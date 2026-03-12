Test SwitchBot Smart Video Doorbell : un portier vidéo malin mais de qualité décevante

La Smart Video Doorbell, la première sonnette vidéo connectée de SwitchBot, permet de voir qui sonne à la porte à distance, sur un écran sans fil ou sur smartphone. Un système pratique, mais qui souffre de problèmes de qualité.

Grand spécialiste de la maison connectée, SwitchBot enrichit régulièrement son vaste catalogue de produits, qui comprend aussi bien des robots aspirateurs que des thermostats, des capteurs et des rideaux pilotés. Mais ces dernières années, le constructeur chinois s'est surtout distingué dans le domaine des systèmes domotiques pour portes d'entrée : un secteur prometteur qui promet de contrôler l'accès à un logement via divers appareils numériques.

Nous avons déjà eu l'occasion de tester plusieurs produits de la marque, notamment la serrure connectée dans sa version Pro (lire notre article), puis dans sa version Ultra qui nous avait franchement convaincus, en partie grâce au keypad vision que l'on peut lui adjoindre pour ouvrir sa porte par reconnaissance faciale (lire notre article). Aujourd'hui, nous complétons notre tour d'horizon des solutions du fabricant pour protéger l'accès à nos maisons et les rendre plus pratiques avec la Smart Video Doorbell, une sonnette combinée à une caméra et un écran.

Avec ce dispositif, on peut voir qui sonne à la porte sur l'écran sans fil associé ou directement sur son smartphone. On peut même lui parler via le haut-parleur intégré à la sonnette. Et si l'on dispose d'une serrure de la marque, on peut aussi déverrouiller la porte pour laisser entrer le visiteur, si on le souhaite. Et, cerise sur le gâteau, on peut même être prévenu de l'arrivée du visiteur avant même qu'il ne sonne, puisque la caméra est munie d'une fonction de détection de mouvement.

Sur le papier, la solution est vraiment complète. Nous l'avons testée pendant plusieurs mois pour voir si toutes ses belles promesses étaient tenues.

SwitchBot Smart Video Doorbell : l'avis de CCM Installation simple

Affichage sur écran ou smartphone

Intégration à l'écosystème SwitchBot

Nombreuses fonctions

Enregistrements vidéo en local ou en ligne

Prix très raisonnable

Qualité d'image décevante

Quelques lenteurs de fonctionnement

Qualité de fabrication de l'écran

Traduction française incomplète

SwitchBot Smart Video Doorbell : une installation simple en deux temps

Dans la boîte de la Smart Video Doorbell de SwitchBot, on trouve deux éléments principaux : la sonnette munie de la caméra que l'on installe à l'extérieur et le moniteur vidéo que l'on garde à l'intérieur naturellement. On y trouve également tout ce qu'il faut pour fixer la sonnette. On peut choisir de la coller sur la porte ou sur son encadrement grâce aux patchs adhésifs 3M fournis. Même s'ils sont très puissants et résistants, on réservera peut-être cette méthode aux portes situées en intérieur ou vraiment protégées des éléments. Sinon, on trouvera également des vis et des chevilles pour fixer la sonnette après avoir percé deux trous. Un gabarit est fourni pour bien se repérer. Et dans l'application, le guide d'installation donne les détails nécessaires pour bien choisir la hauteur, afin que la caméra soit capable de voir aussi bien des enfants que des adultes.

© CCM - Fabrice Neuman

SwitchBot inclut également deux types de support sur lequel la sonnette viendra se clipser. L'un est plat et permet de fixer la caméra directement sur la porte et se trouver ainsi face aux visiteurs. L'autre support est légèrement plus épais sur un côté pour fixer la caméra sur l'encadrement avec un léger angle. Ce faisant, et grâce à l'objectif grand-angle de la caméra, on peut à la fois filmer sa porte et le visiteur. D'autant plus que celui-ci aura de toute façon tendance à regarder l'objectif puisqu'il aura appuyé sur le bouton muni d'une clochette pour signaler sa présence.

