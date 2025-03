Smart Lock Go et Smart Lock Pro : Nuki étoffe sa gamme de serrures connectées

Avec l'annonce coup sur coup de ses modèles Go et Pro, le spécialiste des serrures connectées et motorisée Nuki crée une gamme cohérente, qui conviendra à tous les besoins et à tous les budgets.

On ne chôme pas chez l'autrichien Nuki ! Après la Smart Lock Ultra lancée à l'automne dernier (qui nous avait un peu déçu, lire notre test), le spécialiste de la serrure connectée motorisée continue d'étendre son catalogue avec deux modèles non seulement plus abordables mais aussi un peu plus simples à adopter. Notamment parce que, contrairement à la Smart Lock Ultra, ni la Smart Lock Pro ni la Smart Lock Go n'oblige à changer son barillet. C'est ce qu'on appelle le rétrofit, autrement dit la capacité d'adapter un moteur à sa serrure existante. On y gagne donc en facilité d'installation et cela permet aussi de garder les mêmes clés pour son domicile. On rappelle que cela n'est toutefois possible qu'à la condition de disposer déjà d'un barillet débrayable, c'est-à-dire qui permet d'insérer deux clés à la fois dans la serrure, une à l'intérieur et une à l'extérieur. C'est la condition sine qua non pour pouvoir continuer à ouvrir sa porte depuis l'extérieur de manière traditionnelle avec sa clé et profiter de la motorisation.

Nuki Smart Lock Pro : comme l'Utra mais sans changer de serrure

Si le nouveau design de la Smart Lock Ultra vous avait plu mais que la perspective de devoir changer votre barillet vous avait refroidi, la nouvelle Smart Lock Pro est faite pour vous. Elle reprend en effet le même aspect extérieur cylindrique et très compact de l'Ultra, mais en lui ajoutant 12 mm de profondeur pour pouvoir accueillir une clé qui restera donc en place en permanence dans la serrure. C'est cette clé que le moteur de la Smart Lock Pro fera tourner à chaque fois que l'on active la serrure. C'est justement pour gagner en compacité que la Smart Lock Ultra oblige à utiliser un barillet spécifique à longueur réduite.

© Nuki

Pour le reste, tout est identique entre le modèle Pro et le modèle Ultra, y compris les trois vitesses de verrouillage/déverrouillage, introduits avec la Smart Lock Ultra. Et on retrouve aussi le mode de rechargement qui repose donc toujours sur un câble propriétaire : USB-C côté chargeur mais un petit connecteur rond et magnétique côté serrure. C'est un compromis assumé par Nuki pour obtenir la plus grande compacité possible puisque ce connecteur magnétique de surface n'occupe aucun espace à l'intérieur de la serrure. C'est aussi ce qui permet de charger la serrure en la laissant sur la porte, soit parce que l'on dispose d'une prise électrique à proximité, soit en utilisant une batterie portable. L'inconvénient majeure, c'est qu'il faut bien faire attention à ne pas perdre le câble ! Un peu dommage en ces temps de standardisation générale autour de la prise USB-C sur tous nos appareils.

Nuki Smart Lock Go : une entrée de gamme vraiment convaincante

À l'inverse du modèle Pro, la Smart Lock Go joue la carte de la continuité avec la gamme précédente. Côté design elle ressemble comme deux gouttes d'eau à la Smart Lock 4 qui, elle, nous avait particulièrement plu (lire notre test). Qui plus est, son prix baisse de 40 euros, sans pour autant faire de compromis sur les fonctionnalités puisqu'elle est en standard compatible Bluetooth et Thread côté connexion sans fil et Matter pour l'intégration à sa maison connectée.

© Nuki



On peut aussi activer l'accès à distance via Wi-Fi en payant un supplément de 49 euros. L'approche est intéressante car si on dispose déjà chez soi d'objets connectés compatibles Thread et Matter, la Smart Lock Go s'y intégrera automatiquement et ce qui permettra de la commander à distance, même loin de chez soi. Côté énergie, la SmartLock Go fonctionne sur quatre piles AA, mais on peut aussi acheter en option, là aussi pour 49 euros, un pack de batterie rechargeable en USB-C, plus pratique et plus efficace, tout en évitant les piles jetables. Attention, contrairement à la Smart Lock Ultra ou Pro, on ne peut charger le pack de batterie de la Smart Lock Go qu'en le retirant de la serrure. Autrement dit, pendant la charge, on est obligé de tourner la clé à la main. Mais la recharge ne dure pas plus d'une heure ou deux…

© Nuki

Nuki Smart Lock : une gamme maintenant cohérente

Avec l'annonce des Smart Lock Pro et Go, Nuki dispose maintenant d'une gamme répondant à tous les besoins et pour tous les goûts. Pour ceux qui privilégient le design et la compacité, le modèle Ultra est ce qui se fait de mieux sur le marché pour le prix un peu élevé de 349 euros soit, mais qui, rappelons-le, inclut un barillet haut de gamme lui aussi. Pour éviter d'avoir à changer son barillet sans pour autant sacrifier sur le design, la Smart Lock Pro à 269 euros est probablement le meilleur choix dans la gamme à ce jour. Mais Nuki n'a donc pas oublié les plus petits budgets en proposant la Smart Lock Go à 149 euros (hors options), un peu plus imposante sur la porte, mais aux fonctions très complètes. Pour l'instant, ces trois serrures connectées ne sont disponibles à l'achat sur sur le site du fabricant.