C'est du jamais vu : ce smartphone à 130 euros sera mis à jour jusqu'en 2032

Alors que les smartphones d'entrée de gamme sont souvent abandonnés après quelques années, un grand constructeur entend changer la donne avec un modèle 5G à tout petit prix qui recevra des mises à jour jusqu'en 2032.

Si les iPhone sont chers, comme tous les produits Apple, il est tout à fait possible de trouver des smartphones Android abordables, à moins de 150 euros. Bien évidemment, hormis pour les soldes et les promotions, il s'agit le plus souvent de modèles d'entrée de gamme, qui offrent des fonctions et des performances limitées, mais qui suffisent néanmoins pour une utilisation basique.

Le vrai problème avec ces appareils, c'est leur durée de vie. Pas sur le plan physique : même quand ils sont entièrement en plastique, ils sont assez solides pour tenir plusieurs années. C'est surtout le logiciel qui ne suit pas : en général, on a droit à trois à quatre ans de mises à jour de sécurité et de système, puis plus rien. Après, l'appareil peut rester fonctionnel, mais avec des failles non corrigées, ce qui n'est pas idéal.Ce n'est pas Google qui est en cause, mais les fabricants, qui préfèrent assurer un suivi plus long à leurs modèles haut de gamme, plus chers.

Mais la donne pourrait bien changer avec un tout nouveau modèle signé d'un très grand constructeur. Ce smartphone d'entrée de gamme, vendu seulement 130 euros, est le premier de sa catégorie à bénéficier d'un engagement de support logiciel sur six ans, soit jusqu'en 2032. Une telle promesse est presque inouïe pour un téléphone qui se situe dans la tranche de prix la plus accessible du marché.

© Samsung

Et ce n'est pas son seul atout. Car malgré son tout petit prix, il est compatible 5G, ce qui lui permet de profiter des avantages des meilleurs forfaits téléphoniques actuels. En outre, il embarque un grand écran HD+ de 6,7 pouces avec un taux rafraîchissement maximum de 120 Hz pour une affichage fluide, une batterie grande capacité de 6000 mAh, promettant une belle autonomie, un capteur photo principal haute définition de 50 mégapixels, un stockage interne de 128 Go extensible par carte microSD, le tout motorisé par une puce MediaTek Dimensity 6300 offrant des performances très correctes. Seule sa mémoire vive, de 4 ou 6 Go selon la version choisie, est un brin limitée. Mais l'ensemble est complet, bien équilibré et largement suffisant pour un usage quotidien normal !

Ce smartphone prometteur, c'est le Galaxy A07 5G, le tout nouveau modèle d'entrée de gamme de Samsung, une marque dont la réputation n'est plus à faire. Et s'il laissera de marbre les "geeks pourris gâtés", il devrait faire le bonheur de tous ceux qui ont juste besoin d'un smartphone fiable pour leurs besoins essentiels – téléphoner, échanger des messages, prendre des photos, naviguer sur Internet, regarder des vidéos, écouter de la musique, consulter des réseaux sociaux, etc. – sans avoir à dépenser un mois de salaire dans un modèle "premium" hors de prix.

Surtout, il s'inscrit dans l'air du temps, alors que certaines réglementations, notamment en Europe, exigent au minimum cinq années de suivi logiciel pour assurer une bonne durabilité et lutter contre l'obsolescence programmée qui règne depuis longtemps dans l'industrie. Il ne reste plus qu'à espérer que d'autres constructeurs suivent le bel exemple de Samsung en proposant eux aussi des modèles d'entrée de game à longue durée de vie !