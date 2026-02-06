Avec des routeurs à 50 euros, le Wi-Fi 7 devient vraiment abordable

Deux ans à peine après son apparition, le Wi-Fi 7 se démocratise avec des routeurs à petits prix, sous la barre symbolique des 100 euros. Aucune raison de se priver de cette technologie sans fil qui procure plusieurs avantages.

Lentement, mais sûrement, le Wi-Fi 7 devient réellement le nouveau standard pour la connexion sans fil en réseau et à Internet. Apparu officiellement en 2024 avec la norme 802.11be – son vrai nom "technique" –, il a logiquement débuté sa carrière en douceur, sur des produits récents et haut de gamme. Et s'il reste curieusement encore assez rare sur les ordinateurs où le Wi-Fi 6/6E reste majoritaire – y compris sur les Mac d'Apple, pourtant censés être à la pointe de la technologie ! –, on le voit de plus en plus sur des smartphones.

Mais c'est surtout dans les box Internet de dernière génération qu'il s'impose désormais, chez Free et Bouygues comme chez Orange et SFR. Logique dans la mesure où ces "boîtes" font office de nœud central pour fournir une connexion à tous les appareils du foyer, les opérateurs s'attachant à offrir le meilleur service à leurs abonnés pour aujourd'hui et pour demain, même si tous ne peuvent pas en profite pleinement faute de matériel compatible.

Cette tendance se prolonge aussi avec les routeurs indépendants, ces boîtiers qui permettent de remplacer ou de compléter le Wi-Fi des box plus anciennes en offrant davantage de fonctions et de meilleurs débits avec une version plus moderne. Et la bonne nouvelle, c'est que les modèles Wi-Fi 7 deviennent de plus en plus abordables. Ainsi, si les premières références apparues très tôt sur le marché étaient chères, on trouve désormais des routeurs estampillés Wi-Fi 7 à partir de 50 euros. Un tarif vraiment accessible qui permet d'évoluer facilement vers ce nouveau standard en profitant de ses nombreuses améliorations.

Wi-Fi 7 : une petite révolution technique

De fait, pour ceux qui n'auraient pas tout suivi, rappelons que le Wi-Fi 7 n'est pas une simple petite mise à jour ; c'est un bond technologique majeur. Si le Wi-Fi 6E avait ouvert la voie en introduisant la bande des 6 GHz en plus du 2,4 et du 5 GHz, le Wi-Fi 7 vient l'exploiter pleinement pour offrir des performances qui rivalisent enfin sérieusement avec le câble Ethernet, capable d'atteindre les 2,5 voire les 10 Gbit/s dans certains cas. Mais cette bande de fréquences n'est pas le seul atout du Wi-Fi 7 sur le plan technique, qui profite de trois évolutions notables par rapport au Wi-Fi 6/6E.

D'abord, une "vitesse" brute multipliée par quatre. Avec des canaux de 320 MHz contre 160 MHz pour le Wi-Fi 6, le Wi-Fi 7 double la "largeur de la route". Et pour cause : plus le canal est large, plus on peut faire passer de données simultanément. En outre, le Wi-Fi 7 utilise une modulation de type 4K-QAM – ou 4096-QAM. Pour faire simple, le QAM est la méthode utilisée pour compacter les données dans les ondes radio. En passant de 1024-QAM (Wi-Fi 6) à , chaque signal transporte 20 % de données en plus.

Ensuite, et c'est sans doute l'innovation la plus concrète. le Wi-Fi 7 exploite une transmission en mode MLO (Multi-Link Operation), qui permet à un appareil d utiliser plusieurs bandes simultanément.au lieu d'une seule à la fois (soit le 2,4 GHz, soit le 5 GHz, soit le 6 GHz). Avantage : si une bande est encombrée, les données passent par l'autre sans interruption, qui qui réduit drastiquement la latence tout en augmentant la stabilité de la connexion.

Enfin, finis les embouteillages avec le Preamble Puncturing qui autorise une gestion beaucoup plus intelligente du spectre radio ! Avec le Wi-Fi 6/6E, si une partie d'un canal était perturbée par une interférence, tout le canal devenait inutilisable, un peu comme une seule voiture en panne bloque les trois voies d'une autoroute. Le Wi-Fi 7 permet de "découper" la partie du canal parasitée pour utiliser tout le reste de la bande passante disponible.

Wi-Fi 7 : des routeurs de moins en moins chers

Comme souvent dans le monde numérique, plus le temps passe, plus les technologies se démocratisent. Et si les premiers routeurs Wi-Fi 78 apparus sur le marché, parfois avant la finalisagtion de la norme 802.11be, étaient chers, ce n'est plus le cas aujourd'hui avec de nombreux modèles vendus sous la barre des 100 euros.

L'un des derniers exemples en date est le ROUTERBE3600, le tout nouveau modèle de Strong. Doté de cinq antennes externes pour une couverture et une fiabilité maximales, il promet un débit très confortable de 3,6 Gbit/s en associant ses deux bandes de fréquences (2,4 et 5 GHz). Il dispose d'un bouton WPS pour une configuration rapide et sécurisée, ainsi que de trois ports Ethernet Gigabit pour des liaisons filaires avec des ordinateurs ou d'autres appareils et d'un port Ethernet à 2,5 Gbit/s pour une connexion en très haut débit avec un modem ou une box Internet, ce qui permet de mieux profiter de la fibre. Il peut en outre se piloter entièrement et facilement via l'application MySTRONG sur un smartphone, en permettant notamment 'activer un réseau Wi-Fi invité en quelques secondes, avec un accès séparé du réseau principal afin de préserver la sécurité et la confidentialité.

Capable de gérer jusqu'à 32 appareils simultanément, il est en outre garanti 4 ans, ce qui est rare dans ce domaine. Le tout pour un prix officiel de 80 euros, et même déjà plus bas sur certains sites comme Amazon.

Le ROUTERBE3600 Strong n'est toutefois pas le seul du genre. TP-Link, un grand spécialiste du réseau, propose ainsi l'Archer BE220, un modèle similaire avec quatre antennes makis cinq ports Ethernet que l'on trouve autour de 60 euros.

Mais le record actuel est détenu par le BE3, un routeur Wi-Fi 7 signé Huawei, le géant des communications, qui est commercialisé en ce moment à 50 euros, avec des caractéristiques et des fonctions similaires : un record en la matière !

Et pour ceux qui ont besoin d'un très grande couverture dans les grandes maisons notamment, on commence aussi à trouver des kits Mesh en Wi-Fi très abordables, comme le système Halo H3600BE de Mercusys, qui peut gérer jusqu'à 150 appareils dans un espace de 650 m2 avec ses trois modules, le tout sous un seul nom de réseau unifié, sans rupture de signal – tout l'avantage du maillage – pour 140 euros, soit beaucoup moins cher que les premières solutions apparues sur le marché.

Attention toutefois, tous ces modèles sont seulement bi-bandes : ils n'exploitent que le 2,4 et le 5 GHz, sans la fameuse bande 6 GHz, ce qui réduit leurs possibilités tout en expliquant leurs prix. Il n'empêche : en étant comptable avec toutes els autres normes Wi-Fi, avec des débits inférieurs évidemment, tous ces routeurs permettent monter facilement un réseau sans fil performant à moindre coût en complément ou en remplacement du Wi-Fi intégré à une box un peu ancienne, et donc sans avoir à basculer sur un nouvel abonnement plus cher. Aucune raison de s'en priver, surtout à ces prix !