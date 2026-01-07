CES 2026 : les innovations les plus insolites du grand salon high-tech

Le CES, le grand salon high-tech de Las Vegas, est toujours l'occasion de découvrir les dernières innovations technologiques. Voici les nouveautés les plus étonnantes et parfois les plus ridicules de l'édition 2026 !

Comme chaque année, au début du mois de janvier, les passionnés de nouvelles technologies ont les yeux rivés sur le CES, le fameux salon high-tech qui se tient à Las Vegas. En effet, le Consumer Electronics Show est un rendez-vous incontournable pour tous les acteurs du secteur. Qu'il s'agisse des constructeurs, des éditeurs ou des start-up, tous profitent de son énorme couverture médiatique pour dévoiler une myriade de nouveautés technologiques.

Et l'édition 2026, qui se tient du 6 au 9 janvier, ne déroge pas à la règle. Car en plus des traditionnels nouveaux produits présentés par les fabricants de téléviseurs ou d'ordinateurs, les visiteurs peuvent y découvrir une foule d'innovations étonnantes, insolites, amusantes et, parfois, franchement inutiles. En voici un petit florilège.

LED Mask L'Oréal : des masques futuristes pour une peau comme neuve

Le géant de la beauté français a présenté au CES deux masques infrarouges, les LED Face Mask et les LED Eye Mask, développés avec iSmart et visant à lutter contre les signes de l'âge visible, comme les ridules, l'affaissement et le teint irrégulier, grâce à la lumière rouge. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son design est assez particulier ! Alors que des marques spécialisées proposent des appareils rigides à placer sur le visage, L'Oréal a décidé d'opter pour un produit plus souple. Fabriqués en silicone ultra-mince et flexible, ces prototypes sont transparents et intègrent un microcircuit sécurisé qui diffuse de la lumière soit rouge ou proche de l'infrarouge sur l'ensemble du visage ou directement sur les cernes. Leur souplesse permet d'offrir le maximum de contact avec la peau, et donc d'efficacité. Bref, le parfait déguisement pour Halloween ! Les deux masques sont encore à l'état de prototype et devraient pouvoir être commercialisés en 2027, à un tarif encore inconnu.

Project AVA Razer : un drôle de compagnon IA

C'est la dernière bizarrerie du constructeur : un hologramme 3D animé de 5,5 pouces dans une sorte de bocal surmonté par des haut-parleurs, des micros et une caméra, à poser à côté de son bureau. Il est possible de choisir parmi cinq modèles assez douteux : Kira, l'avatar fille qui a tout d'une waifu, Zane, son pendant masculin gros mâle alpha, la légende de l'e-sport Faker, l'idole Sao, ou alors le logo du constructeur, pour un peu plus de sobriété.

Ce compagnon, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, est alimenté par Grok, l'IA de ce cher Elon Musk – en espérant qu'il n'ait pas les mêmes problèmes de modération. Il est capable de voir ce qui se passe sur l'écran de l'ordinateur ainsi que dans la pièce, afin de comprendre et de réagir en conséquence. Il doit cependant être connecté en filaire à un PC sous Windows, afin d'analyser le contenu de l'écran. Bref, c'est un compagnon et un coach en jeu vidéo, mais pas que ! Le produit est d'ores et déjà disponible en précommande aux États-Unis moyennant un acompte de 20 $.

© Razer

Y-Brush : la brosse à dents qui lave en 20 secondes

Chaque année, la start-up française Y-Brush présente sa nouvelle génération de brosses à dents un peu particulières. Avec leur forme en Y un peu étrange, elles promettent un brossage ultra-rapide – 20 secondes seulement ! – et deux fois plus efficace qu'avec une brosse à dents électrique traditionnelle. Cette année, la marque présente Halo, une nouvelle version qui intègre la technologie SmartNose (nez intelligent). Pour faire simple, des capteurs et une IA vont analyser la respiration de l'utilisateur pendant qu'il se brosse les dents. Et l'air expiré par le nez va permettre de détecter plus de 300 facteurs liés à la santé, comme des marques volatiles associées au diabète, aux maladies du foie et aux maladies parodontales. Ce produit est en cours de développement et devrait arriver en 2027.

