avant qu'il ne soit trop tard, vous pouvez cependant mettre en place une sécurité supplémentaire sur votre appareil, qui vous permettra de le retrouver, de le verrouiller ou même de l'effacer à distance en cas de besoin.

Que vous possédiez un iPhone ou un téléphone Android, les deux types de smartphones proposent tous les deux un système de localisation et de sécurisation des appareils à distance : Localiser chez Apple, et Localiser mon appareil chez Google. Dans les deux cas, l'activation de cette fonction vous permettra de localiser sur une carte votre téléphone égaré, même si celui-ci est hors connexion ou éteint.

Pour fonctionner, les deux systèmes s'appuient sur le même principe, le crowdsourcing, qu'on peut traduire par « production participative » ou « approvisionnement par la foule ». Pour faire simple, tous les téléphones en circulation ayant activée cette fonction partagent des données entre eux, formant ainsi un gigantesque réseau de localisation. Chaque appareil partage régulièrement sa position avec les autres dispositifs compatibles présents autour de lui, et les données ainsi produites sont ensuite transmises à Apple ou Google, et stockées en ligne pour être consultées par l'utilisateur.

De cette manière, il est donc possible de localiser plus facilement un appareil perdu ou volé, en s'appuyant sur les dernières positions enregistrées ou sur les données transmises par les autres appareils alentours. L'avantage de ce mécanisme est que des dispositifs mobiles dépourvus de puce GPS peuvent également être localisés, en étant détectés par les autres appareils du réseau situés autour d'eux. Il devient ainsi possible de retrouver plus facilement une paire d'écouteurs sans-fil ou un porte-clé connecté, si vous l'avez associé auparavant à votre compte Apple ou Google.

Pour utiliser ces fonctions de localisation, il faut se rendre dans Réglages > Localiser sur iPhone, ou dans Paramètres > Localiser mon appareil sur Android, puis activer l'option correspondante. Pour profiter pleinement de ces systèmes, notez que la géolocalisation et le Bluetooth de votre téléphone doivent rester activés, ce qui aura un impact sur son autonomie.

Enfin, gardez à l'esprit qu'en utilisant ces fonctions de localisation de votre appareil, vous enverrez beaucoup d'informations à Apple et Google. Les deux entreprises assurent que ces données sont chiffrées et sécurisées, mais comme les promesses n'engagent que ceux qui y croient, ce sera à vous de décider si vous souhaitez privilégier le respect de votre vie privée ou la possibilité de retrouver votre téléphone en cas de perte.