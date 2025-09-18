Meta dévoile ses nouvelles lunettes connectées, dont une avec un écran intégré

Meta vient de présenter nouvelle génération de lunettes connectées pour le moins ambitieuse. Parmi elles, les Ray-Ban Display, sa première monture avec écran intégré, des modèles plus classiques et une version pour sportif.

Après les smartphones, les tablettes, les écouteurs sans fil, les montres et les bagues connectées, le prochain produit mobile prêt à envahir notre quotidien pourrait bien être les lunettes connectées, également appelées lunettes intelligentes ! De nombreux géants du numérique s'y sont mis, à commencer par Meta. Après le succès de ses Ray-Ban connectées, l'entreprise a dévoilé ses nouvelles lunettes lors de sa conférence annuelle Meta Connect, qui s'est tenue le 17 septembre. Elle a ainsi présenté les Ray-Ban Display, première monture de la marque avec écran intégré en couleur, mais aussi une mise à jour des modèles "classiques" et une version sportive avec les Oakley Vanguard.

Ray-Ban Display : les premières lunettes connectées avec un écran couleur

Les Ray-Ban Display représentent un tour de force technologique. Elles ressemblent vraiment à des lunettes, on ne se doute pas de tout ce qu'elles embarquent. Le design reste proche de celui des Ray-Ban traditionnelles, avec deux coloris (noir et sable), des bordures assez épaisses et un poids total de 69 grammes, ce qui est a priori assez léger pour rester confortable et ne pas avoir à subir les lunettes au quotidien.

La particularité de cet accessoire réside dans l'écran couleur intégré dans le verre droit, de 600 x 600 pixels avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour l'interface, et de 30 Hz pour le contenu. Le champ de vision limité à 20 degrés, mais l'écran affiche une excellente luminosité de 5 000 nits afin de garantir la luminosité en extérieur. Toutefois, afin que l'affichage reste quasi invisible pour les autres, la fuite de lumière est limitée à 2 %. Notons qu'il est tout à fait possible de porter des verres de prescription avec. Reste à voir comment cela va être géré par le cerveau, étant donné que l'écran n'est affiché que devant un œil.

Ray-Ban Display © Meta

Les lunettes embarquent une caméra de 12 mégapixels avec un zoom x3, afin de prendre des photos de 3 024 x 4 032 et enregistrer des vidéos 1080p à 30 FPS. Cela permet également à l'assistant MEta AI de pouvoir interpréter l'environnement. Elles sont équipées de haut-parleurs et d'un micro multidirectionnel pour les fonctions vocales et pour les appels – y compris vidéo, puisque le correspondant peut alors voir le point de vue de l'utilisateur via la caméra. Les lunettes disposent également de 32 Go de stockage et d'une batterie qui promet 6 heures d'autonomie en usage mixte. Une durée qui passe à 30 heures avec l'étui de recharge.

Mais que peut-on faire exactement avec ces Ray-Ban Display ? D'après Meta, elles permettent de consulter ses messages (SMS, WhatsApp, Messenger, Instagram) et d'y répondre via la dictée vocale ou en traçant des lettres dans l'air (nous y reviendrons), de passer des appels vidéo, de contrôler sa musique, d'afficher des itinéraires GPS via Maps, de regarder des Reels sur Instagram, ou encore d'accéder à sa galerie photo pour voir les clichés pris par les lunettes et les envoyer par message. Meta AI, le chatbot de l'entreprise, est également intégré dans l'interface, afin de fournir des réponses visuelles et contextuelles. De quoi concurrencer sérieusement les montres connectées ?

Ray-Ban Display © Meta

Pas sûr, car les Ray-Ban Display ne sont pas si facile que cela à contrôler. Car contrairement à l'Apple Vision Pro ou au projet Meta Orion, cet accessoire n'est pas équipé de la technologie de suivi du regard. Pour contrôler tout cela, Meta a mis au point un drôle de bracelet baptisé Neural Band. Il s'appuie sur l'électromyographie, c'est-à-dire qu'il capte les signaux musculaires et nerveux du poignet pour les interpréter les gestes, comme le pincement du pouce et de l'index pour la sélection d'un élément par exemple, ou encore la rotation du poignet pour régler le volume. Cela permet de contrôler l'interface silencieusement, sans avoir à parler. L'autonomie du bracelet, proposé en trois tailles, est de 18 heures.

Au total, les lunettes, leur étui de charge et le bracelet sont facturés au prix de 799 $. Leur lancement est prévu pour le 30 septembre prochain, mais uniquement aux États-Unis. Pour pouvoir en profiter en France, il faudra malheureusement attendre début 2026. Notons qu'avec les Ray-Ban Display, Meta montre clairement son avance sur ses concurrents, qui ont mis au point des produits similaires, mais uniquement au stade de prototype. La commercialisation des lunettes de Meta reste toutefois assez niche.

Ray-Ban Gen 2 © Meta

Ray-Ban Meta : des améliorations et une version pour sportifs

En parallèle, Meta fait aussi évoluer ses lunettes connectées "classiques" avec les Ray-Ban Meta Gen 2. Celles-ci conservent le design des modèles Wayfarer, Skyler et Headliner, mais ont droit à des amélioration en termes de qualité vidéo et d'autonomie. Ainsi, elles filment désormais en 3K à 30 images/s ou 1200p à 60 images/s, et proposeront bientôt des modes hyperlapse et ralenti. Du côté de la batterie, l'autonomie double, passant de 4 à 8 heures, avec un étui offrant 48 heures supplémentaires. Proposées à partir de 329 € en France, elles consolident l'offre sans écran plus abordable de Meta.

Oakley Meta Vanguard © Meta

Enfin, Meta se tourne vers les sportifs avec les Oakley Meta Vanguard, des lunettes plus orientées vers l'action issues d'un partenariat avec Essilor Luxottica. Résistantes avec leur certification IP67, elles sont équipées d'une caméra centrale 3K Ultra HD pouvant filmer jusqu'à 60 images/s, avec des modes ralenti et time-lapse, de haut-parleurs pour offrir un son puissant et immersif, et de micros conçus pour résister au vent, le tout avec une autonomie de 9 heures. Meta évoque même une fonction "talkie-walkie" pour communiquer en direct entre porteurs de Vanguard. Elles sont également compatibles avec Strava et Garmin. De quoi ravir les runners, les cyclistes et tous les sportifs souhaitant documenter leurs sorties. Les Vanguard sont disponibles dès à présent en précommande au prix de 549 €, avec une disponibilité en octobre.