Sweekar : le retour du Tamagotchi avec une pointe d'IA

Le Sweekar reprend le concept bien connu du Tamagotchi, mais en y ajoutant les dernières technologies. Ainsi, son boîtier en forme d'œuf ne se contente plus des traditionnels boutons, mais réagit désormais physiquement aux interactions, avec de légères vibrations et de petits mouvements lors des phases de croissance. Une fois "éclos", ce compagnon numérique interactif va demander de l'attention. Grâce à l'IA (ChatGPT et Gemini), il sera capable de reconnaître la voix de l'utilisateur, mémoriser certaines de ses habitudes et s'adapter en fonction de son comportement et de leurs interactions. La campagne Kickstarter démarre en mars 2026. Sweekar devrait être vendu entre 150 et 200 dollars.

© Takway

Allergen Alert : un mini-labo pour tester sa nourriture

Selon les chiffres avancés par Allergen Alert, 250 millions de personnes dans le monde vivent aujourd'hui avec des allergies alimentaires. Ces dernières entraînent des réactions parfois mortelles qui peuvent survenir n'importe quand, alors que l'on ne peut pas forcément contrôler ce que l'on a dans son assiette – au restaurant ou à la cantine par exemple.

Aussi, la start-up française Allergen Alert a présenté au CES un mini laboratoire de poche qui permet de détecter la présence d'allergènes ou de gluten, directement dans une assiette, en seulement quelques minutes. Le dispositif utilise une poche brevetée à usage unique qui automatise toutes les étapes d'un test d'analyse professionnel. Il peut détecter neuf allergènes (lait, cacahuète, poisson, soja, œufs…) et le gluten, pour ensuite afficher le tout sur l'écran. L'Allergen Alert sera vendu d'ici la fin d'année 2026 autour des 200 dollars avec de quoi réaliser 6 tests.

© Allergen Alert

iPolish : les faux ongles qui changent de couleur sur demande

Autre étrangeté venue tout droit de la tech beauty : des faux ongles intelligents capables de changer de couleur à la demande, sans vernis ni passage en institut, de l'entreprise iPolish. Ils se présentent sous forme de capsules acryliques à coller sur les ongles naturels et intègrent un système électrochimique permettant de modifier leur teinte.

La transformation se fait grâce à un petit stylet électronique relié à un smartphone via une application. L'utilisateur choisit une couleur parmi plus de 400 nuances et place brièvement l'ongle dans le stylet pour qu'un courant électrique déclenche le changement de couleur en quelques secondes. Un kit de démarrage coûte environ 95 dollars et inclut deux jeux d'ongles dans deux formes prédéfinies – Ballerina, plus courte, et Squoval, plus allongée. Attention, ils ne peuvent pas être limées sans endommager la technologie interne. Des ongles de remplacement seront disponibles à l'unité, à un tarif annoncé de 6,50 dollars l'ongle. Reste à voir la durabilité et la fiabilité du produit, et si les ongles ne font pas trop "faux" – ils semblent quand même assez épais sur la vidéo.

© iPolish

LilMilo Ecovacs : un robot peluche en forme de chien trop mignon

La marque Ecovacs, connue pour ses aspirateurs et robots domestiques, a dévoilé au CES 2026 un produit très différent de ce qu'elle propose d'habitude : un robot peluche en forme de chien, nommé LilMilo, conçu pour apporter une présence interactive dans la maison. Ce compagnon se distingue par son design organique et doux, avec des formes arrondies et un petit côté personnage d'animation, pensé pour inviter l'utilisateur à interagir avec lui et à le toucher. Le constructeur a mis l'accent sur l'interaction tactile et émotionnelle, avec des capteurs qui réagissent aux caresses et aux tapotements – comme le ferait un véritable chien –, ainsi qu'un écran expressif qui sert de "visage" pour simuler des émotions et échanger de profonds regards. Pour rendre les interactions plus vraies que nature, le robot peut compter sur une IA de traitement du langage et de reconnaissance faciale capable de distinguer les différents membres de la famille, afin d'adapter ses réactions. Nous n'avons pas d'informations concernant son éventuelle commercialisation.

© Ecovacs

AI Oled Bot Samsung : un robot pour assister les professeurs

Pour promouvoir ses écrans OLED et leur intégration de l'intelligence artificielle, Samsung mise parfois sur des concepts originaux, même s'ils n'ont pas vocation à être commercialisés. C'est le cas de l'AI Oled Bot, un petit robot tout mignon qui sert de plateforme de communication entre les humains et l'intelligence artificielle. Équipé d'un écran OLED de 13,4 pouces en guise de visage et pouvant se déplacer librement, il se présente comme un professeur assistant. Il est capable de guider les étudiants vers leurs classes, de donner des informations utiles, et même de corriger des devoirs. Des commandes vocales sont également disponibles, y compris dans des environnements bruyants.