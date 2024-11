Nuki lance sa Smart Lock Ultra, une serrure connectée haut de gamme

Avec sa Smart Lock Ultra, Nuki propose une version miniaturisée de son excellente serrure connectée, sans compromis sur les fonctions de connexion et de communication. Dommage que son câble de recharge ne soit pas standard.

Plus petite, plus rapide, plus puissante et moins bruyante, c'est la liste de promesses plutôt audacieuses de la nouvelle Smart Lock Ultra de Nuki, modèle haut de gamme de la déjà excellente Smart Lock de 4e génération (lire notre test). Il faut dire que " sur le papier ", l'Ultra impressionne. Commençons par sa taille. Elle est effectivement bien moins encombrante puisqu'elle se résume à un cylindre de 57 mm de diamètre qui réunit tous les éléments de la serrure : le moteur, la batterie, l'électronique et les antennes de connexions sans-fil. La Nuki Ultra étant compatible Bluetooth, Wi-Fi et Thread. La serrure est également compatible avec le standard de communication Matter qui permet de la piloter depuis tous les types de smartphones et de plates-formes de domotique (Google Home, Apple Home et Amazon Alexa). Et le tout pour un poids de 250 grammes. Une prouesse si on la compare à la Smart Lock de 4e génération qui mesure 110 mm de haut sur 60 mm de large, pour un poids de 580 grammes pour le modèle Pro et 460 grammes pour le modèle standard.

© Nuki

Nuki Smart Lock Ultra : une serrure ultra compacte

Malgré ses dimensions réduites, la Smart Lock Ultra promet pourtant de déverrouiller la serrure encore plus rapidement, et en faisant moins de bruit, que le modèle précédent grâce à l'adoption d'un moteur sans balais (on dit brushless en anglais) qui limite le nombre de parties mécaniques comme les engrenages. On retrouve ce type de moteur sur les vélos à assistance électrique par exemple. On pourra choisir entre trois vitesses de rotation du cylindre : Insane (que l'on pourrait traduire par insensé) permettra d'ouvrir une serrure bouclée à double-tour en 1,5 seconde, soit trois fois plus vite que la 4e génération. Le mode Standard prendra 2 secondes, tandis qu'un mode Gentle (" en douceur ") fera tourner la serrure en 3,5 secondes. Pourquoi trois modes ? Pour choisir entre la vitesse, l'autonomie et le bruit. Plus le mode choisi est rapide, plus il est bruyant et plus il consomme d'énergie. Et inversement donc. À choisir en fonction de ses besoins et de la pièce qui se trouve à proximité de la serrure.

© Nuki

Selon Nuki, grâce à sa batterie au lithium polymère, l'autonomie de sa nouvelle serrure connectée peut atteindre 9 mois, avec le Wi-Fi désactivé, et descend à 6 mois si on active le Wi-Fi. On imagine aussi que l'autonomie varie beaucoup selon le nombre de verrouillages/déverrouillages que l'on effectue dans la journée, et à quelle vitesse. Côté recharge, la Smart Lock Ultra dispose d'un port de recharge magnétique directement accessible. Dommage qu'il ne s'agisse pas d'une prise USB-C standard. Rappelons qu'il faut forcément retirer le bloc de batterie sur le modèle précédent, empêchant donc d'utiliser le moteur pendant la recharge. On pourra donc, à condition d'avoir une prise électrique à proximité de la porte, recharger la Smart Lock Ultra en la gardant sur la porte. Mais on pourra aussi la retirer de la porte pour la brancher à un chargeur ailleurs dans la maison.

© Nuki

Nuki Smart Lock Ultra : changement de cylindre obligatoire

Ce qui nous amène d'ailleurs à l'une des grandes différences, et peut-être un des inconvénients, de la Smart Lock Ultra. Vu sa taille réduite, le nouveau modèle ne se fixe pas à la porte mais directement sur le cylindre qu'il faudra donc obligatoirement changer, pour que la Smart Lock Ultra puisse venir s'accrocher dessus. Elle sera donc livrée avec un cylindre universel conçu pour s'adapter à toutes les portes mais qui oblige donc à changer la clé qui permet toujours, comme avec la Smart Lock de 4e génération, d'ouvrir sa porte de manière traditionnelle si jamais la batterie est à plat, par exemple. Dommage, la Smart Lock Ultra ne sera livrée qu'avec trois clés. Une carte de propriété permettra de commander d'autres clés si l'on souhaite en donner à tous les membres de la famille, qui ajouteront au prix déjà élevé de cette serrure connectée haut de gamme.

© Nuki

Évidemment, qui dit haut de gamme dit prix plus élevé. La Nuki Smart Lock Ultra sera proposée à 349 euros, prix qui rappelons-le, inclut le cylindre universel vendu seul 99 euros. Elle sera disponible début décembre mais les plus pressés peuvent d'ores et déjà la précommander sur le site du fabricant. Cela dit, si on enlève le prix du cylindre inclus, la serrure elle-même revient à 250 euros, soit 39 euros de moins que la Smart Lock Pro de 4e génération (289 euros) et 61 euros de plus que la Smart Lock standard (189 euros). Ce qui fait évidemment déjà espérer un modèle Ultra qui serait capable de s'adapter à un cylindre existant. Quoiqu'il en soit, un prochain test nous permettra de vérifier si toutes les promesses de la Smart Lock Ultra sont tenues.