© CCM - Fabrice Neuman

© CCM - Fabrice Neuman

Une fois le support installé, on peut facilement y fixer la sonnette. Lorsqu'on entend le clic satisfaisant, la sonnette est parfaitement arrimée. On ne peut d'ailleurs pas la retirer facilement : il faut utiliser pour ça le petit outil d'extraction fourni, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à l'extracteur de tiroir de carte SIM livré avec les smartphones. Et si on le perd, pas de problème : comme avec les smartphones, on peut aussi utiliser un trombone. Notons qu'avant de clipser la sonnette sur le support, il faut penser à l'allumer via le commutateur ON/OFF que l'on trouve à l'arrière, protégé par un cache en caoutchouc. La partie caméra est alors prête à être reliée.

© CCM - Fabrice Neuman

© CCM - Fabrice Neuman

SwitchBot Smart Video Doorbell : une connexion Wi-Fi facultative

Attention, cela dit, la sonnette n'est pas directement connectée au réseau Wi-Fi de la maison. Elle établit une liaison directe avec le moniteur vidéo, via une liaison sans-fil basée sur un protocole propriétaire de SwitchBot baptisé EdgeLink, dont on ne sait pas grand-chose. Et ce choix est malin à plus d'un titre.

Tout d'abord, la sonnette fonctionne sur batterie, relativement grosse il est vrai, de 5000 mAh, mais qui se viderait vite s'il lui fallait garder une connexion permanente avec le Wi-Fi de la maison. On peut alimenter la sonnette par des câbles électriques si on en a à disposition à sa porte. Mais, cela dit, la sonnette étant à l'extérieur, la connexion sans fil Wi-Fi ne serait pas forcément de bonne qualité. Alors que dans le duo, le moniteur vidéo est toujours branché à une prise électrique.

De plus, comme les deux appareils sont reliés directement l'un à l'autre, l'ensemble peut donc continuer à fonctionner même si votre Wi-Fi à la maison tombe en panne. Ce serait quand même le comble qu'on ne puisse pas sonner à votre porte pour cause de Wi-Fi défaillant.

© CCM - Fabrice Neuman

Le Wi-Fi reste évidemment très utile pour, par exemple, afficher l'image de la caméra sur un smartphone. Car c'est évidemment l'un des avantages d'une sonnette vidéo connectée : même lorsque l'on n'est pas à la maison, on peut répondre à sa porte. Pour compléter l'installation, c'est donc le moment de sortir le smartphone de sa poche, de lancer l'application SwitchBot et de lancer la procédure d'ajout d'un nouvel appareil. En quelques minutes, le tour est joué et on voit apparaître l'image de la caméra sur l'écran.

© CCM - Fabrice Neuman

Une fois que tout fonctionne, il reste ensuite à choisir l'endroit où l'on souhaite poser le moniteur vidéo. Puisqu'il s'agit d'un système sans fil, on n'est donc pas obligé de le poser ou de le fixer à côté de la porte.

Mais c'est là aussi où potentiellement le bât blesse : il y a tout de même une limite à la distance entre la sonnette et le moniteur vidéo. Et cette distance maximale est malheureusement un peu vite atteinte, surtout dans une maison à étage. Cela dit, là encore, SwitchBot a prévu le coup et il est possible d'ajouter un moniteur vidéo additionnel, pour un prix raisonnable. Son installation est très simple grâce au menu spécifique dans les paramètres de la sonnette dans l'application.

© CCM - Fabrice Neuman

SwitchBot Smart Video Doorbell : des défauts de qualité et d'ergonomie

Tout est installé ? Il n'y a plus qu'à attendre les premiers visiteurs. Lorsque quelqu'un appuie sur le bouton à l'extérieur, le son de carillon qu'on aura choisi au préalable dans l'application retentit sur la sonnette elle-même, sur le moniteur vidéo et sur le moniteur additionnel, le cas échéant.

Et c'est là que l'on remarque tout de suite les compromis consentis par SwitchBot pour garder un prix raisonnable à l'installation. Malgré la définition 2K de la caméra, l'image est d'une qualité assez moyenne. Cela rejoint d'ailleurs l'avis que nous portions sur la caméra de surveillance extérieure de la marque (lire notre article). La qualité de l'image est également desservie par celle de l'écran du moniteur vidéo, trop petit avec sa diagonale de 4,3 pouces (rappelons que celle d'un iPhone est au minimum de 6,1 pouces) et sa définition réduite de 640 x 480 pixels. Cela dit, on s'aperçoit que c'est surtout la caméra qui pêche lorsque l'on regarde les séquences enregistrées depuis son smartphone: la qualité d'image reste décevante.

© CCM - Fabrice Neuman

La qualité du haut-parleur intégré au moniteur vidéo est suffisante, sans plus. Il n'est évidemment pas question de mener de longues conversations, surtout s'il y a du bruit à l'extérieur, quand on est au bord d'une route par exemple. Et nous avons remarqué un léger délai de propagation du son.

Quant aux boutons du moniteur vidéo, ils ne sont malheureusement pas très agréables à utiliser. Les deux gros boutons figurant un combiné téléphonique permettant de parler avec son visiteur ou de raccrocher émettent un clic très " plastique " qui ne respire pas la qualité. Ils sont en plus un peu durs, ce qui fait qu'on a tendance à faire glisser le moniteur qui est très léger lorsqu'il est simplement posé sur une table. Il faut donc penser à placer sa main derrière le moniteur pour appuyer sur les boutons avec le pouce. Notons aussi qu'il est quasiment impossible de distinguer les icônes expliquant les fonctions des quatre boutons situés sous l'écran dans la bordure noire. Ce n'est vraiment pas pratique.

© CCM - Fabrice Neuman

SwitchBot Smart Video Doorbell : une belle panoplie de fonctions

Heureusement, ces défauts de qualité et d'ergonomie sont en grande partie compensés par la très longue liste des fonctions et paramètres de la Smart Doorbell. Impossible de les citer tous. Mais notons par exemple la détection de mouvement intégrée à la caméra de la sonnette vidéo qui permet de déclencher un enregistrement d'une longueur choisie entre 5 et 60 secondes pour garder une trace d'éventuels visiteurs non désirés.

Ces séquences vidéo peuvent être enregistrées directement dans le moniteur vidéo sur une carte mémoire au format SD fournie. On peut aussi choisir de s'abonner au système d'enregistrement vidéo dans le cloud de SwitchBot pour être sûr de pouvoir les récupérer si jamais un voleur s'introduit chez soi et s'emparer du moniteur par exemple. À noter que même si on choisit d'enregistrer les séquences vidéo sur la carte mémoire, on peut les consulter à distance sur son smartphone, même en dehors de chez soi.

Pour les images de nuit, on peut choisir le mode infra-rouge qui produira alors des séquences en noir et blanc ou bien activer le déclenchement automatique de l'éclairage intégré. Même s'il consomme un peu plus d'énergie, on aura d'ailleurs tout intérêt à choisir ce mode qui sert ainsi d'éclairage extérieur à déclenchement automatique. Pratique pour ne pas rater une marche…

On apprécie aussi la parfaite intégration à l'écosystème de SwitchBot. On peut par exemple déverrouiller sa serrure connectée SwitchBot directement depuis le moniteur vidéo, histoire de ne pas faire attendre dehors un proche si on est soi-même en retard par exemple. Et si on utilise également des ampoules connectées de la marque, on peut choisir d'allumer celle de l'entrée au moment de l'ouverture de la porte. Impossible en revanche d'ajouter la sonnette vidéo aux objets connectés gérés via Apple Home ou Google Home.

SwitchBot Smart Video Doorbell : un bon prix mais trop de compromis

​​​​​​On pourrait dire que cette fois-ci, la recette habituelle de SwitchBot ne prend pas. Le fabricant chinois réussit à proposer un ensemble complet et malin pour un prix contenu de 160 euros, qui plus est, hors promotions – qui sont monnaie courante pour cette marque. On la trouve ainsi assez facilement à 100 euros. Et le moniteur additionnel, dont on peut rapidement avoir besoin comme on l'a décrit plus haut, ne coûte lui que 70 euros.

Mais alors que les différentes serrures connectées de la marque nous avaient franchement convaincus, la sonnette vidéo fait décidément trop de compromis, notamment en termes de qualité globale, aussi bien de l'image que de la fabrication du moniteur vidéo. Espérons qu'une version 2 vienne corriger ses défauts. Même à un prix légèrement supérieur, on appréciera.